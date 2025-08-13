Fentanilo contaminado en Argentina: 96 muertos y crece el escándalo sanitario

Córdoba: investigan el destino de 1.700 dosis

En Córdoba, la Clínica Vélez Sarsfield se encuentra bajo la lupa tras confirmarse un segundo fallecimiento vinculado al fentanilo contaminado. Según datos de la investigación, el sanatorio habría adquirido más de 1.700 dosis del medicamento adulterado.

El juez Kreplak sospecha que podría existir una cifra negra de víctimas no reportadas oficialmente. Además, intenta establecer si la totalidad de esas dosis se utilizó en pacientes o si parte del lote fue desviado hacia el mercado ilegal, aunque esta hipótesis aún no cuenta con pruebas concluyentes.

Un escándalo que alcanza a todo el país

El alcance del caso es nacional, alrededor de 200 hospitales y clínicas de distintas provincias habrían recibido ampollas del lote contaminado. Esto convierte a la investigación en una de las más complejas y graves crisis sanitarias recientes, que algunos ya califican como un “Cromañón sanitario” por su magnitud y consecuencias.

El juez federal explicó que la demora en recibir información de algunos centros médicos complica el avance de la causa. Un ejemplo es la Clínica Vélez Sarsfield, que inicialmente solo entregó cuatro historias clínicas, pese a que el magistrado había solicitado todas las correspondientes al período comprendido entre el 1 de abril y el 8 de agosto.

fentanilo-1jpeg.webp

24 sospechosos con bienes embargados y prohibición de salida

Hasta el momento, hay 24 personas bajo sospecha de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación, distribución o control del fentanilo adulterado. Todas ellas tienen prohibida la salida del país y una inhibición general de bienes para garantizar posibles indemnizaciones futuras.

Las decisiones judiciales sobre cada uno de los acusados se tomarán una vez concluidos los peritajes, que buscan establecer con precisión en qué parte del proceso de producción se contaminó el medicamento.

Kreplak ratificó que el objetivo es llegar al fondo del caso sin condicionamientos externos. Para ello, ordenó peritajes exhaustivos al Cuerpo Médico Forense con el fin de confirmar científicamente la correspondencia entre los microorganismos presentes en las ampollas y los hallados en los pacientes.

