La crisis por el fentanilo contaminado en nuestro país no se detiene. La investigación judicial reveló que ya son 96 las víctimas fatales relacionadas con el lote adulterado producido por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma. El dato fue confirmado por el juez federal de La Plata, Ernesto Kreplak, tras analizar historias clínicas remitidas por más de 200 hospitales de todo el país.
MÁS PROVINCIAS AFECTADAS
Fentanilo contaminado en Argentina: 96 muertos y crece el escándalo sanitario
Por ahora, hay 24 personas bajo sospecha de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación, distribución o control del fentanilo adulterado.
Nuevas muertes en Formosa, Córdoba, Santa Fe y Bahía Blanca
El reporte actualizado incluye tres casos en el Hospital Interdistrital Evita de Formosa, un nuevo fallecido en la Clínica Vélez Sarsfield de Córdoba, siete muertes en el Instituto de Diagnóstico de Santa Fe y nueve en el Hospital Regional Español de Bahía Blanca.
En esta última ciudad, las autoridades judiciales señalan que los nueve casos aún están bajo estudio, ya que se espera la confirmación microbiológica para incorporarlos de manera definitiva a la estadística oficial. La demora se debe a que parte de la información complementaria podría haberse perdido durante la última inundación que afectó a la zona.
Las bacterias halladas en el fentanilo adulterado
La principal línea de investigación busca determinar si las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii detectadas en las ampollas del lote 31.202 coinciden, en genotipo y fenotipo, con las halladas en los pacientes afectados.
La causa judicial comenzó tras la denuncia del Hospital Italiano de La Plata, que alertó sobre un brote de neumonía causado por estas bacterias resistentes a antibióticos. El brote afectó a 18 personas y provocó 15 muertes, lo que encendió las alarmas a nivel nacional.
Córdoba: investigan el destino de 1.700 dosis
En Córdoba, la Clínica Vélez Sarsfield se encuentra bajo la lupa tras confirmarse un segundo fallecimiento vinculado al fentanilo contaminado. Según datos de la investigación, el sanatorio habría adquirido más de 1.700 dosis del medicamento adulterado.
El juez Kreplak sospecha que podría existir una cifra negra de víctimas no reportadas oficialmente. Además, intenta establecer si la totalidad de esas dosis se utilizó en pacientes o si parte del lote fue desviado hacia el mercado ilegal, aunque esta hipótesis aún no cuenta con pruebas concluyentes.
Un escándalo que alcanza a todo el país
El alcance del caso es nacional, alrededor de 200 hospitales y clínicas de distintas provincias habrían recibido ampollas del lote contaminado. Esto convierte a la investigación en una de las más complejas y graves crisis sanitarias recientes, que algunos ya califican como un “Cromañón sanitario” por su magnitud y consecuencias.
El juez federal explicó que la demora en recibir información de algunos centros médicos complica el avance de la causa. Un ejemplo es la Clínica Vélez Sarsfield, que inicialmente solo entregó cuatro historias clínicas, pese a que el magistrado había solicitado todas las correspondientes al período comprendido entre el 1 de abril y el 8 de agosto.
24 sospechosos con bienes embargados y prohibición de salida
Hasta el momento, hay 24 personas bajo sospecha de haber tenido algún grado de responsabilidad en la fabricación, distribución o control del fentanilo adulterado. Todas ellas tienen prohibida la salida del país y una inhibición general de bienes para garantizar posibles indemnizaciones futuras.
Las decisiones judiciales sobre cada uno de los acusados se tomarán una vez concluidos los peritajes, que buscan establecer con precisión en qué parte del proceso de producción se contaminó el medicamento.
Kreplak ratificó que el objetivo es llegar al fondo del caso sin condicionamientos externos. Para ello, ordenó peritajes exhaustivos al Cuerpo Médico Forense con el fin de confirmar científicamente la correspondencia entre los microorganismos presentes en las ampollas y los hallados en los pacientes.
