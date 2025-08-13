Fentanilo mortal: HLB Pharma se lava las manos, hablan de sabotaje y apuntan a un ex socio

García Furfaro sugirió que la contaminación pudo haberse producido de forma deliberada, cuestionando cómo, de cinco lotes producidos en la misma campaña, solo uno resultó afectado. “La norma dice que hay que tener dos filtros y nosotros teníamos tres. ¿Alguien los sacó? Encima, la ANMAT se llevó nuestras muestras y no podemos hacer contramuestras ahora”, advirtió.

BLB Phrama, una sociedad y un historial de tensiones

Según el empresario, Quinteros habría filtrado fotos y denuncias a periodistas y organismos, enviando incluso muestras descartadas a la ANMAT para perjudicarlo. También lo acusó de estar detrás de versiones que lo vinculan con el narcotráfico y con causas previas, como la explosión de una caldera en Rosario o el presunto desvío de medicamentos.

“Esto es personal. Al que le pegan es a mí. Hay 24 personas imputadas que no deberían estar. El problema es conmigo”, afirmó.

El caso que sacudió al sistema sanitario

La investigación se disparó este año tras la detección de dos lotes de fentanilo contaminado, fabricados por Laboratorios Ramallo para HLB Pharma, que fueron distribuidos en hospitales de distintas provincias. Hasta el momento, se confirmaron más de 90 muertes y más de 100 personas afectadas, entre ellas un bebé de tres meses.

La Justicia, a cargo del juez federal Ernesto Kreplak, ordenó allanamientos, secuestró documentación y clausuró los laboratorios. Actualmente no hay circulación de ampollas contaminadas, pero se analizan posibles desvíos de producción al mercado ilegal y fallas en los controles sanitarios. La ANMAT, por su parte, es investigada por su actuación en el caso y por denuncias de irregularidades en los últimos cinco años.

Mientras la Justicia continúa con pericias clave en la Facultad de Ciencias Exactas de La Plata, García Furfaro insiste en su defensa: “De todo lo que se dijo, no hay ni una sola prueba. Esto fue armado desde el día cero. Es una operación”.

