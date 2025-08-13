En momentos en que el gobierno de Javier Milei negocia con diputados aliados para blindar los vetos presidenciales en el Congreso, el diputado libertario Alberto ‘Bertie’ Benegas Lynch denuncia que hay “chantajes” de algunos legisladores para estar en las listas de LLA, aunque no quiso dar nombres.
REVELACIÓN DE BENEGAS LYNCH
Votos por lugares en las listas de LLA: ¿Habrá sido tema en Olivos?
El diputado libertario 'Bertie' Benegas Lynch reveló que diputados aliados pidieron lugares en las listas de candidatos a cambio de sus votos en el Congreso.
Entre los asistentes a la quinta presidencial estuvieron los diputados nacionales aliados: Cristian Ritondo, Diego Santilli, Luciano Laspina, Silvana Giudici, Daiana Fernández Molero, Alejandro Bongiovanni, Alejandro Finocchiaro y Sabrina Ajmechet.
Además, Pablo Cervi, uno de los seis “radicales con peluca” que recientemente confluyeron en un interbloque con LLA.
Tras la última sesión en Diputados (cuando se aprobaran con media sanción una serie de iniciativas que complicaron al Gobierno) el presidente Javier Milei convocó al titular de la Cámara baja, Martín Menem y a diputados afines para reunir “86 héroes” que se muestren capaces de frenar temas vitales para la Casa Rosada.
De héroes a chantajistas
¿Habrá entre los asistentes a la cena de Olivos alguno de los chantajistas que menciona el libertario Benegas Lynch?
Según el legislador en una entrevista con Radio Rivadavia, un tercio del Congreso usa la negociación de vetos o del quorum "para chantajearte y meterse a la lista de La Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo".
"No te puedo dar nombres porque se me arma un despelote fenomenal", aclaró en declaraciones que realizó el fin de semana.
“En el bloque no me dejan hablar mucho de esto, pero yo tenía ganas de prender fuego a todos los diputados que, en algún momento, por lo menos para defender los DNU de Sturzenegger, iban a hacer una maniobra para no dar quorum, se comprometieron a levantarse y no lo hicieron", contó.
Acerca de quiénes serían los apuntados por ese intercambio, solo dijo: “Son todos estos tipos que uno pretende que tengamos diálogo, tipos que te chantajean. Tenés una parte del Congreso que quiere romper todo, romper a la Argentina y que al país le vaya mal, y otro tercio que lo usa para chantajearte y para meterse en la lista de La Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo".
“Nido de ratas”
Consultado sobre si era parte de una negociación para poder estar en la lista dar un voto o sacarlo, Benegas Lynch respondió: "Directamente".
"Esta gente está en el Congreso, se han posicionado para vivir de la política. Cada acción y voto que realicen no es por convicción, sino por cómo transitan más rápidamente su próxima posición política. El mapa legislativo es bochornoso en Diputados y en Senadores. Tiene razón (Javier) Milei cuando dice que son un nido de ratas, porque lo son. Están de espaldas a la gente”, concluyó.
