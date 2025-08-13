Votos por lugares en las listas de LLA: ¿Habrá sido tema en Olivos?

De héroes a chantajistas

¿Habrá entre los asistentes a la cena de Olivos alguno de los chantajistas que menciona el libertario Benegas Lynch?

Según el legislador en una entrevista con Radio Rivadavia, un tercio del Congreso usa la negociación de vetos o del quorum "para chantajearte y meterse a la lista de La Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/altoque_ok/status/1955297767640740010&partner=&hide_thread=false "Pretenden que tengamos canales de diálogo con tipos que nos chantajean [...] Y lo usan para meterse en las listas de La Libertad Avanza"



Bertie Benegas Lynch dio a entender que LLA negocia votos por cargos en las listas y agregó "No te puedo dar nombres porque se arma un… pic.twitter.com/NtAlYjy4Q1 — Al Toque (@altoque_ok) August 12, 2025

"No te puedo dar nombres porque se me arma un despelote fenomenal", aclaró en declaraciones que realizó el fin de semana.

“En el bloque no me dejan hablar mucho de esto, pero yo tenía ganas de prender fuego a todos los diputados que, en algún momento, por lo menos para defender los DNU de Sturzenegger, iban a hacer una maniobra para no dar quorum, se comprometieron a levantarse y no lo hicieron", contó.

Acerca de quiénes serían los apuntados por ese intercambio, solo dijo: “Son todos estos tipos que uno pretende que tengamos diálogo, tipos que te chantajean. Tenés una parte del Congreso que quiere romper todo, romper a la Argentina y que al país le vaya mal, y otro tercio que lo usa para chantajearte y para meterse en la lista de La Libertad Avanza porque se les está terminando su proceso legislativo".

“Nido de ratas”

Consultado sobre si era parte de una negociación para poder estar en la lista dar un voto o sacarlo, Benegas Lynch respondió: "Directamente".

"Esta gente está en el Congreso, se han posicionado para vivir de la política. Cada acción y voto que realicen no es por convicción, sino por cómo transitan más rápidamente su próxima posición política. El mapa legislativo es bochornoso en Diputados y en Senadores. Tiene razón (Javier) Milei cuando dice que son un nido de ratas, porque lo son. Están de espaldas a la gente”, concluyó.

--------------

