Javier Milei en lo de Osvaldo Jaldo: La Gaceta 'no la ve'

##"El Norte Grande no necesita subsidios, necesita libertad. Queremos que Tucumán, Salta y Jujuy sean el polo de la agroindustria y la economía del conocimiento más importante de Sudamérica".

##"Quiero decirles a todos los argentinos que el intervalo de malaria se ha terminado. La Argentina ya se inoculó contra el virus del socialismo el año pasado y ahora empieza la etapa de la expansión vigorosa".

En definitiva, todo está casi bien. No hace falta asistir a Tucumán.

La realidad

Pero Osvaldo Jaldo no se hizo libertario. Él nunca se afiliará a La Libertad Avanza. Tal como los otros peronistas con peluca, el gobernador respalda al Presidente a cambio de dinero (para Tucumán).

Sin embargo, Milei fue al territorio de Jaldo a decirle que no hay dinero y que tiene que ajustar más, que abandone las expectativas de que habrá recursos adicionales para Tucumán. De hecho, Milei ni siquiera mencionó las inundaciones que padece la provincia.

Mal de muchos, consuelo de... Milei le dijo entrelíneas a Jaldo que el mensaje no era sólo para él sino para el Norte Grande: Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja, Tucumán, Corrientes, Chaco, Formosa y Misiones.

Milei atendió los pedidos del ministro del Interior, Diego Santilli, de no colisionar con el mandatario servicial, a quien necesitarán en varias votaciones cruciales, pero el Presidente también respondió a su ministro de Economía, Luis Caputo: 'Ni un mango'.

No fue casualidad que él habló del equilibrio fiscal como el pilar de su plan y felicitó a Caputo por los logros al respecto.

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Patricia Bullrich

Milei encabezó un foro económico en la provincia de Tucumán, previo a su viaje a Hungría para participar en un encuentro conservador. Urgente24 ya informó horas atrás del evento y los dichos del colérico Presidente.

Tal como acostumbra hacerlo se quejó de los medios de comunicación cuando él es producto de programas de televisión escandalosos (por su griterío) y de las redes sociales tan superficiales a menudo. Por ese motivo Milei sólo dice discursos y obtiene fotografías pero jamás ha mantenido un diálogo extenso 'mano a mano' con los mandatarios conque se encuentra. Veremos si cambia la historia con Viktor Orban.

Es curioso pero el periodista Sánchez no la ve venir y ponderó "Un cordial saludo en el aeropuerto entre el gobernador y el Presidente, y otro posterior entre el anfitrión y Karina, más algunas palabras que allí cruzaron fue todo lo que referenciaron uno del otro."

No hay que mirar las formas. Enseñanza futbolera: Al delantero no se le mira la cintura sino los pies.

El otro dato que se le escapó a La Gaceta de Tucumán:

"En el rubro “elogios” se concentró en uno: enalteció la figura de Patricia Bullrich, esa mujer que lo enfrentó en las urnas y que, tras perder, se sumó a trabajar al lado suyo, según la idea que expresó en el Hilton. Esa exaltación de la senadora no parece casual, sino más bien pensada para perfilar a quien posiblemente sea su compañera de fórmula el año próximo."

En verdad, Bullrich está midiendo mucho mejor que Milei. Hay terror de que Bullrich se le atreva al Presidente si esta tendencia continuara. Eso es lo que se comenta en el 'círculo rojo'.

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