La factura que se presentó ante la Justicia por parte de Manuel Adorni indica que el viaje de ida fue costeado por Imhouse S.A., una empresa de la que es accionista Marcelo Grandio, periodista y amigo del jefe de Gabinete de Javier Milei que fue contratado por la TV Pública.
¿VAN RUMBO A GUINNESS O NETFLIX?
Los Adorni cerca de un récord: sumaron 4 escándalos diferentes en apenas una semana
Se difundió el recibo del vuelo familiar a Punta del Este de los Adorni: lo pagó una productora vinculada a la TV Pública. Los Milei le ratificaron su apoyo.
Concretamente, el pago se realizó mediante transferencia bancaria en pesos por el importe de ida $6.984.180 (equivalente según factura a 4830 dólares).
Una deriva increíble: otros 3 casos
1-La noticia del vuelo a Punta del Este de los Adorni llegó justo en el momento que el funcionario estaba en la mira por haber sumado a su esposa a un viaje oficial a Nueva York ( “Vengo una semana a deslomarme a Nueva York, quería que me acompañe”).
Al conocerse una foto de Bettina Gentiletti junto a la comitiva presidencial en la tumba del rabino Menachem Mendel Schneerson, en Queens el jefe de gabinete quedó en el ojo de la tormenta.
2-La diputada Marcela Pagano difundió la foto de la casa que la familia Adorni compró y refaccionó en un country en Exaltación de la Cruz, a 90 kilómetros de la Capital Federal.
Sin embargo, el inmueble no fue incluido por el coordinador de ministros en sus declaraciones juradas de 2024 y 2025.
Con un sueldo de empleado estatal, Manuel Adorni paga expensas de $700.000 por mes para vivir en el barrio de lujo.
3-La misma legisladora denunció al ex vocero presidencial porque su esposa trabaja en una empresa relacionada con clientes que tienen que ver con el Estado.
En otra palabras, dijo Marcela Pagano que se beneficia de manera directa con aportes de compañías estatales como Aysa o YPF, las que deben ser controladas por el propio Adorni.