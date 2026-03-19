Los Adorni cerca de un récord: sumaron 4 escándalos diferentes en apenas una semana

image Los Adorni, de la gloria a Devoto en una semana

2-La diputada Marcela Pagano difundió la foto de la casa que la familia Adorni compró y refaccionó en un country en Exaltación de la Cruz, a 90 kilómetros de la Capital Federal.

Sin embargo, el inmueble no fue incluido por el coordinador de ministros en sus declaraciones juradas de 2024 y 2025.

Se trata de un barrio cerrado de alta gama con campo de golf, amenities, club house y una férrea seguridad interna. Se trata de un barrio cerrado de alta gama con campo de golf, amenities, club house y una férrea seguridad interna.

image Casa de la familia Adorni en el barrio premium Inca Cuá, de Exaltación de la Cruz

Con un sueldo de empleado estatal, Manuel Adorni paga expensas de $700.000 por mes para vivir en el barrio de lujo.

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3-La misma legisladora denunció al ex vocero presidencial porque su esposa trabaja en una empresa relacionada con clientes que tienen que ver con el Estado.

En otra palabras, dijo Marcela Pagano que se beneficia de manera directa con aportes de compañías estatales como Aysa o YPF, las que deben ser controladas por el propio Adorni.