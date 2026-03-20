En River va a haber polémica por lo que se empieza a decir de Marcos Acuña

En ese contexto, llamó la atención lo que dijo el periodista Mauro Palacios sobre él.

En Picado TV, Palacios aseguró: “Después del Mundial, por un montón de cosas que él está acumulando y observando, a quien le va a costar mucho seguir en River es a Marcos Acuña”.

Lo cierto es que el futbolista, según Transfermarkt, tiene contrato con el Millonario hasta diciembre de 2027, por lo que, en caso de una salida, habrá que ver en qué condiciones se concreta.

En el último mercado de pases, River incorporó a Matías Viña, también lateral izquierdo, para competir con el Huevo y reemplazarlo cuando sufre sus habituales problemas físicos.

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Continuidad de River de Chacho Coudet

Ayer jueves 19 de marzo fue una jornada particular para River Plate, ya que conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026.

RB Bragantino de Brasil, Blooming de Bolivia y Carabobo de Venezuela serán los equipos a los que se enfrentará el Millonario en esta edición del certamen .

Si bien River siempre aspira a disputar la Copa Libertadores, su flojo 2025 bajo la conducción de Marcelo Gallardo lo llevó a competir en el segundo torneo en importancia del continente.

Tras la salida del Muñeco, el conjunto de Núñez encontró mayor estabilidad con Chacho Coudet al mando: de los últimos 12 puntos posibles en el Torneo Apertura de la Liga Profesional, sumó 10.

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Por lo pronto, el próximo compromiso del equipo será el domingo 22 de marzo, cuando visite a Estudiantes de Río Cuarto desde las 17:45, por la fecha 12 del certamen local.

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