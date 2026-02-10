Impacto en River por lo que contó Gastón Edul sobre Marcos Acuña

En este contexto, el periodista Gastón Edul aseguró: “Acuña está en un nivel que lo va a alejar de la Selección Argentina”.

En caso de que el campeón del mundo no sea convocado, quienes aparecen como principales alternativas para ocupar su lugar son Valentín Barco y Facundo Medina.

image

En una lista de 26 futbolistas, tanto Barco como Medina aportan versatilidad, una cualidad que hoy Acuña no ofrece, ya que se desempeña exclusivamente como lateral izquierdo.

Habrá que ver qué decisión toma Lionel Scaloni al respecto, pero por el momento todo indica que será complicada la presencia del Huevo en el Mundial de Norteamérica 2026.

Más sobre River Plate de Marcelo Gallardo

Tras la durísima derrota ante Tigre, el River Plate de Marcelo Gallardo deberá dar vuelta la página rápidamente.

La temporada 2026 no había comenzado de mala manera para el equipo del Muñeco, que había mostrado ciertas mejorías en relación con lo exhibido durante 2025. Sin embargo, el encuentro frente al conjunto dirigido por Diego Dabove reavivó los fantasmas del año pasado y los potenció por lo contundente del resultado final.

El próximo compromiso del Millonario será el jueves 12 de febrero desde las 21:15, cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.

Embed

En ese contexto, será interesante observar qué equipo decide presentar Gallardo y cuál será el rol de Marcos Acuña de aquí en adelante, teniendo en cuenta sus dificultades físicas.

+ EN GOLAZO24

Se pudrió en Boca entre Juan Román Riquelme y los jugadores: "Está muy caliente"

Gallardo lo borró, se fue libre de River y es nuevo refuerzo de Ferro