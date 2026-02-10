River Plate perdió 4-1 ante Tigre el pasado sábado 7 de febrero, en un partido en el que el equipo de Marcelo Gallardo mostró varios rendimientos individuales bajos. Más allá del resultado, en el seno del club se generó impacto por la información que dio a conocer el periodista Gastón Edul acerca de la situación de Marcos Acuña.
Impacto en River por lo que contó Gastón Edul sobre Marcos Acuña
Gastón Edul generó impacto en River Plate y la Selección Argentina con lo que dijo sobre Marcos Acuña.
Independientemente de ser jugador del Millonario, "Huevo" es uno de los vigentes campeones del mundo y cada vez falta menos para el Mundial de Norteamérica 2026.
Matías Viña fue quien comenzó siendo titular en River Plate en 2026 debido a los problemas físicos de Marcos Acuña.
Incluso, en el partido ante Rosario Central, tras la expulsión del uruguayo, quien ocupó el lateral izquierdo fue Lautaro Rivero, mientras que Paulo Díaz se desempeñó como segundo marcador central.
Frente a Tigre, Viña volvió a jugar como lateral izquierdo, mientras que Acuña ingresó a los 46 minutos del encuentro. Sin embargo, al Huevo no se lo vio en buena forma desde lo físico y fue parte del flojo rendimiento que mostró el equipo de Marcelo Gallardo ante el conjunto dirigido por Diego Dabove.
En este contexto, el periodista Gastón Edul aseguró: “Acuña está en un nivel que lo va a alejar de la Selección Argentina”.
En caso de que el campeón del mundo no sea convocado, quienes aparecen como principales alternativas para ocupar su lugar son Valentín Barco y Facundo Medina.
En una lista de 26 futbolistas, tanto Barco como Medina aportan versatilidad, una cualidad que hoy Acuña no ofrece, ya que se desempeña exclusivamente como lateral izquierdo.
Habrá que ver qué decisión toma Lionel Scaloni al respecto, pero por el momento todo indica que será complicada la presencia del Huevo en el Mundial de Norteamérica 2026.
Tras la durísima derrota ante Tigre, el River Plate de Marcelo Gallardo deberá dar vuelta la página rápidamente.
La temporada 2026 no había comenzado de mala manera para el equipo del Muñeco, que había mostrado ciertas mejorías en relación con lo exhibido durante 2025. Sin embargo, el encuentro frente al conjunto dirigido por Diego Dabove reavivó los fantasmas del año pasado y los potenció por lo contundente del resultado final.
El próximo compromiso del Millonario será el jueves 12 de febrero desde las 21:15, cuando visite a Argentinos Juniors en La Paternal por la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional.
En ese contexto, será interesante observar qué equipo decide presentar Gallardo y cuál será el rol de Marcos Acuña de aquí en adelante, teniendo en cuenta sus dificultades físicas.
