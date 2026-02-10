Jimena Monteverde explicó su salida y crece el enojo de Mirtha Legrand

El enojo de Mirtha Legrand por la salida de Jimena Monteverde

Tras sus declaraciones, volvió a quedar expuesto el enojo de Mirtha Legrand con el canal. La conductora se mostró molesta por no haber sido informada previamente sobre la salida de su cocinera.

“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, lanzó la diva al aire.

Y siguió: “Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”.

Así mismo, dejó en claro su malestar por haberse enterado de la decisión cuando ya tenía todo organizado para las grabaciones del programa cuando consultada por el sitio PrimiciasYa expresó: "No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada".

