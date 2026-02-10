La cocinera Jimena Monteverde rompió el silencio tras la polémica que se desató por su salida del programa de Mirtha Legrand y expresó su tristeza al respecto al hablar públicamente luego de que el tema generara un fuerte revuelo en El Trece.
¿APAGARON LAS ORNALLAS?
Jimena Monteverde explicó su salida y crece el enojo de Mirtha Legrand
Tras su ausencia en el programa de la diva, Jimena Monteverde explicó por qué no pudo grabar y contó cómo se siente al respecto.
En diálogo con A La Tarde por la pantalla de América TV, fue sincera al referirse a la situación y al vínculo con la diva: “Estoy triste porque amo a Mirtha, como todo el mundo. Estuve hablando con ella y ojalá se pueda arreglar”.
La chef explicó que su alejamiento del ciclo no respondió a una decisión personal, sino a una cuestión laboral. Según detalló, la superposición de horarios entre ambos programas volvió imposible cumplir con los dos compromisos.
“Justo se superpone en el exacto horario”, señaló sobre las grabaciones del histórico ciclo y la emisión en vivo de su propio programa, una apuesta fuerte de la señal televisiva de Clarín en la pelea por la audiencia local.
El enojo de Mirtha Legrand por la salida de Jimena Monteverde
Tras sus declaraciones, volvió a quedar expuesto el enojo de Mirtha Legrand con el canal. La conductora se mostró molesta por no haber sido informada previamente sobre la salida de su cocinera.
“Jimena no está porque tiene su programa. La vamos a aplaudir, le mando un beso, la voy a extrañar, voy a llorar. La voy a extrañar mucho, mucho”, lanzó la diva al aire.
Y siguió: “Está bien, me encanta que tenga su programa, pero me hubiera gustado que continuara con este también. Está Mónica que, bueno, nos sirve desde hace muchos años también”.
Así mismo, dejó en claro su malestar por haberse enterado de la decisión cuando ya tenía todo organizado para las grabaciones del programa cuando consultada por el sitio PrimiciasYa expresó: "No entiendo quién maneja esto. Nadie me explicó nada".
---------------------
Más noticias en Urgente24:
El Trece se queda sin el pan y sin la torta: La conductora que amenaza con irse si no vuelve otra
Alerta científica: Lo que creímos durante años sobre la Tierra y no era así
Las provincias que suspenderán prestaciones a PAMI desde el 10 de febrero
"Lo empezó a acuchillar": La fuerte acusación de Andrea Rincón contra un reconocido cantante
ARCA pone un freno y los usuarios de Mercado Pago pueden sufrir las consecuencias