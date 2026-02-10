Cadena perpetua para el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski

El rol político del clan Sena atraviesa toda la causa como un elefante en la habitación. Eran punteros, tenían territorio, recursos y contactos, y durante años esa red funcionó como un colchón de impunidad. El juicio dejó claro que ese poder no alcanzó para torcer un veredicto, pero también expuso cuán tarde reaccionó el sistema frente a señales que estaban a la vista.

image Las penas por encubrimiento expusieron una red activa para borrar pruebas y ganar tiempo, mostrando que el crimen fue colectivo y sostenido.

Al finalizar la audiencia, la jueza Fernández ordenó que los restos de Cecilia sean restituidos a su madre, Gloria, una vez que la sentencia quede firme, junto con sus pertenencias. Es un acto necesario, pero insuficiente. Nada repara la ausencia, y ninguna condena devuelve una vida.

La Justicia actuó, pero cuando ya no había nada que prevenir. La condena es justa y marca un precedente, pero cuando el Estado llega después del femicidio, la pregunta no es solo quién mató, sino quién miró para otro lado mientras todavía había tiempo de hacer algo.

