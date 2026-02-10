Después de casi 3 años de vueltas, bronca y horror, la Justicia chaqueña cerró una de las causas más estremecedoras del país. El Clan Sena fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, derrumbando judicialmente así a una familia de poder que creyó que todo se podía tapar.
SE TERMINÓ LA IMPUNIDAD EN CHACO
Cadena perpetua para el Clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski
La Justicia condenó a prisión perpetua al clan Sena por el femicidio de Cecilia Strzyzowski: el hijo como autor, los padres como cómplices. Tarde, pero llegó.
El femicidio de Cecilia Strzyzowski, un crimen planificado al amparo del poder
La sentencia dictada este martes 10/02 en Chaco fue contundente y no dejó margen para interpretaciones. César Sena fue condenado como autor del homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, mientras que Emerenciano Sena y Marcela Acuña, sus padres, recibieron prisión perpetua como partícipes primarios del crimen. El veredicto fue unánime y surgió de un jurado popular, dato no menor en una provincia donde el apellido Sena supo pesar mucho desde hace varios años.
La jueza técnica Dolly Fernández, que encabezó la audiencia virtual, también rechazó los planteos de nulidad de las defensas, un mensaje claro frente a una estrategia que durante todo el proceso buscó embarrar la cancha más que discutir pruebas. Y pruebas sobraron. La Fiscalía logró reconstruir con precisión la franja horaria del femicidio: entre las 12.16 y las 13.01 del 2 de junio de 2023, a partir del cruce de cámaras de seguridad, registros de antenas de celular y testimonios, información que fue detallada durante el juicio.
Cecilia había ingresado a la casa de los Sena a las 9.15 de la mañana, engañada con la promesa de empezar una nueva vida en Ushuaia. Nunca volvió a salir. César entró a las 11.41, y poco después llegaron sus padres. A las 13.01, el único que salió fue él, con el celular de Cecilia encima, un dato que para los investigadores fue determinante. "Como existía un plan para matarla, para llevarlo a cabo tenían que estar los tres", señalaron desde la Fiscalía, sintetizando la lógica del caso.
Perpetua para el Clan Sena, deuda para el Estado
Además de las perpetuas, el tribunal también condenó a quienes ayudaron a encubrir el crimen. Gustavo Obregón recibió 5 años y 10 meses de prisión, Fabiana González fue sentenciada a 5 años de cárcel efectiva, y Gustavo Melgarejo a 2 años y 10 meses en suspenso, con reglas de conducta estrictas. No se trata de penas accesorias: el fallo reconoce que el femicidio de Cecilia no fue un hecho aislado ni improvisado, sino parte de un entramado donde varias personas colaboraron para borrar rastros, mover pruebas y ganar tiempo.
El rol político del clan Sena atraviesa toda la causa como un elefante en la habitación. Eran punteros, tenían territorio, recursos y contactos, y durante años esa red funcionó como un colchón de impunidad. El juicio dejó claro que ese poder no alcanzó para torcer un veredicto, pero también expuso cuán tarde reaccionó el sistema frente a señales que estaban a la vista.
Al finalizar la audiencia, la jueza Fernández ordenó que los restos de Cecilia sean restituidos a su madre, Gloria, una vez que la sentencia quede firme, junto con sus pertenencias. Es un acto necesario, pero insuficiente. Nada repara la ausencia, y ninguna condena devuelve una vida.
La Justicia actuó, pero cuando ya no había nada que prevenir. La condena es justa y marca un precedente, pero cuando el Estado llega después del femicidio, la pregunta no es solo quién mató, sino quién miró para otro lado mientras todavía había tiempo de hacer algo.
