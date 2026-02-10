Antes de que empiecen las clases, Axel Kicillof invierte $8.500 millones para arreglar escuelas

ANTESDEQUEEMPIECENLASCLASESAXELKICILLOFINVIERTE8500MILLONESDEPESOSPARAARREGLARESCUELASFOTO3 La Provincia de Buenos Aires, a través del gobernador Axel Kicillof, anunció que invertirá la suma de 8.500 millones de pesos para arreglar las escuelas.

La mejora de la infraestructura escolar es una de las prioridades de la Provincia que, a través de esta inversión, agiliza las intervenciones en los edificios y garantiza su mantenimiento adecuado en cada localidad. Este trabajo se lleva adelante en articulación con los Consejos Escolares, que son los encargados de coordinar y ejecutar las tareas en el territorio, asegurando que los fondos se destinen a las necesidades más urgentes.

El gobierno bonaerense ratifica a través de la inversión su compromiso con la educación pública y con el bienestar de la comunidad educativa, asegurando condiciones dignas y seguras para el comienzo de clases.

Más notas de Urgente24

Ibarguren: "Sin prestadores no hay salud" y la "contradicción que el sistema se niega a mirar"

Rolando Figueroa depende menos de Milei y avisa que puede financiar el 90% de la obra pública

Julio Zamora va por 150 camas en el nuevo Hospital de Alta Complejidad para Adultos

Gustavo Sáenz Vs César Milani y los "guapos de cuartel" de Cristina Kirchner

El caso Luna Jazmín Romero: En quimioterapia, sin recibir medicamentos y en peligro de desalojo

Rolando Figueroa potencia en Neuquén las becas a estudiantes y el crédito rural