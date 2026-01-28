Rolando Figueroa potencia en Neuquén las becas a estudiantes y el crédito rural

En su discurso ante los productores agropecuarios en la Exposición Rural de Junín de Los Andes, Figueroa, envió un sentido mensaje a los trabajadores rurales. “Me resisto a pensar, como hombre de Estado, que el hijo del peón tenga que ser peón de los patrones toda la vida”, sostuvo; y puso de relieve el programa de becas que garantiza la formación académica en toda la provincia, desde el jardín de infantes a la universidad.