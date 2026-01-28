Mercado Pago volvió a habilitar una opción que te permite ganar hasta $1 millón de manera fácil, sin trucos y lo más importantes, sin poner dinero. De esta forma los usuarios de la billetera virtual van a poder hacerse de una buena cantidad de plata.
Mercado Pago se volvió loco y te regala $1 millón sin poner plata
Mercado Pago se convirtió en una billetera virtual muy usada en Argentina y ahora te permite hacerte de $1 millón sin trucos ni poner plata.
Hoy en día todos quisiéramos poder ganar dinero de forma fácil y sin hacer casi nada. Por eso Mercado Pago te permite hacerte de hasta un millón de pesos en simples pasos. La billetera virtual te recompensa pero también gana una fuerte fidelización de clientes.
Mercado Pago te hace ganar $1 millón
La manera de ganar este dinero con Mercado Pago se hace mediante referencias a tus contactos. Aquellos que no tengan aún la aplicación de la billetera virtual podrán descargarla y registrarse, de esta manera por cada uno de ellos obtendrás $10.000.
El tope de referidos es de 100, con lo cual si lográs reunir esa cantidad de personas vas a tener $1 millón sin haber puesto dinero en la aplicación. De todas formas si tenés menos contactos también podrás ganar bastante plata sin hacer prácticamente nada.
Para acceder deberás ingresar en Mercado Pago e ir a la parte de Beneficios. Allí encontrar el que dice Invitá y ganá y apretar en "Recomendá la app y ganá $10.000". Así vas a empezar a referir a tus contactos que aún no tengan instalada la aplicación. Es una muy buena forma de tener dinero extra al menos en un mes y ponerlo a trabajar en la app o bien utilizarlo para gastos imprevistos.
