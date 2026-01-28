Mercado Pago se volvió loco y te regala $1 millón sin poner plata

Para acceder deberás ingresar en Mercado Pago e ir a la parte de Beneficios. Allí encontrar el que dice Invitá y ganá y apretar en "Recomendá la app y ganá $10.000". Así vas a empezar a referir a tus contactos que aún no tengan instalada la aplicación. Es una muy buena forma de tener dinero extra al menos en un mes y ponerlo a trabajar en la app o bien utilizarlo para gastos imprevistos.