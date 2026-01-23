Un nuevo outlet está causando furor en Buenos Aires por tener los precios más bajos. El mismo importa productos directo desde China y por eso mismo tiene descuentos imperdibles en muchos artículos que no te vas a querer perder por nada.
IMPERDIBLE
El outlet de Buenos Aires con precios ultra baratos que todos visitan
Buenos Aires suma un nuevo outlet con precios mega baratos, descuentos inéditos y mucho por elegir. Imperdible para pagar menos.
Si querés comprar barato y que el bolsillo no sufra, entonces no dudes en visitar este nuevo outlet que está causando sensación en Buenos Aires. El mismo reúne muchísimos artículos indispensables como bazar, electrodomésticos, artículos para la casa y mucho más.
El outlet más visitado de Buenos Aires
Este outlet llamado Kiranimport se caracteriza por tener una inmensa cantidad de productos a precios muy baratos, igualando casi a los de China. Se encuentra a 45 minutos del Obelisco, en zona oeste, y abrió recientemente para cambiar el juego totalmente.
Lo que hay que tener en cuenta es que todos los precios están en dólares, con lo cual habrá que llevar billete o bien tener una cuenta en dólares en el banco o billetera virtual. Los valores de los productos son sumamente competitivos y por eso se llena rápidamente.
Podés encontrar electrodomésticos como freidoras de aire, artículos para la casa, grifería, sillas, juguetes, muebles y mucho más. Se trata de un extenso galpón con todo exhibido y largas filas, pero sin duda vale la pena esperar para encontrarse con valores muy bajos.
Otro consejo es mirar la cotización del día cuando se ingresa al lugar, ya que muchas veces es a precio dólar blue o intermedio entre este y el oficial. Los mismos se pueden observar en carteles que están arriba de las cajas.
----------------------------
Outlet de ropa importada remata todo desde $9000 y causa furor
La nueva función de Cuenta DNI que deja fuera de juego a los bancos
Tarjetas: El sistema de las fintechs que deja atrás a los bancos y emite plásticos en minutos