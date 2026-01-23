Sin crecimiento no hay paraíso: Javier Milei sigue en deuda

La economía continúa siendo el punto más débil de la gestión de Javier Milei. Los relevamientos oficiales y privados confirman que el consumo masivo continúa estancado y que la mejora macroeconómica aún no se traduce en una recuperación palpable del poder adquisitivo ni de la actividad comercial.
SMN: Se esperan varios días de calor intenso
La ola de calor no da tregua y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico, entrará en su fase más agobiante en los próximos días. No sólo porque las máximas oscilarán entre los 35 y los 37 grados sino porque las mínimas irán en aumento y alcanzarán, en algunos momentos, los 26 grados.
Según la previsión del SMN, los próximos seis días serán sofocantes. Después de los 34 grados de ayer hoy habrá una máxima de 33 grados.
El fin de semana tendrá temperaturas aún más elevadas. El sábado el termómetro alcanzará los 36 grados, con una mínima de 25. Al otro, el domingo, la mínima bajará a 24 pero la máxima ascenderá hasta los 37.
Deja tu comentario