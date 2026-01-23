urgente24
en vivo CONSUMO EN CAÍDA LIBRE / INCENDIO EN LA BOCA

Sin crecimiento no hay paraíso: Javier Milei sigue en deuda

La economía real hace ruido.

La economía real hace ruido.

La economía real hace ruido.

La economía real hace ruido.

Si bien la estabilidad cambiaria y el superávit fiscal son los principales logros que exhibe Javier Milei, los datos de consumo muestran otra realidad.

23 de enero de 2026 - 09:53

EN VIVO

La economía continúa siendo el punto más débil de la gestión de Javier Milei. Los relevamientos oficiales y privados confirman que el consumo masivo continúa estancado y que la mejora macroeconómica aún no se traduce en una recuperación palpable del poder adquisitivo ni de la actividad comercial.

Los informes muestran un escenario persistente, de cautela en los hogares, con compras cada vez más ajustadas y un impacto directo en supermercados, mayoristas y comercios tradicionales.

En ese sentido, la estabilidad de precios y el orden fiscal, dos de los principales logros que reivindican desde Casa Rosada, todavía no genera el "derrame" prometido hacia la economía doméstica.

A raíz de ello, el único dato que destaca el Gobierno como señal 'positiva' llegó en enero: el Índice de Confianza del Consumidor (ICC), que elabora la Universidad Di Tella, subió 2,24% en relación al mes anterior y alcanzó los 46,57 puntos.

image

Si bien el indicador sigue por debajo del nivel de enero de 2025, el repunte es leído por el oficialismo como una señal temprana de mejora en las expectativas. El dato más llamativo fue el mayor optimismo entre los hogares de menores ingresos y en el interior del país, donde la confianza creció con más fuerza que en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires.

Para el Gobierno, ese cambio en el ánimo social podría anticipar una recuperación futura. En cambio, para los comercios y las familias, la mejora aún no se siente en el bolsillo.

Tras regresar de Davos, la administración libertaria necesita enviar señales políticas claras al Congreso, a los gobernadores y también a su propio electorado. El desafío no es menor: sostener la narrativa de cambio mientras se construyen acuerdos mínimos para avanzar con reformas estructurales.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

---------------

Live Blog Post

SMN: Se esperan varios días de calor intenso

La ola de calor no da tregua y, según el pronóstico del Servicio Meteorológico, entrará en su fase más agobiante en los próximos días. No sólo porque las máximas oscilarán entre los 35 y los 37 grados sino porque las mínimas irán en aumento y alcanzarán, en algunos momentos, los 26 grados.

Según la previsión del SMN, los próximos seis días serán sofocantes. Después de los 34 grados de ayer hoy habrá una máxima de 33 grados.

El fin de semana tendrá temperaturas aún más elevadas. El sábado el termómetro alcanzará los 36 grados, con una mínima de 25. Al otro, el domingo, la mínima bajará a 24 pero la máxima ascenderá hasta los 37.

Live Blog Post

Inflación: Proyecciones para enero

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró en diciembre por cuarto mes consecutivo y alcanzó el 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese dato, la atención del mercado y de los analistas se trasladó al comienzo de 2026, aunque especialistas advierten que romper el piso del 2% mensual será un proceso más lento.

El inicio del año estará marcado, además, por un cambio clave en la forma de medir la inflación. A partir de enero de 2026, el INDEC implementará una nueva metodología para el IPC, basada en la canasta de bienes y servicios de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). La modificación reduce la ponderación de los alimentos y amplifica el peso de los servicios regulados, en un contexto en el que las tarifas vuelven a incidir con mayor fuerza en el índice general.

Las primeras mediciones de enero muestran que los precios de los alimentos comenzaron el año con variaciones sostenidas. Un relevamiento de EcoGo indica que las dos primeras semanas del mes tuvieron registros similares a los de diciembre: 0,5% y 0,8% en la primera y segunda semana de enero, frente a 0,4% y 0,9% en igual período del mes previo.

Live Blog Post

El Gobierno avanza con la privatización de AYSA

La administración de Javier Milei decidió pisar el acelerador en el proceso de privatización de AySA. Según trascendió, el objetivo es publicar el pliego de licitación en el Boletín Oficial entre febrero y marzo de este año, concretando así la venta antes de que culmine el primer trimestre de 2026.

El marco legal para esta operación ya está trazado desde la inclusión de AySA en la Ley Bases y la posterior publicación, a mediados del año pasado, del decreto que habilitó la venta del 90% del capital social (actualmente en manos del Estado), quedando el 10% restante en propiedad de los empleados a través del Programa de Propiedad Participada.

Live Blog Post

Densa columna de humo en La Boca: El fuego no da tregua

Trabajan 13 dotaciones de bomberos. 20 personas fueron asistidas por el SAME y 4 pacientes fueron trasladados al hospital Argerich.

Aún se desconocen las causas que generaron el incendio.

Live Blog Post

Luego de Davos, Javier Milei se enfoca en la Reforma Laboral

Tras participar del Foro Económico de Davos y firmar el acta de paz propuesta por Donald Trump, el presidente Javier Milei regresó a la Argentina para enfocarse en la gestión local, principalmente, en la agenda legislativa que incluye a la reforma laboral.

La agenda legislativa será la prioridad del tercer año de gestión de Milei, que convocó a sesiones extraordinarias en febrero para tratar un temario acotado pero muy cuestionado, como la reforma laboral. También se incluyó la Ley de Glaciares, la iniciativa de Inocencia Fiscal y el acuerdo Mercosur y la Unión Europea.

El Presidente apostará a reforzar la relación con las provincias y el caudal político con visitas al interior del país. La promesa, en el marco del "Tour de Gratitud", es asistir a dos provincias por mes. El mandatario ya estuvo en Córdoba a principios de mes y la semana próxima arribará a la ciudad de Mar del Plata, donde incluirá su participación en un acto partidario conocido como la Derecha Fest.

Live Blog Post

Ante "La Gestapo de Trump", reacciona la izquierda

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) detuvo esta semana a un niño de cinco años en Minnesota cuando regresaba a su hogar desde la escuela, utilizándolo como "señuelo" para detener a su padre. Tanto el niño como su padre fueron trasladados a un centro de detención en Texas.

Se trata de Liam Conejo Ramos, de cinco años, que, junto a su padre, fueron detenidos en la entrada de su casa el martes, cuando regresaban del colegio, según un comunicado de prensa oficial de las Escuelas Públicas de Columbia Heights (Minesota).

A raíz de ello, desde el Frente de Izquierda expresaron "todo el apoyo al pueblo trabajador".

"Todo el apoyo al pueblo trabajador de Minneapolis que resiste al ICE, la Gestapo de Trump, que persigue, encarcela y mata a los inmigrantes. Con una jornada de huelgas y manifestaciones en esta ciudad y en distintas partes de EEUU crece la resistencia", expresó el diputado nacional, Nicolás del Caño.

Live Blog Post

La Patagonia está que arde

Nuevos focos de incendios forestales. En ese sentido, siguen evacuando familias, mientras las condiciones meteorológicas complican a los brigadistas: las altas temperaturas y el viento dificultan los operativos de control.

Las condiciones climáticas siguen siendo un factor determinante: el Servicio Meteorológico Nacional prevé altas temperaturas durante toda la semana sin precipitaciones significativas en los próximos días, lo que mantiene elevado el riesgo de propagación.

Live Blog Post

Sturzenegger ante el avance de un "decreto clave": "Es momento de redoblar la apuesta a la libertad"

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, anticipó que avanza en una "depuración" de un "decreto clave" para los productores ganaderos.

"Nuestra ganadería está viviendo un tiempo excepcional pero está regida por una norma de la época de Onganía. Imagínense lo actualizada que puede estar. Pasaron los gobiernos y se actualizó poco o nada. Por ello entre Senasa y el Ministerio de Desregulación estamos empezando una depuración de esta norma para liberar restricciones primordialmente y para también adecuarla a los tiempos que corren. Es momento de redoblar al apuesta a la libertad", publicó en sus redes sociales.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

De vuelta en Argentina, el posteo de Luis Caputo

Este viernes, el ministro de Economía, Luis Caputo, regresó al país luego de estar en Davos donde participó junto a Javier Milei del Foro Económico Mundial.

"El Presidente se sigue consolidando como referente y líder mundial de las ideas de la libertad. Cada vez más respetado y escuchado. Esto no es trivial, ya que ayuda enormemente a atraer inversiones en la economía real, que es lo que el país necesita para generar más empleo y mejores salarios", expresó en sus redes sociales.

VER POSTEO EN X

Live Blog Post

Fase 4 del BCRA

La política económica argentina ingresó en una etapa de definición estructural luego de haber atravesado uno de los episodios de estrés financiero más severos de los últimos años, un shock que el propio Banco Central (BCRA) caracterizó como un evento extremo asociado a la incertidumbre política previa a las elecciones legislativas de 2025 y que puso a prueba, en tiempo real, la consistencia del programa monetario y cambiario en marcha.

Según expuso el vicepresidente del BCRA, Vladimir Werning, durante la 12ª Conferencia de América Latina del BBVA en Londres, la economía logró superar ese episodio sin derivar en un colapso macroeconómico, lo que permitió avanzar ahora hacia la denominada Fase 4 del programa, una instancia que combina reformas estructurales, recomposición de reservas internacionales y un proceso explícito de remonetización orientado a sostener la desinflación y reactivar el crédito.

VER NOTA

Live Blog Post

Vaca Muerta: YPF y Pluspetrol anunciaron un acuerdo de intercambio de activos

La petrolera con participación estatal YPF y la refinería Pluspetrol sellaron un acuerdo de intercambio de activos para avanzar en el desarrollo de proyectos clave en la formación no convencional de Vaca Muerta, en Neuquén.

Como parte del pacto, la segunda de las empresas se incorpora como accionista de la sociedad Vaca Muerta Inversiones, controlada por la primera de las firmas junto a los bloques La Escalonada y Rincón de Ceniza.

En tanto, YPF comprará las participaciones de aquella en tres áreas de la iniciativa Argentina LNG (Gas Natural Licuado), a saber: Meseta Buena Esperanza, Aguada Villanueva y Las Tacanas.

Live Blog Post

Otro escándalo de corrupción sacude a Nación

La sombra del escándalo por los $30.000 millones en subsidios por parte del grupo La Nueva Metrol mediante la alteración de validaciones en el sistema SUBE rodeó la salida del secretario de Transporte, Luis Perrini, condimentada por el magro argumento de los "motivos personales".

Pero no fue LO único, ni EL único. Además de los subsidios millonarios, se habla de falta de reacción por el pésimo desempeño de la low costo Flybondi y las demoras en la licitación para la compra de nuevas formaciones como en la ejecución de obras e inversiones anunciadas para revertir el estado de emergencia del sistema ferroviario.

VER NOTA

Live Blog Post

Alerta por el cierre de empresas

Un reciente informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) encendió las alarmas sobre la situación económica y laboral en la Provincia. Según el relevamiento, entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 cerraron 2.276 empresas y se perdieron 15.128 puestos de trabajo registrados.

El dato no es menor: en el territorio santafesino, el número de firmas pasó de 50.674 en noviembre de 2023 a 48.398 en octubre del año pasado.

En relación al empleo, la bota santafesina pasó de unos 632.000 trabajadores registrados a 617.000, una caída cercana al 2,5% o 3% en consideración a noviembre de 2023. A raíz de dicho escenario, el sector industrial fue el más golpeado, con una pérdida de alrededor de 7.300 puestos de laburo, casi la mitad del total provincial.

VER NOTA

Live Blog Post

Incendio en La Boca

Un incendio de magnitud se desató en un conventillo ubicado en la calle Irala, entre Brandsen y Pinzón, en el barrio porteño de La Boca, generando momentos de tensión entre los vecinos y un importante despliegue de los equipos de emergencia.

Según las primeras informaciones, el foco ígneo se inició en una vivienda precaria y rápidamente se propagó, lo que obligó a la intervención de varias dotaciones de Bomberos de la Ciudad. Mientras algunos móviles ya se encuentran trabajando en el lugar, otros se dirigen a la zona para reforzar las tareas de control y extinción del fuego.

image
Hay cuatro heridos y decenas de evacuados.

Hay cuatro heridos y decenas de evacuados.

Live Blog Post

El PJ bonaerense y la primera irregularidad

En la noche del miércoles (21/1), a pocas horas de la fecha estipulada para la divulgación del padrón oficial de afiliados del PJ bonaerense como dicta el procedimiento partidario de cara a las elecciones del 15/3, un sitio web apócrifo publicó un padrón falso que generó malestar y confusión entre los militantes.

La intención era clara: embarrar la cancha desde el inicio del cronograma electoral y complicar el proceso electoral en medio de las negociaciones entre los sectores de Axel Kicillof y Cristina Kirchner, que intentan llegar a una lista de unidad en medio de sospechas y desconfianza.

VER NOTA

Live Blog Post

La necesidad empuja a Milei a los brazos de China

En su discurso en Davos, Javier Milei reiteró sus críticas al socialismo como sistema política pero en entrevista con Bloomberg defendió el comercio con el país que gestiona el Partido Comunista de China. Por supuesto que no necesariamente es un conflicto de intereses con USA pero sí es contradictorio con lo que dice creer Milei.

Floja la entrevista del editor en jefe de Bloomberg News, John Micklethwait. Tenía la oportunidad de indagar en la profundidad del mileísimo pero se quedó en la anécdota.

VER NOTA

Live Blog Post

Turbulencias en La Libertad Avanza

Este jueves se confirmó un nuevo cambio en el Gobierno: Carlos Casares presentó este su renuncia a la conducción el Ente Regulador del Gas (Enargas), la cual se efectivizaría en las próximas horas.

Esta nueva baja en el Ejecutivo se suma a los anuncios de Luis Pierrini en Transporte y Paulo Starc en la UIF, así como también Gerardo Boschín y Leonardo Comperatore de Trenes Argentinos.

VER NOTA

Live Blog Post

Consumo en caída libre y el Gobierno no da respuestas

El INDEC sigue registrando el empeoramiento en la actividad económica y la caída del consumo. Un día después de publicar un EMAE negativo, se supo que los supermercados tuvieron una caída en las ventas de 2,8% interanual en noviembre, mientras que los autoservicios mayoristas sufrieron un bajón de 8,3% en el mismo período.

La caída del consumo no es una novedad, pero lo llamativo es que no se tomen medidas para cambiar esta dinámica, que es la que mueve a la economía real del país. Comercio e industria manufacturera están sufriendo una fuerte crisis, en la que cada vez menos logran sobrevivir.

VER NOTA

Más contenidos en Urgente24

"Se corre el riesgo de hacer un país para 5 sectores: campo, minería, energía, tecnologías y bancos"

Daniel Vila confirmó el futuro de Sebastián Villa tras negociar con River

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Otro sector, en alerta: Denuncian una crisis que pone en riesgo 1.500 empleos

Lanzan una aplicación para viajes que sacude al turismo

Temas

Relacionadas

No te lo pierdas

Deja tu comentario

CONSPIRACIONES