Sin crecimiento no hay paraíso: Javier Milei sigue en deuda

Inflación: Proyecciones para enero

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) se aceleró en diciembre por cuarto mes consecutivo y alcanzó el 2,8%, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Con ese dato, la atención del mercado y de los analistas se trasladó al comienzo de 2026, aunque especialistas advierten que romper el piso del 2% mensual será un proceso más lento.

El inicio del año estará marcado, además, por un cambio clave en la forma de medir la inflación. A partir de enero de 2026, el INDEC implementará una nueva metodología para el IPC, basada en la canasta de bienes y servicios de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo 2017/18). La modificación reduce la ponderación de los alimentos y amplifica el peso de los servicios regulados, en un contexto en el que las tarifas vuelven a incidir con mayor fuerza en el índice general.

Las primeras mediciones de enero muestran que los precios de los alimentos comenzaron el año con variaciones sostenidas. Un relevamiento de EcoGo indica que las dos primeras semanas del mes tuvieron registros similares a los de diciembre: 0,5% y 0,8% en la primera y segunda semana de enero, frente a 0,4% y 0,9% en igual período del mes previo.