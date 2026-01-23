Congreso de USA rechazó limitar los poderes de guerra de Trump sobre Venezuela

Los legisladores del Partido Demócrata, quienes impulsaron esta resolución, dijeron que querían evitar que Trump arrastrara a Estados Unidos a otra "guerra eterna", después de décadas de conflictos en Afganistán e Irak. "El pueblo estadounidense quiere que bajemos su costo de vida, no que facilitemos la guerra", dijo el representante Gregory Meeks de Nueva York, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores.

image Una mujer sostiene una bandera venezolana mientras la gente se reúne afuera del Capitolio de Estados Unidos | GENTILEZA REUTERS

Para derrotar este jueves el proyecto de ley que limitaría los poderes de Trump, los líderes republicanos mantuvieron abierta la votación durante más de 20 minutos este jueves, mientras el representante republicano Wesley Hunt regresaba apresuradamente al Capitolio para emitir el voto decisivo, después de haberse ido a Texas para hacer campaña y obtener un escaño crucial.

La votación se realizó por líneas partidistas en la cámara, estrechamente dividida, donde los republicanos poseen una mayoría de 218 frente a 213 escaños de los demócratas. Todos los republicanos, excepto Don Bacon (de Nebraska) y Thomas Massie (de Kentucky), votaron en contra de la resolución que limitaría los poderes militares de Trump en Venzuela, mientras que el republicano californiano Tom McClintock se abstuvo a votar.

En cambio, todos los demócratas votaron a favor.

De haberse aprobado la resolución que limitaría los poderes de guerra, habría obligado a Trump a retirar las fuerzas estadounidenses de Venezuela. Al respecto, el gobierno del mandatario asegura que no hay efectivos estadounidenses sobre el terreno en la nación sudamericana, a pesar de que las agencias de noticias estadounidenses afirman que hay infiltrados dentro de la jurisdicción.

"No tenemos a nadie luchando allí en Venezuela", dijo el representante republicano Brian Mast de Florida en el debate previo a la votación. Mientras tanto, los trumpistas del Congreso acusaron a los demócratas de presentar la legislación únicamente como un ataque a Trump.

"Es una cuestión de rencor", declaró Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. "Lo condenarán haga lo que haga", agregó. Además, acusó a los demócratas de hacer esto porque no quieren una sentencia contra Maduro por narcoterrorismo.

Se trata de que no quieren que el presidente Trump arreste a Maduro, y lo condenarán haga lo que haga, a pesar de haber llevado a Maduro ante la justicia con posiblemente la operación policial más exitosa de la historia Se trata de que no quieren que el presidente Trump arreste a Maduro, y lo condenarán haga lo que haga, a pesar de haber llevado a Maduro ante la justicia con posiblemente la operación policial más exitosa de la historia

image

La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca se comprometió a que, de ahora en más, pediría la aprobación del Congreso antes de lanzar operaciones militares importantes en Caracas, debido a las críticas de un grupo de republicanos que consideran que el Capitolio, y no el presidente, debería tener la facultad de enviar tropas estadounidenses a la guerra, como lo establece la Constitución de Estados Unidos.

"Si el presidente está considerando más acciones militares, entonces tiene la obligación moral y constitucional de venir aquí y obtener nuestra aprobación", declaró este jueves el representante Jim McGovern de Massachusetts, uno de los principales patrocinadores de la resolución de la Cámara.

