La Cámara de Representantes de Estados Unidos rechazó el jueves una resolución respaldada por los demócratas, que habría impedido a Donald Trump enviar más fuerzas especiales a Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.
TRIUNFO REPUBLICANO
Congreso de USA rechazó limitar los poderes de guerra de Trump sobre Venezuela
Los congresistas del Partido Republicano rechazan una resolución en el Congreso para limitar los poderes de guerra de Donald Trump, justo cuando interviene Venezuela y planea anexar Groenlandia.
El empate en la votación de dicho proyecto de ley, que buscaba limitar los poderes de guerra de Trump, demostró que, a pesar de las fisuras dentro del MAGA debido a la retórica de Trump sobre tomar el control de Groenlandia y administrar el petróleo del chavismo, el presidente republicano de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, aún mantiene un tenue control sobre el Capitolio.
La Cámara empató con 215 a 215, derrotando la resolución que "ordena al presidente retirar las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de Venezuela, a menos que esté explícitamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización estatutaria específica para el uso de la fuerza militar".
Una votación sobre una resolución similar también estuvo empatada la semana pasada hasta que el vicepresidente de Trump, J.D. Vance, rompió el impasse. De esta manera, echó por la borda el primer intento del Partido Demócrata de frenar los planes beligerantes en política exterior por parte de Trump, quien justifica sus acciones bajo la excusa de "una transición hacia la democracia" en Caracas —a pesar de haber dejado en el poder al chavismo para usufructuar su crudo—, y por "seguridad nacional" respecto a Groenlandia.
Demócratas del Capitolio intentan frenar los planes de Trump para Venezuela y Groenlandia
En el Capitolio, los congresistas del ala demócrata, y un grupo de republicanos, intentaron frenar este jueves, con la votación de un proyecto de ley, la imprevisibilidad de Trump sobre Caracas y Groenlandia, este último un territorio autónomo bajo administración danesa, que, de ser anexado por Trump, podría resultar en una contienda directa con Dinamarca, un aliado de la OTAN.
Los legisladores del Partido Demócrata, quienes impulsaron esta resolución, dijeron que querían evitar que Trump arrastrara a Estados Unidos a otra "guerra eterna", después de décadas de conflictos en Afganistán e Irak. "El pueblo estadounidense quiere que bajemos su costo de vida, no que facilitemos la guerra", dijo el representante Gregory Meeks de Nueva York, el demócrata de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores.
Para derrotar este jueves el proyecto de ley que limitaría los poderes de Trump, los líderes republicanos mantuvieron abierta la votación durante más de 20 minutos este jueves, mientras el representante republicano Wesley Hunt regresaba apresuradamente al Capitolio para emitir el voto decisivo, después de haberse ido a Texas para hacer campaña y obtener un escaño crucial.
La votación se realizó por líneas partidistas en la cámara, estrechamente dividida, donde los republicanos poseen una mayoría de 218 frente a 213 escaños de los demócratas. Todos los republicanos, excepto Don Bacon (de Nebraska) y Thomas Massie (de Kentucky), votaron en contra de la resolución que limitaría los poderes militares de Trump en Venzuela, mientras que el republicano californiano Tom McClintock se abstuvo a votar.
En cambio, todos los demócratas votaron a favor.
De haberse aprobado la resolución que limitaría los poderes de guerra, habría obligado a Trump a retirar las fuerzas estadounidenses de Venezuela. Al respecto, el gobierno del mandatario asegura que no hay efectivos estadounidenses sobre el terreno en la nación sudamericana, a pesar de que las agencias de noticias estadounidenses afirman que hay infiltrados dentro de la jurisdicción.
"No tenemos a nadie luchando allí en Venezuela", dijo el representante republicano Brian Mast de Florida en el debate previo a la votación. Mientras tanto, los trumpistas del Congreso acusaron a los demócratas de presentar la legislación únicamente como un ataque a Trump.
"Es una cuestión de rencor", declaró Mast, presidente del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes. "Lo condenarán haga lo que haga", agregó. Además, acusó a los demócratas de hacer esto porque no quieren una sentencia contra Maduro por narcoterrorismo.
La semana pasada, el inquilino de la Casa Blanca se comprometió a que, de ahora en más, pediría la aprobación del Congreso antes de lanzar operaciones militares importantes en Caracas, debido a las críticas de un grupo de republicanos que consideran que el Capitolio, y no el presidente, debería tener la facultad de enviar tropas estadounidenses a la guerra, como lo establece la Constitución de Estados Unidos.
"Si el presidente está considerando más acciones militares, entonces tiene la obligación moral y constitucional de venir aquí y obtener nuestra aprobación", declaró este jueves el representante Jim McGovern de Massachusetts, uno de los principales patrocinadores de la resolución de la Cámara.
