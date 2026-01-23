Franco Colapinto arranca un año clave mientras Alpine muestra su nuevo auto

image Alpine sacrifica el rendimiento inmediato para llegar fuerte al nuevo reglamento.

David Sánchez, director técnico ejecutivo, dio más precisión al respecto: "Vuelve la aerodinámica activa (…) Se espera que la reducción de la carga aerodinámica y la resistencia mejore las carreras". También destacó el aumento de la potencia eléctrica y el trabajo conjunto con Mercedes en Brixworth. Aunque su discurso es sólido, no alcanza para borrar la realidad de que Alpine viene prometiendo futuro hace bastante tiempo, y el crédito se agota rápido en la Fórmula 1.

Franco Colapinto, la pieza que puede cambiarle el destino a Alpine

Es en este escenario que aparece Franco Colapinto, y ahí está la verdadera historia. Por primera vez en su carrera, el joven piloto no llega corriendo desde atrás, sin pruebas ni adaptación express. Esta vez tiene pretemporada completa, simulador, tests privados y planificación. Él mismo lo explicó sin grandilocuencias: "Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo".

image Franco Colapinto arranca su primera temporada completa como titular, con pretemporada y pruebas privadas. Su desempeño será decisivo para que Alpine sea competitivo este 2026.

Colapinto ya vivió lo que es subirse tarde a un proyecto, tanto en Williams 2024 como en Alpine 2025, y sobrevivió. Ahora tiene 22 años, más rodaje, más espalda y un contexto distinto. Su mirada sobre el nuevo auto también marca una diferencia dentro del equipo: "El auto más lindo es el que va más rápido", dijo durante la presentación, transmitida por YouTube.

Las primeras pruebas privadas en Barcelona y luego en Bahréin, aunque sin transmisión ni prensa, van a ser clave tanto para el desarrollo técnico como para el equilibrio interno. Si Colapinto se afirma desde el inicio, Alpine no solo gana en pista sino también en proyecto, porque suma un piloto joven, competitivo y con una base de apoyo real, algo hoy tan importante como los décimos por vuelta.

El A526 puede ser el punto de partida de una nueva etapa para Alpine, pero si el equipo logra despegar en 2026, no va a ser solo por el reglamento ni por Mercedes, sino por cómo gestione a Colapinto. Y esa, después de tantos errores, es una prueba que el equipo francés ya no puede darse el lujo de fallar.

