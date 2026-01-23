Alpine presentó su nuevo auto para la Fórmula 1, pero el foco real no está en el azul, el rosa ni el crucero en Barcelona, sino en Franco Colapinto, que arranca un año desde cero y con todo el respaldo. En 2026, Alpine se juega si puede construir algo serio alrededor del piloto argentino que ya dejó de ser promesa.
TODO PARA FRANCO
Franco Colapinto arranca un año clave mientras Alpine muestra su nuevo auto
Alpine reveló el A526 y vendió futuro, pero el dato fuerte es Franco Colapinto: primera pretemporada completa y la chance de cambiar la historia del equipo.
Alpine se juega todo al 2026 porque el plan anterior ya fracasó
La escudería francesa Alpine presentó en Barcelona la decoración del A526, su auto para la temporada 2026 de la Fórmula 1, en un evento prolijo, bien producido y con clima de relanzamiento. Pero el A526 no es tan solo un cambio estético ni una evolución del modelo anterior.
En los hechos, es una confesión de Alpine: decidió hace tiempo sacrificar el rendimiento inmediato para llegar mejor parada al cambio reglamentario de 2026, una jugada arriesgada que explica por qué el equipo fue protagonista del fondo del pelotón en 2025. Según confirmó la propia estructura de Enstone, el desarrollo del nuevo auto comenzó a principios del año pasado, dejando prácticamente de lado el monoplaza en curso.
Flavio Briatore, asesor ejecutivo de la empresa, lo explicó con una frase que la gacetilla oficial de Alpine replicó: "Nos preparamos para lo que sin duda será una temporada única en la historia de la Fórmula 1". Y es que el reglamento 2026 propone autos más chicos, aerodinámica activa, menor carga y mayor protagonismo de la energía eléctrica, factores que obligan a repensar todo desde cero.
En ese contexto, su alianza con Mercedes-AMG para el motor y la caja de cambios parece una admisión pragmática: Alpine entendió que seguir insistiendo en soluciones propias era romantizar un problema técnico.
David Sánchez, director técnico ejecutivo, dio más precisión al respecto: "Vuelve la aerodinámica activa (…) Se espera que la reducción de la carga aerodinámica y la resistencia mejore las carreras". También destacó el aumento de la potencia eléctrica y el trabajo conjunto con Mercedes en Brixworth. Aunque su discurso es sólido, no alcanza para borrar la realidad de que Alpine viene prometiendo futuro hace bastante tiempo, y el crédito se agota rápido en la Fórmula 1.
Franco Colapinto, la pieza que puede cambiarle el destino a Alpine
Es en este escenario que aparece Franco Colapinto, y ahí está la verdadera historia. Por primera vez en su carrera, el joven piloto no llega corriendo desde atrás, sin pruebas ni adaptación express. Esta vez tiene pretemporada completa, simulador, tests privados y planificación. Él mismo lo explicó sin grandilocuencias: "Por primera vez en mi carrera, he tenido una pretemporada adecuada para prepararme para un año completo".
Colapinto ya vivió lo que es subirse tarde a un proyecto, tanto en Williams 2024 como en Alpine 2025, y sobrevivió. Ahora tiene 22 años, más rodaje, más espalda y un contexto distinto. Su mirada sobre el nuevo auto también marca una diferencia dentro del equipo: "El auto más lindo es el que va más rápido", dijo durante la presentación, transmitida por YouTube.
Las primeras pruebas privadas en Barcelona y luego en Bahréin, aunque sin transmisión ni prensa, van a ser clave tanto para el desarrollo técnico como para el equilibrio interno. Si Colapinto se afirma desde el inicio, Alpine no solo gana en pista sino también en proyecto, porque suma un piloto joven, competitivo y con una base de apoyo real, algo hoy tan importante como los décimos por vuelta.
El A526 puede ser el punto de partida de una nueva etapa para Alpine, pero si el equipo logra despegar en 2026, no va a ser solo por el reglamento ni por Mercedes, sino por cómo gestione a Colapinto. Y esa, después de tantos errores, es una prueba que el equipo francés ya no puede darse el lujo de fallar.
