Franco Colapinto está a punto de empezar una nueva temporada desde cero en la Fórmula 1 junto con Alpine y este 2026 promete ser muy distinto para el piloto. Sin embargo, saliendo de su vida profesional, el argentino confirmó la noticia que impactó a todos.
¿QUÉ ES?
Franco Colapinto confirmó la noticia que nadie esperaba
Los fanáticos del pilarense están como locos con uno de los últimos posteos que hizo este en sus redes sociales. En una de las imágenes se puede ver a una joven bastante conocida en el ambiente y que despertó todo tipo de comentarios.
Franco Colapinto y su nueva conquista
El piloto de Fórmula 1 compartió un 'dump' de fotos del comienzo de su año y una de las imágenes llamó poderosamente la atención de todos. En una de ellas aparece una joven llamada Maia Reficco, actriz con una presencia muy fuerte en redes sociales.
La joven artista aparece con el casco de Colapinto y una sonrisa cómplice, lo que da a entender que entre ellos habría algo más que una amistad. La misma es estadounidense con ascendencia argentina y participó tanto de obras de teatro famosas como también de series en Netflix.
Otro de los guiños que se hicieron entre ambos tiene que ver con la descripción que utilizaron en sus últimos posteos. Colapinto escribió: "Lindo verano para ser un 'deportista de alto rendimiento'", mientras que Reficco retrucó: "La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento", en tono irónico. ¿Nace un nuevo amor entre los dos? Los fanáticos de ambos ya están como locos.
