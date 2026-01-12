Reapareció Alberto Fernández y apuntó contra Milei por los incendios en la Patagonia: Qué dijo

“Es razonable criticar una norma que favorece la venta de tierras a extranjeros, pero eso no autoriza a afirmar que exista un plan de entrega del territorio al Estado de Israel”, sostuvo. Y remarcó: “Ningún peronista y ningún demócrata debería reproducir esa teoría”.

Los incendios en la Patagonia

Mientras el cruce político se intensifica en redes sociales, la situación en el sur continúa siendo crítica. En la provincia de Chubut, los incendios forestales ya consumieron cerca de 12.000 hectáreas, afectando bosques nativos, implantados y matorrales en zonas como Puerto Patriada y El Hoyo, según el último informe del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. El Gobierno provincial confirmó que la superficie dañada duplica las estimaciones iniciales.

Frente a este escenario, el presidente Javier Milei utilizó sus redes sociales para expresar su respaldo a quienes trabajan en el combate de las llamas.

“Nada más heroico que arriesgar su vida por salvar la de otros”, escribió el mandatario, al agradecer la labor de brigadistas, bomberos y voluntarios desplegados en la región.

Las tareas de contención se concentran en sectores de alto riesgo, como Los Paredones, donde el fuego cruzó la Ruta Nacional 40 y avanzó hacia Laguna Las Mercedes, lo que obligó días atrás a interrumpir la circulación por la intensa presencia de humo y las llamas. Para reforzar el operativo, se sumaron 78 nuevos brigadistas provenientes de Córdoba y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego.

Desde el Gobierno nacional destacaron la coordinación entre distintos organismos del Estado. Según informó el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, actualmente 295 brigadistas trabajan en el territorio y 22 de los 32 focos detectados ya fueron completamente extinguidos. La Administración de Parques Nacionales, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Salud y el Ministerio de Capital Humano aportaron recursos humanos, logística, asistencia sanitaria y ayuda humanitaria para los damnificados.

También se gestionó cooperación internacional con Chile, se desplegó maquinaria pesada y camiones cisterna a través de Vialidad Nacional, y se anunciaron medidas de asistencia financiera para productores agropecuarios afectados, a cargo del Banco Nación. Empresas como YPF y Aerolíneas Argentinas colaboraron con donaciones de combustible y equipamiento para el abastecimiento de agua.

Lluvias traen un poco de alivio

Las lluvias registradas en las últimas horas en zonas como Epuyén y El Hoyo trajeron alivio y permitieron mejorar las condiciones de trabajo en algunos focos activos, aunque las autoridades advirtieron que el riesgo persiste y que los operativos de contención continuarán en las áreas más sensibles, especialmente donde hay peligro para la población y la infraestructura.

En ese contexto, el drama ambiental avanza en paralelo a un nuevo capítulo de confrontación política, con los incendios en la Patagonia convertidos en eje de debate sobre el rol del Estado, el presupuesto ambiental y las prioridades del Gobierno nacional.

