Mientras la Argentina se incendia, Javier Milei mantiene el foco en Donald Trump

Javier Milei sigue de cerca a Donald Trump.

Javier Milei sigue de cerca a Donald Trump. 

Javier Milei sigue de cerca a Donald Trump.&nbsp;

Javier Milei sigue de cerca a Donald Trump. 

Javier Milei transita cierta 'calma' aunque enfrenta graves problemas en su gestión. Su mirada apunta al 2027 y, en el medio, guiños a Donald Trump.

12 de enero de 2026 - 10:08

EN VIVO

Javier Milei inició el 2026 con el 'pie derecho': un combo de dólar 'calmo'. Sin embargo, también enfrenta graves problemas. Los incendios en la Patagonia, el aumento de precios en diciembre y de tarifas en enero, así como los despidos en las empresas, continúan marcando su agenda. Lo cierto es que, pese a ello, el Presidente sostiene su imagen.

En la antesala al mes de la primera rosca política del año por la Reforma Laboral, desde Casa Rosada parecen estar satisfechos por el alineamiento con Donald Trump. A su vez, están expectantes por la inflación de diciembre, que sería la menor suba anual de precios desde 2017.

La Libertad Avanza atraviesa un mes 'calmo'. Un período de tregua que permite ordenar fichas y preparar movimientos estratégicos. El objetivo de Milei es claro: utilizar este tiempo para marcar el camino que lo mantenga competitivo hacia el 2027.

En paralelo, arde la Patagonia, el sector industrial enfrenta un pésimo panorama, el año arrancó con más golpes al bolsillo y la inflación en CABA acumula 4 meses en alza. No obstante, todo parece indicar que el libertario celebrará el informe que completa el ciclo inflacionario de 2025, aunque sabe que de acá al próximo año enfrenta un gran desafío: acumular reservas para sostener el esquema cambiario que impulsa junto al ministro de Economía, Luis Caputo.

Sobre este escenario y con el apoyo total de Trump, Milei prepara otro discurso para el Foro de Davos que empieza el 19 de enero, donde volverá a posicionarse como referente de la nueva derecha global, reforzará su advertencia sobre los peligros del "socialismo" y convocará a los países afines a conformar un bloque común.

Luego de su viaje a Suiza, la "tranquilidad" del verano llega a su fin: febrero llega con la Reforma Laboral en el Senado.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

Mientras Javier Milei apuesta a su reelección, sigue la interna en el PJ bonaerense

El PJ bonaerense atraviesa un proceso de fuerte reconfiguración interna, marcado por tensiones políticas que se profundizaron tras la derrota en las elecciones presidenciales de 2023 y el mal resultado en las legislativas de 2025. En ese escenario de desgaste y replanteos, el Partido Justicialista de la provincia de Buenos Aires se encamina a una definición clave: la renovación de sus autoridades, prevista para el próximo 15 de marzo.

La elección no será un trámite. La conducción actual del PJ bonaerense está en manos de Máximo Kirchner, diputado nacional y principal referente de La Cámpora, pero su liderazgo es cuestionado por sectores que responden al gobernador Axel Kicillof, con quien mantiene una relación política cada vez más tensa. La disputa expone una discusión más profunda sobre el rumbo del peronismo en el principal distrito electoral del país y sobre quién debe encabezar su reconstrucción con vistas a 2027.

Mirando el 2027: Dante Gebel, la 'opción popular'

El pastor evangélico Dante Gebel es respaldado por el flamente partido político en vías de formación Consolidación Argentina, que ha iniciado las tradicionales pintadas en los muros del Gran Buenos Aires (GBA): no hay proselitismo, y menos en el panperonismo, sin ganar los paredones del suburbano.

Sin duda que Gebel es presentado como una opción popular en días en que el panperonismo carece de referentes para la Argentina que vive un cambio cultural, del que Javier Milei es una versión extrema, y que no trabaja en el 'derrame' sino en la 'concentración' de riqueza. Por lo demás, todos saben que Milei estará pendiente de las urnas en USA, donde su protector, Donald Trump, enfrenta difíciles elecciones de medio término en 2026.

¿Es posible una visión más humana del cambio cultural? Es la propuesta de sindicalistas, políticos y referentes de corporaciones que construyen Consolidación Argentina como soporte probable para el carismático Dante Gebel.

Interrogante de U24: ¿El poder rompe el amor?

Tres presidentes argentinos, una misma coincidencia: el poder y las separaciones.

Mauricio Macri, Alberto Fernández y Javier Milei llegaron a la Casa Rosada… pero no lograron sostener sus vínculos personales.

Divorcios, rupturas y finales sin escándalo que reabren una pregunta incómoda: ¿El poder seduce… o termina destruyéndolo todo?

Marco Rubio, el elegido de Donald Trump

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba, bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, sugiriéndole que “debe hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”, en medio del bloqueo petrolero impuesto a Venezuela, que afecta como un dominó a La Habana, Teherán y Moscú, aliados comerciales del chavismo.

Actualmente, el inquilino de la Casa Blanca, de 79 años, tiene varios frentes de batalla: uno en Venezuela, donde capturó a Nicolás Maduro para que rinda cuentas en Nueva York por supuesto narcoterrorismo, pero dejando en el poder a la chavista Delcy Rodríguez, quien sí se doblega ante Washington; otro con el gobierno danés, dado el afán del republicano de anexar Groenlandia a la jurisdicción norteamericana; y otro más con el gobierno comunista de Cuba, antes mencionado, al cual ya le anticipó que será el siguiente en ser atacado tras la caída en desgracia del líder chavista.

Sobre ese marco, Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X en el que proponía al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, como presidente de Cuba.

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa y con el comentario "¡Suena bien para mí!".

Todo un problema: La canasta básica, imposible de cubrir

Una familia tipo de cuatro integrantes propietaria en la Ciudad de Buenos Aires necesitó ingresos mensuales de entre $2.128.461,91 y $6.811.078,11 en diciembre de 2025 para ser considerada de clase media. El dato se desprende del último informe de la Dirección General de Estadísticas y Censos de CABA.

En paralelo, el relevamiento oficial indicó que un hogar compuesto por dos adultos y dos menores requirió $1.346.876 para no caer bajo la línea de pobreza, mientras que necesitó $726.569,14 para no ser indigente durante el último mes del año.

Con estos valores, en diciembre la línea de indigencia subió 3,3%, la línea de pobreza aumentó 2,96% y el ingreso mínimo para ser clase media trepó 2,48% respecto del mes anterior.

PRO 2026: Cristian Ritondo quiere mantener su liderazgo del lado de Santiago Caputo

El asesor presidencial Santiago Caputo se mostró en público con nuevo look junto con el presidente de YPF Horacio Marín y el jefe del bloque de diputados del PRO, Cristian Ritondo, en la inauguración de una estación de servicio. Más allá del peinado de Caputo, el tema es Ritondo y su pérdida de poder.

Con la presenciad de Daniel Scioli, Marín inauguró una estación de servicio en Pinamar el fin de semana. Marín es el presidente de la petrolera cuya publicidad a los medios de comunicación es manejada por gente de Santiago Caputo, lo que ha permitido diversas contribuciones periodísticas, es decir que ha funcionado como un arma del asesor estrella de Milei.

El comentario del fin de semana fue el cambio de look de Caputo, que reemplazó el estilo Peaky Blinders por una barba candado, se cortó el pelo y se rapó unas rayas a los costados.

Pero el dato político es el esfuerzo de Ritondo por mostrar que sigue vivo políticamente.

image
Nuevo look de Santiago Caputo.

La CGT presiona a gobernadores por la Reforma Laboral

Mientras el Gobierno se prepara para retomar las negociaciones con la CGT por la reforma laboral, la central obrera organiza una gira por varias provincias del país para intentar convencer a los gobernadores de no respaldar el proyecto tal como fue enviado al Senado.

La decisión fue tomada por los cotitulares de la CGT, Jorge Sola (Seguro) y Cristian Jerónimo (empleados del vidrio), quienes ya avanzaron en un itinerario tentativo que incluye visitas a Tucumán, Salta, Catamarca, Córdoba y Santa Fe, y una segunda etapa en la Patagonia, con reuniones previstas en Río Negro, Chubut y Santa Cruz

En el recorrido por las provincias, los dirigentes sindicales pondrán el foco en el impacto fiscal del capítulo impositivo incluido en la reforma laboral, al advertir que afectará de manera directa los recursos que las provincias reciben por coparticipación federal.

La foto de la mañana: María Corina Machado junto al papa León XIV

La líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió este lunes con el papa León XIV en el Vaticano.

La reunión fue comunicada en el boletín con la agenda diaria del papa, aunque no se dieron más detalles sobre el encuentro.

El partido Vente Venezuela, fundado por Machado, dijo en X que la exdiputada se reunió con el papa “para pedir por la liberación de todos los presos políticos de nuestro país”.

image
Incendios y negocios: Una ley que enciende alarmas

El Gobierno de Javier Milei derogó la ley que prohibía cambiar el uso del suelo durante años después de un incendio. Desde ahora, cualquier siniestro puede dejar el terreno liberado para emprendimientos inmobiliarios sin costos penales.

En un país extenso que casi nunca identifica a los pirómanos, la medida abre un riesgo ambiental enorme.

Nuevo respaldo de Patricia Bullrich a Javier Milei

La senadora libertaria volvió a hacer hincapié sobre la Reforma Laboral. A través de sus redes sociales, publicó un video del sábado cuando estuvo en Mar del Plata para participar de una charla sobre la iniciativa que propone el gobierno de Javier Milei.

Allí se la pudo ver junto a Guillermo Montenegro y Agustín Neme, mientras que en la zona del Torreón del Monje agrupaciones de izquierda llevaron a cabo una protesta en repudio a la actividad por lo que se montó un operativo a cargo de la Prefectura.

"Un Presidente sin límites para hacer las reformas que la Argentina necesita de verdad. Capítulo: Reforma Laboral", expresó.

No hay plata: Las ventas minoristas no repuntan

Las ventas minoristas de los comercios pyme cayeron 5,2% en diciembre y de esta forma acumulan ocho meses consecutivos en baja, según el último informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Sin embargo, afirma que el acumulado de todo el 2025 cerró con un leve crecimiento del 2,5%.

¿Cómo se explica esa suba pese a tantos meses en caída? Pues, siempre según la CAME, hay que remontarse a los primeros meses del año pasado para hallar la explicación. Esto es porque las ventas de los comercios minoristas tuvo subas en el arranque de 2025: 25,5% en enero, 24% en febrero, 10,5% en marzo y 3,7% en abril...

image

Guiño a Donald Trump

A pocos días de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei trabaja en el discurso que pronunciará en el Foro Económico Mundial de Davos, donde volverá a posicionarse como una de las voces más disruptivas del encuentro. La exposición tendrá como ejes centrales la defensa de la propiedad privada, el sistema capitalista y un respaldo explícito a Donald Trump, en particular por su accionar en Venezuela.

El mandatario partirá el domingo 18 de enero para participar del foro, que se desarrollará entre el 19 y el 23 bajo el lema "Un espíritu de diálogo". Será su primera actividad internacional de 2026, luego de una visita prevista a la provincia de Córdoba.

Redes de U24: ¿Reactivación o relato?

Mal cierre de año para las pymes argentinas: Las ventas minoristas cayeron 5,2% interanual en diciembre, según datos de CAME. Seis de siete rubros terminaron en rojo: textil, perfumería y bazar, los más golpeados.

Ni las fiestas ni el aguinaldo lograron revertir la caída del consumo que sigue retraído, mientras las familias ajustan gastos y el poder adquisitivo no repunta.

En paralelo, el Gobierno celebra números, la economía real muestra otra cara.

Negociaciones en marcha: Las exigencias de Santa Fe a Nación

El Gobierno nacional activó gestiones con las provincias para reunir los votos necesarios en el Senado y avanzar con la reforma laboral denominada “Modernización Laboral”. Diego Santilli encabeza las negociaciones con gobernadores y referentes provinciales.

Por su parte, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, no rechaza el debate sobre la reforma laboral y admite que una baja de Ganancias podría dinamizar el consumo en una provincia con altos niveles de empleo formal. Sin embargo, advierte que el acompañamiento político está condicionado a respuestas concretas del Gobierno nacional.

La principal exigencia de la administración santafesina es que la Casa Rosada salde la deuda de la ANSES con la Caja de Jubilaciones, estimada en más de 1,5 billones de pesos. También el mantenimiento de las rutas nacionales y retomar obras paralizadas en la provincia.

El artículo 191, que introduce cambios en el impuesto a las Ganancias, es el punto que más resistencias genera entre los gobernadores. La preocupación no es ideológica sino fiscal: una menor recaudación impacta de lleno en la coparticipación.

Plano internacional: Transición en el Golfo

El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que el régimen de Irán manifestó estar dispuesto a negociar con Washington, tras la amenaza del día anterior en la que aseguraba que planeaba intervenir militarmente en el país persa para ayudar a los manifestantes iraníes, quienes se están enfrentando a la policía del gobierno teocrático del ayatolá en medio de la devaluación de la moneda, la crisis hídrica y la represión.

"Se está preparando una reunión. Irán llamó. Quieren negociar", declaró Trump a un grupo de periodistas a bordo del avión presidencial, tras señalar que está recibiendo información cada hora sobre la evolución de las protestas y que la Casa Blanca evalúa "tomar una decisión".

El Gobierno sigue en la búsqueda de apoyo por la Reforma Laboral

El Gobierno de Javier Milei sabe que el tratamiento de reformas de alto impacto, como la laboral, que será debatida en sesiones extraordinarias y está prevista para febrero, está a la vuelta de la esquina. En ese contexto, y en medio de dudas y reparos de los gobernadores, el ministro del interior, Diego Santilli, inicia esta semana una ronda por distintas provincias para cerrar acuerdos que garanticen respaldo en el Congreso.

Santilli comienza este lunes 12 de enero una intensa agenda de reuniones con gobernadores. Resistencia será el primer destino donde mantendrá un encuentro con el gobernador chaqueño Leandro Zdero, aliado de La Libertad Avanza en las últimas elecciones legislativas. El respaldo del mandatario resulta clave, ya que al menos dos diputados nacionales y una senadora responden políticamente a su espacio.

La Argentina se incendia y hay fuertes advertencias

Los incendios forestales fuera de control, considerados "la peor tragedia ambiental en 20 años", por Abel Nievas, secretario de Bosques de la provincia de Chubut, preocupan más allá de la Patagonia.

La NASA ha estado observando y en los últimos días ha logrado captar una imagen inédita y advertir seriamente sobre las llamas en los bosques.

Javier Milei se relame: Sostiene su imagen positiva

El presidente Javier Milei inicia el 2026 con una imagen positiva sólida y se posiciona como la figura política más valorada de la Argentina, según una encuesta nacional de alcance federal. El estudio confirma que el oficialismo mantiene cohesión electoral pese a un contexto social atravesado por percepciones divididas.

El relevamiento fue realizado por la consultora Opina Argentina sobre un total de 3.590 casos en todo el país. La encuesta presenta un margen de error de ±1,7 % y un nivel de confianza del 95%, lo que refuerza la consistencia estadística de los resultados difundidos.

De acuerdo con el informe, Milei alcanza un 48 % de imagen positiva, sumando las valoraciones “muy positivas” y “algo positivas”. En paralelo, registra un 51 % de opiniones negativas o muy negativas, un diferencial que se mantiene estable por tercer año consecutivo.

La contracara del ajuste

Escribe Santiago Rebollini en Urgente24:

"(...) Más allá del frente financiero y del debate recurrente sobre deuda y rollover, la variable que empieza a ganar centralidad en la lectura del mercado es la actividad económica, el ajuste y su capacidad de generar empleo. Así lo plantea Portfolio Personal Inversiones (PPI) en su último informe, donde advierte que la sostenibilidad del actual esquema macro depende, cada vez más, de una recuperación tangible del nivel de actividad y de su traslado al mercado laboral.

Según PPI, la compresión del riesgo país, la estabilidad cambiaria y el acceso al financiamiento externo no pueden sostenerse en el tiempo si la economía real no acompaña (...)".

Los ojos siguen en Venezuela (y Nahuel Gallo)

El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, dijo que el policía Edison José Torres Fernández, de 52 años, preso político desde diciembre, falleció tras "un evento cerebrovascular seguido de un paro cardíaco". Complicadísimo para la Administración Delcy Rodríguez y aceleró la liberación de más presos políticos.

Entonces, al menos 24 presos políticos fueron excarcelados esta madrugada en Venezuela, según confirmó la ONG Foro Penal: 9 mujeres que estaban en la cárcel Las Crisálidas y 15 hombres que estaban detenidos en el penal Rodeo I, detalló Alfredo Romero, presidente de Foro Penal, en su cuenta de X.

Foro Penal dijo que entre los presos políticos de nacionalidad extranjera en Venezuela “se mantienen 2 ciudadanos estadounidenses” y que también hay 1 ciudadano cubano con residencia estadounidense, de acuerdo con sus registros. Faltó aclarar que también hay 1 ciudadano argentino.

Consumo en caída libre

En el primer fin de semana del 2026, Mar del Plata registró un 60% de ocupación hotelera, lejos de estar completa pero mejor que el 40% de 2025, según confirmaron las autoridades bonaerenses.

Al respecto, Hernán Szkrohal, de la Asociación Empresaria Hotelera y Gastronómica, afirmó que las reservas superan el 50% registrado en 2025 y estimó en un 65% la ocupación, casi mismo porcentaje que el gobierno bonaerense.

Por su parte, la subsecretaria de Turismo de la provincia de Buenos Aires, Soledad Martínez en declaraciones al portal 0223 se mostró conforme con la gran cantidad de visitantes durante las dos últimas semanas del 2025, favorecido por “un clima nunca visto” pero se mostró preocupada por el “consumo moderado” que a su entender, “ fue similar en toda la provincia y es un comportamiento lo vinimos viendo ya en las últimas temporadas, con estadías de cuatro noches y no de diez o quince días como antes”, expresó.

Números en rojo

Los ingresos reales de la mayoría de los sectores registrados cayeron entre diciembre 2023 y el mismo mes de 2025. Esto significa que desde que asumió el presidente Javier Milei, los ingresos reales se vieron perjudicados, según publicó el economista Nadin Argañaraz.

Un informe de la consultora IARAF, Instituto Argentino de Análisis Fiscal, plantea que en los últimos dos años cuatro de seis sectores que reciben ingresos registrados tuvieron ingresos reales negativos: los jubilados que reciben el haber mínimo más bono, los trabajadores registrados en el sector privado, en el público nacional y en el público provincial.

Arde la Patagonia

Este domingo, las precipitaciones trajeron un poco de alivio a la provincia que comanda Ignacio Torres, pero cierto es que no pudo parar el incendio en Puerto Patriada, que según confirmó el último parte del Splif Chubut de anoche se mantiene activo.

El fuego ya quemó 11.970 hectáreas de matorral, bosque implantado y nativo desde el pasado lunes 5 de enero, mientras las causas del incendio aún no fueron determinadas. Sin embargo, las autoridades insisten en que se avanzará "hasta las últimas consecuencias" para identificar a los responsables de haber provocado los incendios que ya arrasaron con más de 12 mil hectáreas de bosque nativo.

