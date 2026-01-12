Mientras la Argentina se incendia, Javier Milei mantiene el foco en Donald Trump

Live Blog Post

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aumentó la presión sobre Cuba, bajo el liderazgo de Miguel Díaz-Canel, sugiriéndole que “debe hacer un trato antes de que sea demasiado tarde”, en medio del bloqueo petrolero impuesto a Venezuela, que afecta como un dominó a La Habana, Teherán y Moscú, aliados comerciales del chavismo.

Actualmente, el inquilino de la Casa Blanca, de 79 años, tiene varios frentes de batalla: uno en Venezuela, donde capturó a Nicolás Maduro para que rinda cuentas en Nueva York por supuesto narcoterrorismo, pero dejando en el poder a la chavista Delcy Rodríguez, quien sí se doblega ante Washington; otro con el gobierno danés, dado el afán del republicano de anexar Groenlandia a la jurisdicción norteamericana; y otro más con el gobierno comunista de Cuba, antes mencionado, al cual ya le anticipó que será el siguiente en ser atacado tras la caída en desgracia del líder chavista.

Sobre ese marco, Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X en el que proponía al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, como presidente de Cuba.

Trump republicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía: "Marco Rubio será presidente de Cuba", acompañado de un emoji de risa y con el comentario "¡Suena bien para mí!".

