El Gobierno nacional, mediante la Superintendencia de Servicios de Salud, anticipó problemas serios en al menos tres prepagas nacionales. Se trata de Staff Médico S.A, Sancor Medicina Privada S.A y la Obra Social del Personal Aeronáutico, entidades que perderían su lugar en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga.
REGISTRO RECHAZADO
Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social
La Superintendencia de Servicios de Salud anticipó en un edicto la caída del registro provisorio para tres prepagas de alcance nacional. ¿Cuáles son?
Su inscripción, hasta aquí provisoria, habría sufrido un rechazo definitivo por parte de la SSS, que avanzaría en el procedimiento formal para vetarlas del mencionado registro. Esto último fue anticipado en el Boletín Oficial sin más detalles de los motivos o los efectos inmediatos de la medida.
En caso de que se concrete la medida, las tres entidades podrían quedar fuera del sistema de prepagas, algo que en el común de los casos implicaría serios problemas para todo un universo de afiliados y prestadoras que saldrán del mercado.
Cuáles son las prepagas afectadas
En el caso de Sancor Medicina Privada S.A, la negativa recae sobre una división antigua del Grupo Sancor, con amplia trayectoria en el mercado de la medicina prepaga. Actualmente, el principal canal de oferta del grupo está concentrado en la Asociación Mutual Sancor Salud, nombre legal de SanCor Salud, una de las prepagas líder del mercado nacional.
En el caso de Staff Médico S.A, la situación es similar. Con más de 40 años de trayectoria en el mercado, la empresa fue adquirida recientemente por la Asociación Mutual Sancor Salud, marca que canalizó las principales carteras de clientes.
Por su parte, el caso de OSPA sí puede afectar a parte de su cartera de afiliados. Si bien la entidad no funciona bajo la lógica de prepaga privada, su intento de inscripción al RNEMP podría estar asociado a la prestación de servicios adicionales voluntarios con mejores coberturas que si quedan enmarcados en el mencionado registro.
En ese sentido, la novedad impactaría en aquellos afiliados que hubieran contratado coberturas extra, o planes de lanzamiento al mercado.
Qué es el RNEMP
Se trata del registro oficial que la SSS mantiene sobre todas las prestadoras del sistema de prepagas del país. Su creación deriva de la Ley Nº 26.682 sancionada en el año 2011 y está enmarcada en los poderes de control que el Estado dispuso sobre las empresas para garantizar los estándares de calidad de prestación.
Dentro de los objetivos contemplados por la ley, la SSS tiene poder de fiscalizar para garantizar transparencia, solvencia financiera y calidad prestacional de las empresas prepagas que se ofrecen en el mercado. La inclusión en dicho registro es un requisito legal indispensable para las operaciones a nivel nacional, quedando fuera de ellas aquellas prepagas que no logren cumplir con lo demandado para su inclusión.
En el caso de los rechazos, casi siempre son ejecutados a raíz de inconsistencias documentales en el proceso. Esto implica fallas en la presentación de balances, estatutos, planes de cobertura, cartilla de prestadores, solvencia financiera y otras problemáticas.
Cabe destacar que el RNEMP no solo aplica a entidades privadas, sino también a mutuales, fundaciones, cooperativas y obras sociales que ofrezcan planes de cobertura médica adicionales a las prestaciones básicas.
Actualmente, el trámite de inscripción se ejecuta por vías digitales. Mientras tanto, la inscripción o rechazo es publicada en el Boletín Oficial de manera regular para dar conocimiento a los respectivos consumidores.
