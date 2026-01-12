Salud: El Gobierno anticipa el fin de dos prepagas históricas y problemas en una obra social

En el caso de Staff Médico S.A, la situación es similar. Con más de 40 años de trayectoria en el mercado, la empresa fue adquirida recientemente por la Asociación Mutual Sancor Salud, marca que canalizó las principales carteras de clientes.

Por su parte, el caso de OSPA sí puede afectar a parte de su cartera de afiliados. Si bien la entidad no funciona bajo la lógica de prepaga privada, su intento de inscripción al RNEMP podría estar asociado a la prestación de servicios adicionales voluntarios con mejores coberturas que si quedan enmarcados en el mencionado registro.

En ese sentido, la novedad impactaría en aquellos afiliados que hubieran contratado coberturas extra, o planes de lanzamiento al mercado.

Prepagas y aumentos: El golpe al bolsillo que llega con las cuotas de enero 2026

Qué es el RNEMP

Se trata del registro oficial que la SSS mantiene sobre todas las prestadoras del sistema de prepagas del país. Su creación deriva de la Ley Nº 26.682 sancionada en el año 2011 y está enmarcada en los poderes de control que el Estado dispuso sobre las empresas para garantizar los estándares de calidad de prestación.

Dentro de los objetivos contemplados por la ley, la SSS tiene poder de fiscalizar para garantizar transparencia, solvencia financiera y calidad prestacional de las empresas prepagas que se ofrecen en el mercado. La inclusión en dicho registro es un requisito legal indispensable para las operaciones a nivel nacional, quedando fuera de ellas aquellas prepagas que no logren cumplir con lo demandado para su inclusión.

En el caso de los rechazos, casi siempre son ejecutados a raíz de inconsistencias documentales en el proceso. Esto implica fallas en la presentación de balances, estatutos, planes de cobertura, cartilla de prestadores, solvencia financiera y otras problemáticas.

Cabe destacar que el RNEMP no solo aplica a entidades privadas, sino también a mutuales, fundaciones, cooperativas y obras sociales que ofrezcan planes de cobertura médica adicionales a las prestaciones básicas.

Actualmente, el trámite de inscripción se ejecuta por vías digitales. Mientras tanto, la inscripción o rechazo es publicada en el Boletín Oficial de manera regular para dar conocimiento a los respectivos consumidores.

