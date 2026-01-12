Oferta educativa en Tigre: 100 carreras y curso gratis para emprendedores 100% online

Los emprendedores y emprendedoras que forman parte de los programas podrán comercializar sus productos en distintas plazas de las localidades de Don Torcuato, El Talar, Benavídez, General Pacheco, Tigre centro y Ricardo Rojas. Los puntos de venta fijos se encuentran en General Pacheco -Boulogne Sur Mer 301- y en el Puerto de Frutos -Sarmiento 80-.

Más de 5 mil personas realizaron sus estudios en el Centro Universitario Tigre durante el ciclo lectivo 2025

A través del Centro Universitario Tigre, más de 5.000 alumnos y exalumnas llevaron adelante sus estudios en el distrito. El espacio educativo dispone de 100 carreras de universidades públicas y privadas, lo que da lugar a una amplia oferta académica.

Con más de 600 personas inscriptas, la Licenciatura en Artes Visuales con sus orientaciones en Dibujo, Pintura, Escultura, Digitalización de imágenes, Grabado y Arte Impreso, se posiciona como la más solicitada del período. La misma es dictada por la Universidad Nacional de las Artes (UNA).

TIGRELANZOLA3ERAEDICIONDELAESCUELADEVERANOPARAEMPRENDEDORESGRATISY100PORCIENTOONLINEFOTO3 La Municipalidad de Tigre lanzó la 3era edición de la Escuela de Verano e informó que el Centro Universitario dicta 100 carreras.

¿Cuáles son los cursos y carreras que dicta el Centro Universitario de Tigre?

El CUT es sede del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, que reúne a millas de estudiantes. Además, el espacio alberga a cientos de alumnos de la Universidad I-SALUD, quienes disponen de las licenciaturas en nutrición y psicología.

Los vecinos y vecinas de la ciudad cuentan con el Centro de Idiomas Tigre (CIT), espacio dedicado a un ciclo educativo donde la comunidad aprende las lenguas de inglés y portugués.

Por otro lado, la comunidad tiene a disposición las carreras de Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios, dictadas por la UAI. Además, el Instituto de Formación Docente N° 140 brinda los profesores de matemática, física, biología y educación primaria.

¿Cuántas carreras y cursos se dictan?

El espacio educativo alberga 100 carreras de diferentes instituciones públicas y privadas, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La oferta académica incluye licenciaturas, tecnicaturas y profesorados.

