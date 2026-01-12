Oferta educativa en Tigre: 100 carreras y curso gratis para emprendedores 100% online

Esta iniciativa apunta a incorporar herramientas para fortalecer sus proyectos y comenzar el 2026 con mayor planificación y seguridad. La misma forma parte de una propuesta formativa impulsada desde Origen Tigre, que comenzará el próximo martes (20/01), se desarrollará de 14 a 16 hs. y se dictará de manera virtual.
¿En qué consiste la 3era edición de la Escuela de Verano para Emprendedores?
La capacitación incluye distintos encuentros orientados a brindar conocimientos clave para el crecimiento de emprendimientos locales. Entre los contenidos se abordarán temáticas como la definición del cliente ideal, nociones de finanzas aplicadas al emprender, marketing integral —más allá de lo digital— y estrategias para desenvolverse en el mundo digital, entre otras.
Desde la Dirección de Desarrollo Emprendedor y Comercialización, el programa Origen Tigre promueve el desarrollo económico de más de 2.000 emprendedores locales a través de la venta en distintos espacios públicos del municipio, ferias itinerantes en plazas, paseos de la ciudad, puntos de ventas fijos y un amplio abanico de capacitaciones.
¿Cuáles son los objetivos de la Escuela de Verano para Emprendedores?
La iniciativa ofrece oportunidades de crecimiento y la posibilidad de encontrar una salida laboral, como también apunta a estimular la producción interna dentro de la comunidad.
Los emprendedores y emprendedoras que forman parte de los programas podrán comercializar sus productos en distintas plazas de las localidades de Don Torcuato, El Talar, Benavídez, General Pacheco, Tigre centro y Ricardo Rojas. Los puntos de venta fijos se encuentran en General Pacheco -Boulogne Sur Mer 301- y en el Puerto de Frutos -Sarmiento 80-.
Más de 5 mil personas realizaron sus estudios en el Centro Universitario Tigre durante el ciclo lectivo 2025
A través del Centro Universitario Tigre, más de 5.000 alumnos y exalumnas llevaron adelante sus estudios en el distrito. El espacio educativo dispone de 100 carreras de universidades públicas y privadas, lo que da lugar a una amplia oferta académica.
Con más de 600 personas inscriptas, la Licenciatura en Artes Visuales con sus orientaciones en Dibujo, Pintura, Escultura, Digitalización de imágenes, Grabado y Arte Impreso, se posiciona como la más solicitada del período. La misma es dictada por la Universidad Nacional de las Artes (UNA).
¿Cuáles son los cursos y carreras que dicta el Centro Universitario de Tigre?
El CUT es sede del Ciclo Básico Común (CBC) de la UBA, que reúne a millas de estudiantes. Además, el espacio alberga a cientos de alumnos de la Universidad I-SALUD, quienes disponen de las licenciaturas en nutrición y psicología.
Los vecinos y vecinas de la ciudad cuentan con el Centro de Idiomas Tigre (CIT), espacio dedicado a un ciclo educativo donde la comunidad aprende las lenguas de inglés y portugués.
Por otro lado, la comunidad tiene a disposición las carreras de Martillero Público, Corredor y Administrador de Consorcios, dictadas por la UAI. Además, el Instituto de Formación Docente N° 140 brinda los profesores de matemática, física, biología y educación primaria.
¿Cuántas carreras y cursos se dictan?
El espacio educativo alberga 100 carreras de diferentes instituciones públicas y privadas, como la Universidad de Buenos Aires (UBA), la Universidad Nacional de las Artes y la Universidad Abierta Interamericana (UAI). La oferta académica incluye licenciaturas, tecnicaturas y profesorados.
Más notas de Urgente24
Intriga: Con Diosdado Cabello en libertad no hay transición posible en Venezuela
En plena lucha por el 'vapeo', Manuel Adorni convoca a ejecutivo de tabacalera
Javier Milei y el polo, trasfondo de un 'fanatismo': Quién es el multimillonario Albwardy
Gran dato para el campo: Un dron bien configurado puede aumentar un 178% la productividad
Steve Jobs: El hombre que entendió el futuro de los smartphones y la inteligencia
Sophie Turner, actriz que arrasó como Sansa Stark en Game of Thrones, cumple 29 años