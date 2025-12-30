'Achican' escuelas por otro dato negativo: Se acentúa el derrumbe de la natalidad en la Argentina

Según cifras recientes se ubica en 1,5, por debajo de la tasa de reemplazo de 2,1 hijo/a por mujer. Es decir, la población está en un proceso de decrecimiento y, por tanto, de envejecimiento.

CABA, el caso más grave

En CABA aseguran que desde que se comenzaron a relevar estadísticas nunca se había registrado un retroceso tan marcado. En el distrito pasó del 1,9 en 2010, al 1,2 en 2022 y al 0,9 actual. En un análisis por jurisdicción, está en los primeros puestos de decrecimiento de nacimientos entre 2014-2022 a partir de un descenso del 43,5%, apenas por debajo de Tierra del Fuego (49,1%) y Jujuy (44,2%).

Arriba de los 40 puntos también se ubican Mendoza (41%), Buenos Aires (40,9%) y Santa Cruz (40,5%).

Las cifras se desprenden de un relevamiento realizado por la Unidad de Evaluación Integral de la Calidad y Equidad Educativa del Ministerio de Educación (GCABA) a partir de datos de la Dirección de Estadísticas e Información de la Salud del Ministerio de Salud de la Nación para el período 2014-2022.

Los motivos

Si bien en el informe del GCBA, de principios de 2025, figura la mayor autonomía conquistada por las mujeres en cuanto a la maternidad, lo cual está directamente relacionado también con la creciente participación femenina en la educación superior y en el mercado de trabajo, cierto es que hay varios motivos que explican estas cifras:

Por un lado, la maternidad adolescente tuvo una caída significativa del 55% en la tasas de fecundidad en menores de 20 años entre 2014 y 2020. Una baja más contundente que entre los grupos etarios de más de 20 años.

embarazo adolescente.jpg

A nivel país, el porcentaje de mujeres de 15 a 19 años en viviendas particulares con hijas e hijos nacidos vivos pasó del 12,4% en 2001 al 13,1% en 2010 para luego iniciar una curva descendente notoria. El último dato de Salud la ubicó en 6,4%.

A nivel sociológico, el dato es positivo, ya que maternar a una edad temprana tiene varias consecuencias además de que la mayor parte de los embarazos adolescentes no son resultados de una decisión sino "consecuencias de vulneraciones de derechos reproductivos". La mayoría son embarazos no intencionales o no planificados, y entre las madres menores de 15 años, "suelen ser producto de situaciones de abuso", señala el informe del GCBA.

Por otro lado, otro de los motivos que explica la caída de la natalidad, es la postergación de la llegada del primer hijo hacia edades más avanzadas. Lo cual también trae el problema de la fecundidad de la mujer.

Además, claro, de los casos en los que deciden no tener hijos.

También relacionaron la problemática para encontrar una pareja con quien compartir un proyecto parental, algo que no ocurría en otra época donde la costumbre y los mandatos sociales tradicionales tenían más fuerza.

Una cifra que se esperaba para otra década...

Según explican los investigadoras, el país alcanzó entre 2023-2024 las proyecciones que la Comisión Económica Para América Latina y el Caribe (CEPAL) había estimado para el período 2030-2035. De manera que la curva se profundizó antes de lo previsto.

La tendencia hacia el envejecimiento poblacional que refleja el informe de la Universidad Austral indica que en Argentina ya son mayoría los hogares sin hijos. Si en 1991 representaban al 44% de la población, tres décadas después (2022) alcanzan al 57%, según el último censo del INDEC.

También crecieron del 13% al 25% los hogares unipersonales. En 1991, la población de personas mayores de 85 años representaba el 1,5% de la población total, mientras que en 2022 ascendió al 11,8%.

Otro informe de la Universidad Austral, de coautoría de catorce investigadores e investigadoras de diferentes países, analizó la situación latinoamericana, y destacó que Chile y Argentina registran las menores tasas de natalidad de la región, con menos de 10 nacimientos por cada 1000 habitantes, muy por debajo del promedio regional de 14,5.

El impacto de este derrumbe en las escuelas

Imagen de WhatsApp 2023-09-21 a las 18.07.40 muzzio.jpg

Con estos cambios, el gráfico poblacional comienza a dejar la forma de pirámide, para reconvertirse en un rectángulo, dada la mayor proporción de adultos mayores. Y al haber menos nacidos, el proceso se incrementa año tras año, afectando en primer término los espacios educativos, luego el mercado laboral y por último al sistema previsional.

Hasta 2019, la matriculación para la sala de 4 mantuvo una evolución creciente, pero a partir del 2020 comenzó la caída sostenida. Si en 2016 la población de dicha edad era de 44.076 y había 35.878 inscriptos, en 2024 cayó a 30.822 y 26.702 respectivamente. Las proyecciones auguran que para 2026 habrá 22.000 estudiantes: casi siete mil niños y niñas menos en instituciones estatales y unos 7.600 menos en privados.

Para el caso del primer grado, hubo una contracción de casi diez mil alumnos, y la tendencia para los próximos años continuará hacia abajo: en 2028 esperan tener 23.275 inscriptos, casi la mitad de los registrados en el último año de la década pasada.

Esta la caída en la demanda de vacantes trae dificultades para sostener cursos abiertos sin la cantidad mínima de alumnos, que habitualmente ronda los 15 estudiantes y que desde el 2026 se ubicaría en diez por aula.

Cuando cae la matrícula en las escuelas, su sustentabilidad se derrumba, dijo a mitad de año, la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, es una de las voces más reiterativas sobre la caída de la natalidad. A su criterio, esta caída en las vacantes genera "cierres de establecimientos o fusiones entre dos o más escuelas para reducir costos y ocupar a los docentes que quedan al frente de aulas semivacías".

De esta manera, prevén que la discusión entre los padres y madres con el Gobierno porteño que era por la falta de vacantes, ahora, con la caída en la matriculación, el reclamo pasará a ser por la sostenibilidad de los cursos y establecimientos. La falta de inscriptos empujó en algunos casos a cierres.

Durante el 2024, el Gobierno porteño, a cargo de Jorge Macri, dispuso el cierre de cerca de 80 salas del Nivel Inicial, según se desprende de una respuesta del Ministerio de Educación porteño a un pedido de informes realizado por el legislador del peronismo, Matías Barroetaveña, en la que argumentan la decisión en base a la falta de matriculados. Y también se fusionaron más de 120 cursos de jornada simple, que pasaron a ser de jornada completa.

En lo que respecta a la primaria, la respuesta de Ciudad enumera más de 170 cursos de jornada simple que se transformaron en jornada completa en 20 escuelas.

En cuanto a los cierres o fusiones de cursos en secundaria se enumeran más de 115 en 23 escuelas, 18 de las cuales no registraron matriculados.

Desde el gremio Ademys advierten que en 2025 podrían profundizarse los cierres. Si bien no cuentan con información oficial del gobierno porteño, denunciaron que en una reunión con las autoridades de Educación les anticiparon que se avanzará con la clausura de cursos. Estiman que podrían ser más de 200 los afectados.

Impacto en el ámbito laboral

Jubilados

Por último, pero para nada menos importante es el impacto que se espera en el ámbito laboral y, por consiguiente, más presión sobre el sistema previsional.

Lo planteó María Dolores Dimier de Vicente, copartícipe del análisis de la Universidad Austral:

"Hoy por hoy tenemos un trabajador en blanco por cada cuatro beneficiarios de jubilaciones o pensiones en Argentina. Con esta tendencia en la natalidad, va a ser aún más difícil de sostener el sistema. Esto exige que empecemos a revisar todas las políticas que tenemos".

Otras noticias de Urgente24

Más aumentos para el 1ro de enero: Oficializaron las subas en el gas

La crisis en SanCor sumó un nuevo capítulo clave

Tampoco hoy 30/12 está vigente Inocencia Fiscal: Falta Boletín Oficial pero aquí el texto completo

"La aprobación de Javier Milei a fines de 2025 está un punto por debajo de la que tenía en 2024"