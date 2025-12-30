De cara a lo que será el 2026, los canales de televisión se encuentran rearmando la programación y El Nueve no es la excepción. A raíz de la partida de Jimena Monteverde, quien tendrá su programa mediante la pantalla de El Trece, José María Listorti fue el señalado por las autoridades.
¿HABRÁ FINAL FELIZ?
El Nueve negocia con un reconocido conductor que aclaró: "No le dije que no"
Las autoridades de El Nueve buscan un reemplazo para Jimena Monteverde que seguirá en El Trece y la persona pretendida por el canal no se decide.
En diálogo con Intrusos, el conductor aclaró cuál es su situación: "El año que viene tengo un proyecto de trabajar un poquito menos, firme acá en la radio y como tengo dos viajes muy importantes en el medio, uno es el mundial y después en octubre nos vamos a España".
"Me gustaría conducir ese ciclo, reemplazar a Jimena Monteverde me encantaría, ella lo hace muy bien", agregó posteriormente acerca de ocupar el lugar que dejará vacante el programa Escuela de Cocina.
La denuncia a Laurita Fernández que roza a El Nueve
Hace algunos días el periodista Tomás Dente anunció que Mauricio Catarain, reconocido representante de figuras, demandó a Laurita Fernández, exconductora de El Nueve.
Se trata de una deuda que arrastra más de una década de trabajo conjunto, donde el destacado maquillador asegura que jamás recibió los porcentajes correspondientes por los contratos que llevó adelante para posicionar a la artista en la cima del medio.
"Mauricio Catarain le inició una demanda a Laura Fernández. Ojo con esto, porque le reclama más de 10 años de representación a Laura por no pagarle los porcentajes establecidos", informó el comunicador.
Y posteriormente agregó: "La quiere llevar directo a juicio porque no le acepta las mediaciones".
