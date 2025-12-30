El Nueve negocia con un reconocido conductor que aclaró: "No le dije que no"

"Me gustaría conducir ese ciclo, reemplazar a Jimena Monteverde me encantaría, ella lo hace muy bien", agregó posteriormente acerca de ocupar el lugar que dejará vacante el programa Escuela de Cocina.

La denuncia a Laurita Fernández que roza a El Nueve

Hace algunos días el periodista Tomás Dente anunció que Mauricio Catarain, reconocido representante de figuras, demandó a Laurita Fernández, exconductora de El Nueve.

Se trata de una deuda que arrastra más de una década de trabajo conjunto, donde el destacado maquillador asegura que jamás recibió los porcentajes correspondientes por los contratos que llevó adelante para posicionar a la artista en la cima del medio.

"Mauricio Catarain le inició una demanda a Laura Fernández. Ojo con esto, porque le reclama más de 10 años de representación a Laura por no pagarle los porcentajes establecidos", informó el comunicador.

Y posteriormente agregó: "La quiere llevar directo a juicio porque no le acepta las mediaciones".

