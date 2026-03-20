Topo Rodríguez: Javier Milei 'no la ve', la desilusión del 60% y el regreso al núcleo duro

##"Milei está achicándose, regresando al núcleo duro del 30% de las PASO 2025. En su supuesto gran triunfo 2025 la realidad es que el 60% de los argentinos no lo votó".

Él también avanzó en temas tales como la capacidad de compra de la clase media y los jubilados, y anticipó un tema muy delicado que viene del Golfo Pérsico que llamó rebelión de los chacareros". No tiene opción: haga click y disfrútela.

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