Javier Milei se aferra a una ilusión que cada día es menos popular: desempleo, morosidad de las familias, inflación muy superior a la esperada, tipo de cambio irreal. El triunfo electoral de 2025 ha sido consumido: así comenzó el diálogo con Topo Rodríguez, director del Instituto Consenso Federal y referente del peronismo. Él conoce el GBA -fue 4 años jefe de Gabinete de La Matanza con Verónica Magario-, y las repercusiones de la crisis social -integra la Comisión de Justicia y Paz, del Episcopado católico argentino-, además de docente universitario -su orgullo-, llegó a la cita con Urgente24 a poco de regresar con Natalia de la Sota de la reunión con Fernando Haddad, ministro de Economía de Brasil.
PODCAST 'COMO EN CASA'
Topo Rodríguez: Javier Milei 'no la ve', la desilusión del 60% y el regreso al núcleo duro
Topo Rodríguez en 'Como en Casa': mientras Javier Milei dice que la malaria terminó, él afirma que va a profundizarse y tendrá consecuencias.
Por estas horas de decepción de muchísimos y tensión social en otros, 10 conclusiones:
##"Desmitifiquemos el 'Triángulo de Hierro'. Ni Karina Milei ni Santiago Caputo han definido nada importante. Las decisiones y formulación de políticas públicas lo ejecutan Javier Milei, Federico Sturzenegger y Luis Caputo. Ese es el'Triángulo' que importa."
##"El gobierno miente con los datos económicos. Es mentira que la economía haya crecido un 10%. La gestión actual del INdEC obliga a recordar lo que pasó con Guillermo Moreno en 2007".
##"$Libra, "Andís y el caso Adorni erosionan el pilar de credibilidad del Presidente. De los 3, el más grave es $Libra porque compromete personalmente a Milei".
##"Milei está achicándose, regresando al núcleo duro del 30% de las PASO 2025. En su supuesto gran triunfo 2025 la realidad es que el 60% de los argentinos no lo votó".
Él también avanzó en temas tales como la capacidad de compra de la clase media y los jubilados, y anticipó un tema muy delicado que viene del Golfo Pérsico que llamó rebelión de los chacareros". No tiene opción: haga click y disfrútela.
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