Cuba: China y Rusia al rescate de Miguel Díaz-Canel

Sin embargo, los líderes de La Habana creen que pueden evitar el mismo destino que Nicolás Maduro , quien fue sacado de Caracas por comandos estadounidenses el 3 de enero. "He perdido la cuenta de cuántos presidentes de Estados Unidos han intentado cambiar el gobierno en Cuba", dijo Soberón Guzmán. "Y aquí seguimos".

Bajo la presión de Estados Unidos, la isla se encuentra cada vez más aislada. Ecuador y Costa Rica rompieron recientemente relaciones diplomáticas con Cuba, mientras que otros países latinoamericanos y caribeños han dejado de utilizar los servicios de médicos cubanos, una fuente clave de ingresos para el gobierno de La Habana, que atraviesa dificultades económicas. (…)".

Fernandez-Diaz-Canel.jpg Miguel Díaz-Canel y Alberto Fernández.

El buque ruso

El Departamento del Tesoro añadió a Cuba a la lista de países a los que se les prohíbe recibir petróleo ruso, después de que un buque cisterna cargado de combustible pareciera dirigirse a la isla, que se encuentra bajo un bloqueo naval estadounidense.

En una licencia general publicada el jueves 19/03, el Tesoro añadió varios países a la lista de naciones a las que se les prohíbe realizar transacciones que impliquen la venta, entrega o descarga de petróleo crudo o productos derivados del petróleo originarios de Rusia.

El documento actualiza otra licencia emitida la semana pasada, después de que el secretario del Tesoro, Scott Bessent, anunciara que USAs permitiría la venta de petróleo ruso cargado en buques cisterna hasta el 12/03. El objetivo era reducir la presión sobre los mercados petroleros derivada de la guerra entre USA e Israel contra Irán. Una exención anterior de USA solo se aplicaba a las compras realizadas por India.

Mientras tanto, al menos un petrolero ruso, que transporta 700.000 barriles de crudo, parece dirigirse a Cuba y podría llegar a finales de este mes, según la empresa de seguimiento de materias primas Kpler Ltd. La isla ha estado sometida a algún tipo de sanciones estadounidenses desde finales de la década de 1950, y la administración Trump ha endurecido las restricciones en los últimos meses.

La licencia general actualizada también incluye prohibiciones sobre transacciones que involucren petróleo ruso para Irán, Corea del Norte y las regiones de Ucrania ocupadas por Rusia.

CUBA.webp Imagen de gente en Cuba durante un apagón.

China al rescate

Haley Zaremba en Oilprice.com/:

"Cuba finalmente recuperó el suministro eléctrico el martes, tras un prolongado apagón que azotó la isla mientras Estados Unidos intentaba cortar su abastecimiento energético. Los apagones duraron casi 30 horas, mientras Donald Trump orquestaba un bloqueo petrolero y especulaba públicamente sobre si tendría el "honor de tomar Cuba". Sin embargo, esta medida, lejos de aislar a Cuba, podría haber estrechado aún más sus lazos con China.

Cuba, que ya se encuentra acosada por un sistema eléctrico obsoleto y frágil, vio cómo su red colapsaba bajo el peso del bloqueo petrolero que duró semanas. El sistema energético de la nación insular caribeña utiliza unos 100.000 barriles de petróleo al día para alimentar centrales térmicas antiguas y en mal estado que el país recibió de la antigua Unión Soviética.

El gobierno cubano no ha declarado públicamente la causa del apagón del lunes 16/03 en la isla, pero es probable que los problemas persistan mientras continúe la agresión de Estados Unidos. Una vez restablecido el suministro eléctrico 29 horas después, el presidente Miguel Díaz-Canel criticó duramente las "amenazas públicas casi diarias" de Washington contra Cuba.

(…) Pero si bien Cuba puede ser David frente al Goliat de Estados Unidos, cuenta con un aliado muy poderoso. "Mientras la Administración Trump se retracta de los compromisos climáticos estadounidenses y vuelve a invertir en combustibles fósiles, China está demostrando su dominio en energías renovables, utilizando ofertas de equipos, experiencia y financiación como palancas geopolíticas", escribió The Washington Post en un informe.

Esta alianza podría resultar crucial para reconstruir una red energética más fuerte, resiliente e independiente, alimentada por energías renovables generadas a nivel nacional en lugar de importaciones de combustibles fósiles. Cuba ha tenido dificultades para alcanzar sus propios objetivos de expansión e integración de energías renovables durante la última década, y actualmente estas representan solo el 9% de la matriz energética nacional; sin embargo, un mayor apoyo de China podría cambiar esta situación.

China lleva años exportando equipos solares, pero su relación comercial se ha intensificado enormemente en los últimos años y se prevé que continúe su trayectoria de crecimiento. Según el centro de estudios energéticos británico Ember, China envió equipos solares a Cuba por valor de US$ 5 millones en 2023. En 2025, la cifra ascendió a US$ 117 millones, un aumento del 2.240%. China también se ha comprometido a ayudar a Cuba a construir cerca de 100 parques solares para 2028, y muchos de estos proyectos —más de la mitad, según las autoridades— ya están en funcionamiento. China también respalda la construcción del mayor parque eólico de la isla, La Herradura 1.

(…) Cuba representa una alianza estratégica para China, que, según informes, ha instalado estaciones de espionaje en la isla, ubicada a tan solo 145 kilómetros de Estados Unidos en su punto más cercano. En febrero, un portavoz de la Embajada de China en Washington afirmó que la cooperación energética entre China y Cuba ha dado resultados fructíferos y continuará en el futuro. (…)".

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