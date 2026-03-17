Donald Trump acecha a La Habana y a Irán: "Tendré el honor de tomar Cuba"

En la editorial, The New York Times sostiene que Trump intervedrá Cuba, al igual que lo hizo con Venezuela, a cuya diáspora y oposición le prometió erradicar al chavismo, pero no cumplió con su palabra al pactar con la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, porque esta le concedió poder administrar el petróleo venezolano, demostrándole al mundo que la democracia tiene un precio estipulado .

Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba, la Casa Blanca ha visto 13 presidentes, todos con una relación complicada. Pero ninguno había sopesado tan públicamente tomar el control del país, hasta ahora. Y después de los ataques militares de Trump en Venezuela e Irán este año, es posible que sus comentarios no sean simples elucubraciones improvisadas Desde que Fidel Castro tomó el poder en Cuba, la Casa Blanca ha visto 13 presidentes, todos con una relación complicada. Pero ninguno había sopesado tan públicamente tomar el control del país, hasta ahora. Y después de los ataques militares de Trump en Venezuela e Irán este año, es posible que sus comentarios no sean simples elucubraciones improvisadas

Trump con un prontuario bélico en Irán, Caracas, Caribe y Pacífico Oriental: Ahora irá por Cuba

A pesar de tener una excitación por lo bélico, Donald Trump dijo hace un tiempo que el Premio Nobel de la Paz deberían habérselo dado a él, olvidándose de que hasta la fecha ha asesinado a más de 110 personas en los ataques estadoundienses contra supuestas narcolanchas en el Pacífico Oriental y el Caribe. Sin embargo, lorganizaciones de derechos humanos y el Gobierno de Colombia aseguran que han abatido por error a simples pescadores en los ataques contra 34 botes.

image 34 botes rudimentarios abatidos por USA en el Caribe y el Pacífico Oriental. Trump asegura que todos los muertos eran narcotraficantes, pero hay cuestionamientos.

A su vez, también es el gran culpable, junto a su aliado Netanyahu, de las más de 2000 muertes iraníes en los bombardeos estadounidenses e israelíes en Irán que se iniciaron el 28 de febrero, incluidas las 176 niñas asesinadas en un ataque estadounidense en una escuela de señoritas del sur iraní.

Estados Unidos atacó por error la escuela de Minab (sur de Irán), lo que le valió grandes críticas a Trump, incluso de parte de los propios republicanos, quienes vienen rompiendo con él por la guerra en Irán y el caso Epstein.

"Bombardear un país al otro lado del mundo no hará desaparecer los archivos de Epstein", dijo el congresista republicano Thomas Massie, que encabezó la aprobación de la Ley de Transparencia de los Archivos Epstein y quien dice temer por su vida. "¿Preguntó el Gobierno cuántas muertes [de estadounidenses] están los votantes dispuestos a aceptar en esta guerra con Irán? ¿Qué tal CERO, panda de putos mentirosos enfermos? Votamos por Estados Unidos primero y CERO guerras", lanzó por x la dirigente republicana Marjorie Taylor Greene.

"No puedo, con la conciencia tranquila, apoyar la guerra en Irán", "Teherán no representaba una amenaza" e "iniciamos la guerra por Israel", declaró este martes Joe Kent, nombrado por Donald Trump como director del Centro Nacional Antiterrorista de Estados Unidos, al renunciar a su cargo.

También habrá que refrescarle la memoria a Trump, cuando vuelva a clamar por el Nobel de la Paz, de que el 3 de enero durante la captura de Nicolás Maduro en Caracas sus fuerzas especiales asesinaron a alrededor de 30 guardias cubanos del expresidente.

Y, en cuanto al nuevo frente de guerra que ha abierto en Medio Oriente por "culpa de Israel" (según el asesor presidencial antiterrorista que acaba de renunciar), se estima que 7 militares estadounidenses han muerto y 140 soldados estadounidenses han resultado heridos de gravedad (traumatismos cerebrales, heridas y quemaduras) debido a misiles iraníes que impactaron en bases estadounidenses, según cifras de CBS News.

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