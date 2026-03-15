A una semana del enorme escándalo por la inclusión de su esposa en la comitiva oficial que viajó junto al presidente Milei a Estados Unidos, el Jefe de Gabinete Manuel Adorni ratificó que su mujer fue autorizada a formar parte del vuelo.
"NO FUE UN DELITO, FUE UN ERROR"
Adorni: "Pido disculpas, fue una pésima decisión pero esto fue un golpe para desestabilizar el gobierno"
“La operación no fue contra mí sino contra el gobierno. Pusimos una vara muy alta, se espera mucho más de nosotros que de otras administraciones ” dijo Adorni.
“Fue una mala decisión, una pésima decisión, más allá de que no generó ni un dólar de gasto para el Estado, yo no advertí el error y por eso pido disculpas”.
"No somos casta y por eso estoy acá dando explicaciones. Típico de casta es llevarte los diarios en avión a Santa Cruz, yo cometí un error. Tomé una pésima decisión, pero la vara va a seguir donde está, bien alta, y todo el Gobierno va a apuntar a que esa vara se cumpla" agregó Adorni.
“Ayer, fue el vuelto para Federico Sturzenegger y hoy fue para mí, esto es sistemático. Creo que esto fue contra el Gobierno, creo que fue un golpe más de los que le vienen dando al gobierno para intentar desestabilizarlo",
“Pagué de mi bolsillo el viaje de mi familia a Uruguay en un vuelo privado. E s dinero familiar gastado en una actividad familiar de 4 días. Se van a ver claramente en las declaraciones juradas”.
Sospechas de "filtraciones internas" en el video de su viaje a Punta del Este
Lo increíble es que la indignación del Jefe de Gabinete no fue con su propia persona (por su "torpeza") sino con quienes lo grabaron en el aeródromo de San Fernando durante el feriado de Carnaval.
“Hay que investigar hasta las últimas consecuencias quien grabó a mi familia en el aeropuerto cuando nos fuimos a Uruguay. El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto".
“Es falso el dato que dio la diputada Marcela Pagana de $ 30 millones en gastos de tarjeta de crédito. Los datos están protegidos por ley. No hay manera que lo sepan, salvo que hayan cometido un delito. Puede haber existido una mala interpretación de lo que hemos gastado con mi familia”.