Adorni: "Pido disculpas, fue una pésima decisión pero esto fue un golpe para desestabilizar el gobierno"

“Pagué de mi bolsillo el viaje de mi familia a Uruguay en un vuelo privado. E s dinero familiar gastado en una actividad familiar de 4 días. Se van a ver claramente en las declaraciones juradas”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/i/status/2033330961341981061&partner=&hide_thread=false “Bueno y cual es la inconsistencia? No entiendo”



Majul le mostró a Adorni un tuit suyo criticando lo que el mismo hizo ahora Y SE QUEDÓ MUDO

JAJAJAJAJJAJAJAJAJ pic.twitter.com/j2vLxHqcCY — TUGO News (@TugoNews) March 15, 2026

Sospechas de "filtraciones internas" en el video de su viaje a Punta del Este

Lo increíble es que la indignación del Jefe de Gabinete no fue con su propia persona (por su "torpeza") sino con quienes lo grabaron en el aeródromo de San Fernando durante el feriado de Carnaval.

“Hay que investigar hasta las últimas consecuencias quien grabó a mi familia en el aeropuerto cuando nos fuimos a Uruguay. El video salió de las puertas para adentro, estaban de ese lado del vidrio del aeropuerto".

“Es falso el dato que dio la diputada Marcela Pagana de $ 30 millones en gastos de tarjeta de crédito. Los datos están protegidos por ley. No hay manera que lo sepan, salvo que hayan cometido un delito. Puede haber existido una mala interpretación de lo que hemos gastado con mi familia”.