Terminó el 'Argentina Week', pero Adorni (y su esposa) sigue en Nueva York

Oficialmente no se informaron detalles de esos encuentros y al cierre de esta nota hubo ningún comunicado o foto relacionada.

Por otro lado, según fuentes citadas por el diario La Nación, el sábado Adorni tiene pautada una entrevista con la revista especializada Forbes.

El escándalo desatado no aceleró el regreso del matrimonio.

La presencia de la esposa de Adorni en Nueva York disparó una polémica porque demolía el discurso libertario -del que Adorni es uno de los principales portavoces- contra el derroche del gasto público y los privilegios de la política. Y si Angeletti viajó y se hospedó con la comitiva oficial no respondió a otra cosa que a un privilegio de 'casta'.

El episodio -al que se agregó la revelación de un viaje del matrimonio, sus hijos y el periodista Marcelo Grandio en un jet privado a Punta del Este- le puso presión al funcionario, con una avanzada opositora en desde el Congreso y la presentación de sendas denuncias penales por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito.

En las últimas horas se sumó otra presentación, en este caso de los diputados Esteban Paulón, Maximiliano Ferraro y Pablo Juliano que agrega los delitos de cohecho y tráfico de influencias.

Paulón advirtió este viernes sobre otra situación que pondrá a Adorni a tiro del escrutinio opositor: como jefe de Gabinete deberá presentar su informe de gestión ante el Congreso. Esta vez sería en el Senado. "Este tema se va a colar", adelantó el diputado en diálogo este viernes con LN+.

En términos judiciales, la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la fiscalía anticorrupción, abrió una pesquisa preliminar para indagar tanto en la inclusión de Angeletti en la comitiva oficial como el viaje en avión privado a la costa Uruguaya. Sobre este último las suspicacias giran alrededor de una posible dádiva o sobre si Adorni puede justificar con sus ingresos y patrimonio un lujo de esas características.

Después de días de silencio, en los que Adorni tuvo que defenderse en soledad -con argumentos muy débiles y la gaffe de que se "deslomaba" en Nueva York- Javier Milei y todo el Gobierno salió el jueves a respaldar al jefe de Gabinete.

Adorni coronó esa seguidilla de tuits con uno propio en el que sólo se arrepentía por haber utilizado aquella palabra que lo volvió un meme.