Argentina sin submarinos y a ciegas: Las potencias aceleran su uso en todo el mundo

Esta práctica fue señalada como una capacidad “clave” por parte de los mandos británicos a cargo. “Esto proporciona la ventaja sigilosa necesaria para penetrar en zonas denegadas, impedir el refugio del enemigo, recopilar información vital sobre amenazas submarinas y litorales, y configurar el entorno operativo antes de cualquier escalada”, explicaron.

Además, los británicos recordaron el rol de los submarinos en la Guerra de Malvinas, ponderando las ventajas brindadas por estos sistemas. "Serie como esta es similar a nuestras raíces históricas que se remontan a las Malvinas, donde la Batería 148° entregó fuego naval antes de la recuperación de las islas. Combinar el apoyo de fuego naval con esto es una habilidad clave para apoyar las operaciones en el extremo norte", aseguraron.

A las ejercitaciones navales se suma, además, la acelerada fabricación que países como China ejecutan para poder ampliar su capacidad submarina nuclear. Algo que también se extiende a naciones sudamericanas como Brasil, país a punto de incorporar nuevas unidades de fabricación francesa a su flota.

Brasil Submarino P Brasil y sus nuevos submarinos.

Argentina, 16.000 kilómetros de costa y ningún submarino

Mientras tanto, en Argentina se produce una paradoja que revela la falta de inversión histórica en defensa. Con más de 16.000 kilómetros de costa sumando a las Islas del Atlántico Sur, el país no posee en su flota operativa ningún submarino disponible siquiera para tareas de patrullaje.

Tras la tragedia del ARA San Juan, la Armada Argentina perdió por completo la capacidad submarina y las perspectivas para su recuperación son complejas. Si bien existen intenciones oficiales de incorporar nuevas unidades, esas posibilidades están fuertemente condicionadas por el contexto externo y las dificultades económicas.

En ese sentido, el Gobierno nacional dejó trascender tratativas internacionales para la compra de al menos tres submarinos en el mediano plazo. Algo que se enfrío con las más recientes declaraciones oficiales, que negaron negociaciones con el fabricante Naval Group, creador del sistema Scorpene en el que estaría interesado el Estado Argentino.

De esa manera, y mientras las gestiones burocráticas se distienden, las capacidades de patrullaje de Argentina sobre su propio lecho marino lucen escasas y vulnerables a la intromisión de fuerzas extranjeras.

En la actualidad, la incorporación de un sistema completo de submarinos, incluyendo fabricación, armamento y mantenimiento a futuro entre otras adaptaciones, puede rondar los 2.000 millones de dólares.

Más noticias en Urgente24:

Javier Milei no lo logra y los dólares de los argentinos siguen acumulándose bajo el colchón

Trabajadores de discapacidad realizan un paro nacional: "La situación es desoladora"

Encuesta: Por 1ra vez, Milei es más culpable que Alberto por la economía

$LIBRA: hubo 5 llamadas entre Mauricio Novelli y Milei antes del tuit del presidente el 14/2/25