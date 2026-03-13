El carácter estratégico de los submarinos en la defensa moderna quedó al descubierto en los últimos meses con la intervención de varios buques en distintos escenarios de tensión global. Con el hundimiento de una embarcación militar iraní en las costas de Sri Lanka por parte de la US Navy como episodio central, los sistemas sumergibles retomaron acción de combate por primera vez desde el conflicto de Malvinas entre Argentina y Reino Unido (1982).
BAJO EL AGUA
Argentina sin submarinos y a ciegas: Las potencias aceleran su uso en todo el mundo
La tensión bélica global demostró la importancia de los submarinos, con creciente actividad e interés. Qué pasa con Argentina.
Ahora bien, ese evento bélico poco habitual en la defensa moderna no es el límite de los submarinos actuales. De hecho, comprende solo una parte de las capacidades que ese tipo de buques brindan en la actualidad y que son consideradas estratégicas por las fuerzas globales.
Entre las más importantes, se destacan las tareas furtivas de los submarinos actuales, que ofician de auténticas naves espías en todo el mundo. Se trata de los sistemas de armas más sigilosos, con capacidad de penetrar líneas enemigas y ejecutar acciones de reconocimiento profundo revelando aspectos clave de las estrategias rivales.
Un ejemplo de ello fue dado recientemente por la Royal Navy del Reino Unido, país que en las últimas semanas mantuvo ejercicios de vigilancia en el Ártico. Las prácticas, que fueron publicitadas por el Gobierno británico, estuvieron enmarcadas en la colaboración interna de la OTAN en una de las zonas más vigiladas del mundo por la confluencia territorial con Rusia y sus aliados.
Sin submarinos no hay visión completa
El ejercicio en cuestión fue ejecutado en submarinos U-35 pertenecientes a Alemania. La operación estuvo a cargo de personal británico y comprendió una inserción profunda en el Círculo Polar Ártico, según indicó el sitio oficial de la Royal Navy.
Esta práctica fue señalada como una capacidad “clave” por parte de los mandos británicos a cargo. “Esto proporciona la ventaja sigilosa necesaria para penetrar en zonas denegadas, impedir el refugio del enemigo, recopilar información vital sobre amenazas submarinas y litorales, y configurar el entorno operativo antes de cualquier escalada”, explicaron.
Además, los británicos recordaron el rol de los submarinos en la Guerra de Malvinas, ponderando las ventajas brindadas por estos sistemas. "Serie como esta es similar a nuestras raíces históricas que se remontan a las Malvinas, donde la Batería 148° entregó fuego naval antes de la recuperación de las islas. Combinar el apoyo de fuego naval con esto es una habilidad clave para apoyar las operaciones en el extremo norte", aseguraron.
A las ejercitaciones navales se suma, además, la acelerada fabricación que países como China ejecutan para poder ampliar su capacidad submarina nuclear. Algo que también se extiende a naciones sudamericanas como Brasil, país a punto de incorporar nuevas unidades de fabricación francesa a su flota.
Argentina, 16.000 kilómetros de costa y ningún submarino
Mientras tanto, en Argentina se produce una paradoja que revela la falta de inversión histórica en defensa. Con más de 16.000 kilómetros de costa sumando a las Islas del Atlántico Sur, el país no posee en su flota operativa ningún submarino disponible siquiera para tareas de patrullaje.
Tras la tragedia del ARA San Juan, la Armada Argentina perdió por completo la capacidad submarina y las perspectivas para su recuperación son complejas. Si bien existen intenciones oficiales de incorporar nuevas unidades, esas posibilidades están fuertemente condicionadas por el contexto externo y las dificultades económicas.
En ese sentido, el Gobierno nacional dejó trascender tratativas internacionales para la compra de al menos tres submarinos en el mediano plazo. Algo que se enfrío con las más recientes declaraciones oficiales, que negaron negociaciones con el fabricante Naval Group, creador del sistema Scorpene en el que estaría interesado el Estado Argentino.
De esa manera, y mientras las gestiones burocráticas se distienden, las capacidades de patrullaje de Argentina sobre su propio lecho marino lucen escasas y vulnerables a la intromisión de fuerzas extranjeras.
En la actualidad, la incorporación de un sistema completo de submarinos, incluyendo fabricación, armamento y mantenimiento a futuro entre otras adaptaciones, puede rondar los 2.000 millones de dólares.
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