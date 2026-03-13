Trabajadores de discapacidad realizan un paro nacional: "La situación es desoladora"

En base a ello, la presidenta de Apridis, Mariel Chapero, aseguró que el sistema está atravesando un momento sumamente crítico.

"Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además hemos entrado desde 2025 en un cese de pago. La situación es desoladora, es de arrasamiento y muchísima angustia". "Los aranceles no permiten sostener los servicios, pero además hemos entrado desde 2025 en un cese de pago. La situación es desoladora, es de arrasamiento y muchísima angustia".

Sobre esa línea, el transportista, Marcelo López, advirtió que muchos trabajadores del sector ya no pueden sostener la actividad."Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite", señaló.

image Sector al borde del colapso.

En emergencia

Las organizaciones reclamaron al Gobierno que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso, la cual busca garantizar el financiamiento del sistema de prestaciones.

Teniendo en consideración el oscuro escenario que atraviesa el sector, Gabriela Fernández, coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que el problema va más allá de lo económico y afecta directamente los derechos de las personas con discapacidad.

"Las prestaciones permiten a las personas con discapacidad poder existir en la vida social. Sin ellas, se reduce la posibilidad de acceder a la educación, al trabajo y a una vida autónoma", lamentó.

Una protesta que se intensifica con el correr de los días

Una semana atrás la situación era la misma, pero el malestar se adueñó de las calles de la city rosarina. Prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron una protesta frente a la sede de Gobernación para visibilizar el enojo por la falta de pagos y la crisis que atraviesa el sistema.

La situación financiera ya genera dificultades concretas en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Chiapero contó que la primera semana de marzo era el momento en que muchas organizaciones debían cumplir con obligaciones básicas, algo que en muchos casos no pudieron hacer.

La crisis no sólo afecta a las instituciones y a los trabajadores, sino también a los pacientes y sus familias, que atraviesan situaciones de creciente vulnerabilidad.

image En pie de lucha.

