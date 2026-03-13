Trabajadores de discapacidad realizan un paro nacional: "La situación es desoladora"

ROSARIO. En medio de un complejo panorama, transportistas, instituciones y profesionales que trabajan con personas con discapacidad realizan un paro de 24 horas este viernes (13/03) en reclamo de pagos adeudados y una actualización de los aranceles del sector.
La medida se replica en la ciudad, donde confirmaron su adhesión la Asociación Provincial de Instituciones para Personas con Discapacidad (Apridis) y los transportistas nucleados en la Asociación de Transportistas de Personas con Discapacidad de Santa Fe (Atraes).
En diálogo con Cadena3 Rosario, Pablo Bolego, presidente de Atraes y transportistas en discapacidad, explicó que "todas las organizaciones que dependen del foro permanente para la promoción y la defensa de los derechos de las personas con discapacidad" se unirán a la medida de fuerza. La misma afectará los servicios durante 24 horas este viernes y 48 horas la próxima semana, específicamente el miércoles y jueves.
Desde el sector denunciaron que el gobierno de Javier Milei mantiene atrasos de al menos cinco meses en el pago de prestaciones. En ese sentido, remarcaron que los aranceles actuales tienen un desfasaje cercano al 40% respecto de la inflación (vale recordar que ayer se dio a conocer el número de febrero que rozó el 3%).
A su vez, indicaron que la situación se agrava por demoras en pagos de obras sociales nacionales, entre ellas PAMI e Incluir Salud, lo que complica el funcionamiento de instituciones y servicios.
En base a ello, la presidenta de Apridis, Mariel Chapero, aseguró que el sistema está atravesando un momento sumamente crítico.
Sobre esa línea, el transportista, Marcelo López, advirtió que muchos trabajadores del sector ya no pueden sostener la actividad."Hay transportistas que todos los días dejan de llevar a los chicos porque no tienen para cargar combustible ni para comer. Estamos en una situación crítica y límite", señaló.
En emergencia
Las organizaciones reclamaron al Gobierno que cumpla con la Ley de Emergencia en Discapacidad aprobada por el Congreso, la cual busca garantizar el financiamiento del sistema de prestaciones.
Teniendo en consideración el oscuro escenario que atraviesa el sector, Gabriela Fernández, coordinadora del Área de Accesibilidad de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Rosario, sostuvo que el problema va más allá de lo económico y afecta directamente los derechos de las personas con discapacidad.
"Las prestaciones permiten a las personas con discapacidad poder existir en la vida social. Sin ellas, se reduce la posibilidad de acceder a la educación, al trabajo y a una vida autónoma", lamentó.
Una protesta que se intensifica con el correr de los días
Una semana atrás la situación era la misma, pero el malestar se adueñó de las calles de la city rosarina. Prestadores de servicios para personas con discapacidad realizaron una protesta frente a la sede de Gobernación para visibilizar el enojo por la falta de pagos y la crisis que atraviesa el sistema.
La situación financiera ya genera dificultades concretas en el funcionamiento cotidiano de las instituciones. Chiapero contó que la primera semana de marzo era el momento en que muchas organizaciones debían cumplir con obligaciones básicas, algo que en muchos casos no pudieron hacer.
La crisis no sólo afecta a las instituciones y a los trabajadores, sino también a los pacientes y sus familias, que atraviesan situaciones de creciente vulnerabilidad.
