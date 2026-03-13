El AMBA se prepara para uno de los eventos más esperados: el Lollapalooza. El mismo tendrá lugar en Buenos Aires con tres días a puro festival. También hay otras propuestas gastronómicas y artísticas que no te vas a querer perder en estos días.
MUCHA MÚSICA
Finde en AMBA: Lollapalooza, Festival de Parrillas y Bryan Adams
El Lollapalooza llega al AMBA con tres días cargados de música. En paralelo también habrá un festival de parrillas y otros eventos imperdibles.
Marzo avanza rápido y de a poco se empieza a sentir la energía del otoño. Ideal para hacer planes al aire libre sin temperaturas extremas y disfrutar de los planes que ofrece Buenos Aires. Este fin de semana el AMBA trae mucha música.
Finde en el AMBA: Lollapalooza y más
Este viernes 13, sábado 14 y domingo 15 de marzo se viene otra edición del Lollapalooza en el Hipódromo de San Isidro. Algunos de los artistas que se van a presentar son: Tyler the creator, Lorde, Chappell Roan, Skrillex, Sabrina Carpenter, Deftones y muchos más.
Otro gran evento para los amantes de la gastronomía es el Festival de Parrillas. Será el sábado y domingo de 12 a 00 en el Hipódromo de Palermo con entrada libre y gratuita. Habrá 35 stands y food trucks con distintos tipos de carnes y cocciones. Imperdible.
Bryan Adams, además, se presenta en el Movistar Arena el domingo 15. El músico canadiense presenta su gira "Roll With The Punches" y también cantará sus mayores éxitos en su regreso a Buenos Aires. Un plan que sin duda muchos adoran.
También el sábado de 19 a 05 habrá Buenos Aires Cumbia en el Estadio Obras Sanitarias. Algunos de los artistas que se presentan van a ser: Los del Fuego, Amar Azul, Cacho Deicas, DJ Pipo LBC y Euge Quevedo, y Tambó Tambó. Un finde a puro baile.
