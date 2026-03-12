Brasil prohíbe a asesor de Marco Rubio visitar a Jair Bolsonaro

En respuesta a una solicitud de Moraes, el canciller Mauro Vieira indicó que la solicitud de visa de Beattie mencionaba su participación en el evento y reuniones con representantes del gobierno brasileño pero que Beattie buscó reuniones con funcionarios del gobierno después de solicitar la visita a Bolsonaro.

asuncion-de-alexandre-de-moraes-como-titular-del-tribunal-superior-electoral-en-brasilia-20220825-1408258.jpg Alexandre de Moraes, juez de la Corte Suprema de Brasil, y Lula da Silva.

El bloqueo

Moraes respondió bloqueando la visita de Beattie porque al no comunicar sus verdaderas intenciones a las autoridades diplomáticas “podría incluso justificar una revisión de la visa” que le fue concedida.

La reconsideración se produce después de que el Palacio de Itamaraty alertara a la Corte Suprema sobre la ausencia de una agenda diplomática para el asesor del gobierno de Donald Trump en Brasil.

Según el ministerio, Beattie solicitó una visa de entrada al país para participar en un foro sobre minerales críticos, promovido por la Cámara de Comercio Americana para Brasil (Amcham), en São Paulo.

La autorización fue emitida por el Consulado General de Brasil en Washington DC, pero el pedido de visa no mencionó el viaje de Beattie al Complejo Penitenciario de Papuda, en Brasilia, donde el exPresidente cumple una condena de 27 años y 3 meses de prisión por intento de golpe de Estado.

image Jair Bolsonaro.

"Al momento de la mencionada solicitud al Consulado General, no se mencionó ningún interés potencial del visitante en celebrar reuniones o visitas ajenas a los objetivos oficialmente comunicados. Por lo tanto, la tramitación y concesión de la visa se basó exclusivamente en la justificación presentada entonces por el Departamento de Estado", declaró el Ministerio de Relaciones Exteriores ante el Supremo Tribunal Federal.

En su decisión, Moraes afirma que "la visita de Darren Beattie, solicitada en este proceso por la defensa de Jair Messias Bolsonaro, no se encuentra dentro del contexto diplomático que autorizó la concesión de la visa y su ingreso a territorio brasileño, y no fue comunicada previamente a las autoridades diplomáticas brasileñas, lo que podría incluso llevar a una reevaluación de la visa concedida".

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil también advirtió a Moraes que "una visita de un funcionario de un Estado extranjero a un ex Presidente de la República durante un año electoral podría constituir una interferencia indebida en los asuntos internos del Estado brasileño".

----------------------

Más noticias en Urgente24

Gallardo no lo pudo sumar y llegó a River gracias a Coudet

Ni Bono ni Rochet: River sacude el mercado y va por un arquero campeón de Sudamérica

Crisis en la carne: un importante frigorífico suspende 400 operarios por la fuerte caída de la actividad

Aseguradoras complicadas y nuevo caso tras Boston, Escudo, Orbis, Caledonia, La Nueva, Profru....

Boca 1-1 San Lorenzo: Xeneize y Ciclón jugaron un clásico caliente y entretenido