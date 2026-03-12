Mohajtaba Jamenei, el ayatolá de Irán, glorifica la venganza y el cierre de Ormuz

Es "mentira" que USA es veedor de la paz, dice el nuevo líder supremo de Irán

En su discurso, el nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, también calificó de “mentira” la afirmación de Estados Unidos de que quiere garantizar la seguridad y la paz en Oriente Medio. " Eso no ha sido más que una mentira", sentenció.

Jamenei subrayó el tono de la contienda con sus 15 países vecinos, que se vieron arrastrados por albergar instalaciones militares estadounidenses desde donde EE.UU. lanza su ofensiva, y sostuvo que los ataques que han sufrido varios de ellos en estos días estaban dirigidos a las bases estadounidenses y no contra sus territorios.

"Creemos en la amistad con nuestros vecinos y solo estamos atacando bases, e inevitablemente continuaremos haciéndolo", sostuvo el nuevo líder iraní, en declaraciones citadas por EFE.

Desde el 28 de febrero, en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes de aquel día contra su jurisdicción, Irán ha disparado sus drones Shahed contra varias ciudades israelíes, así como contra bases estadounidenses de la región, rascacielos de Doha, centros de datos, aeropuertos de Azerbaiyán y Bahréin, refinerías de petróleo y productoras de gas licuado en el Golfo Pérsico, entre las que se incluyen una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos.

