En su primer mensaje público tras ser ungido como el nuevo líder supremo de la República Islámica de Irán, Mojtaba Jamenei, hijo del anterior líder Ali Jamenei, prometió “vengar la sangre” de los iraníes muertos en los bombardeos de Estados Unidos e Israel en el país persa, que se iniciaron el pasado 28 de febrero. Del mismo modo, llamó a mantener cerrado el Estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, así como la mayor parte de los fertilizantes y del gas global.
REDOBLÓ LA APUESTA
Mohajtaba Jamenei, el ayatolá de Irán, glorifica la venganza y el cierre de Ormuz
El nuevo líder supremo de Irán, Mohajtaba Jamenei, hizo por primera vez declaraciones tras ser elegido ayatolá: amenazas de "venganza" y mantener cerrado el Estrecho de Ormuz.
"El estrecho de Ormuz debe permanecer cerrado", dijo la nueva máxima autoridad política y religiosa de Irán en un comunicado leído por una presentadora en la televisión estatal mientras se emitía una imagen de la bandera de Irán y una fotografía del nuevo líder.
Mojtaba Jameneí aseguró que "no renunciaremos a vengar la sangre de los mártires", incluidas las niñas asesinadas en un ataque contra el colegio de niñas Shajarah Tayyebeh, en el sur de Irán, que causó la muerte de 168 personas, y según la investigación preliminar estadounidense fue responsabilidad de Estados Unidos.
"La venganza que tenemos en mente no se limita únicamente al martirio del gran líder de la Revolución", dijo respecto a su padre, Ali Jamenei, asesinado en el primer día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel. El nuevo dirigente, que no ha sido visto en público desde su elección el domingo pasado, amenazó a las bases estadounidenses en la región, de las que aseguró que serán “inevitablemente” atacadas.
Ante ello, advirtió a los países vecinos, muchos de los cuales albergan instalaciones estadounidenses, que deben tomar una decisión al respecto: "Recomiendo que cierren esas bases lo antes posible".
Es "mentira" que USA es veedor de la paz, dice el nuevo líder supremo de Irán
En su discurso, el nuevo ayatolá, Mojtaba Jameneí, también calificó de “mentira” la afirmación de Estados Unidos de que quiere garantizar la seguridad y la paz en Oriente Medio. " Eso no ha sido más que una mentira", sentenció.
Jamenei subrayó el tono de la contienda con sus 15 países vecinos, que se vieron arrastrados por albergar instalaciones militares estadounidenses desde donde EE.UU. lanza su ofensiva, y sostuvo que los ataques que han sufrido varios de ellos en estos días estaban dirigidos a las bases estadounidenses y no contra sus territorios.
"Creemos en la amistad con nuestros vecinos y solo estamos atacando bases, e inevitablemente continuaremos haciéndolo", sostuvo el nuevo líder iraní, en declaraciones citadas por EFE.
Desde el 28 de febrero, en represalia por los bombardeos estadounidenses e israelíes de aquel día contra su jurisdicción, Irán ha disparado sus drones Shahed contra varias ciudades israelíes, así como contra bases estadounidenses de la región, rascacielos de Doha, centros de datos, aeropuertos de Azerbaiyán y Bahréin, refinerías de petróleo y productoras de gas licuado en el Golfo Pérsico, entre las que se incluyen una planta de la empresa pública QatarEnergy, la mayor productora de gas natural licuado del mundo; una refinería de Aramco, la petrolera estatal de Arabia Saudita; y un centro de datos de Amazon en Emiratos Árabes Unidos.
