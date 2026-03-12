Interna libertaria: Un tuitero cercano a Santiago Caputo fue desplazado del Ministerio de Defensa

Licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Austral y surgido del espacio político Las Fuerzas del Cielo, el ámbito que orbitan el “Gordo Dan” y el diputado provincial Agustín Romo, Promanzio venía desempeñándose como comunicador especializado en temas militares.

Desde el inicio del gobierno de Javier Milei había tenido acceso al Ministerio de Defensa, primero durante la gestión de Luis Petri y luego con la llegada de Presti.

En ese marco participó de coberturas de ejercicios militares conjuntos entre Argentina y Estados Unidos y estuvo presente en la presentación de los aviones supersónicos F-16 en la base aérea de Río Cuarto, en diciembre pasado.

Durante varias semanas incluso utilizó una oficina en el piso 11 del Edificio Libertador, aunque su designación nunca se formalizó en el Boletín Oficial.

La explicación del propio Promanzio

Consultado sobre su salida, el propio Promanzio negó que el episodio esté vinculado con la interna entre sectores del Gobierno.

“Durante el verano estuve en conversaciones con diversas personas sobre el tema y después de reflexionarlo profundamente decidí que era mejor seguir colaborando desde afuera en mi rol de comunicador”, explicó.

El joven sostuvo además que su trabajo en redes y plataformas digitales puede resultar más útil desde afuera del Estado.

“Mi rol como comunicador viene creciendo fuertemente en los últimos años y le sirve más a las fuerzas dado que no hay nadie más que haga lo mismo”, agregó.

En paralelo, lanzó recientemente un nuevo canal digital dedicado a temas vinculados con la defensa y el ámbito militar.

Dudas dentro del Ministerio (internas y desconfianza)

Sin embargo, dentro del Ministerio de Defensa las versiones son distintas. Fuentes oficiales señalaron que Promanzio nunca logró integrarse plenamente al equipo de confianza del ministro.

Según explicaron, durante su paso por el edificio presentó ideas consideradas demasiado ambiciosas para el contexto actual de las Fuerzas Armadas.

“Planteaba temas muy ambiciosos que no tienen que ver con las necesidades más urgentes, como recomponer el salario de los militares o mejorar la obra social IOSFA”, explicó un funcionario al diario Clarín.

Otros sectores dentro de la cartera también remarcan que su presencia generó incomodidad en parte del personal.

“Es un pibe y pensó que iba a tener otra relevancia en el ministerio. Y es difícil convivir con personal con más de 30 años de servicio”, indicó otra fuente oficial.

Además, en Defensa no cayó bien que el propio Promanzio difundiera su llegada al ministerio desde programas de streaming libertarios, lo que fue interpretado como una forma de presión política.

La interna que atraviesa al Gobierno

Aunque oficialmente se descarta que la salida esté directamente relacionada con la disputa interna del oficialismo, en el ámbito castrense no descartan que el clima político haya influido.

El actual ministro Carlos Presti llegó al cargo en diciembre con el respaldo del entorno de Karina Milei, tras reemplazar a Luis Petri. Desde entonces intenta consolidar su conducción en una estructura históricamente marcada por jerarquías militares.

Pese a esas tensiones, Presti también mantuvo contactos con Santiago Caputo. Incluso en enero recibió al asesor presidencial en su despacho para conversar sobre distintos temas, entre ellos la reforma del sistema de inteligencia que incluye cambios en el subsistema de inteligencia militar.

En ese contexto de equilibrios políticos dentro del Gobierno, la salida de Promanzio volvió a dejar al descubierto las fricciones internas que atraviesan al oficialismo libertario.

