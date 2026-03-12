El fair play aprieta al PSG: el agente de Ousmane Dembélé fue visto con el Manchester City

Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por los portales deportivos europeos y alimentaron las especulaciones en torno al futuro del atacante francés.

Dembélé tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2028, pero las negociaciones para mejorar su vínculo no avanzan. El futbolista habría rechazado la última propuesta del club parisino y su entorno exige un salario superior a los 30 millones de euros por temporada, una cifra que hoy complica al equipo de Nasser Al-Khelaïfi en medio de su intento por ajustar la masa salarial al fair play financiero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/monfortcarlos/status/2032072729428455556?s=20&partner=&hide_thread=false El agente de Dembélé, Mousa Sissoko, se reunió con el director deportivo del Manchester City, Hugo Viana, tal y como ha informado @marcosbenito9.



El encuentro tuvo lugar ayer en el hotel de concentración del conjunto citizen, horas antes del partido.



Imagen exclusiva @sport. pic.twitter.com/UNaXRxlokj — Carlos Monfort (@monfortcarlos) March 12, 2026

Por ahora no hay negociaciones confirmadas entre el City y el jugador, pero el contexto económico del PSG y la aparición del entorno del futbolista en conversaciones con dirigentes ingleses bastaron para activar el radar del mercado europeo.

El problema del PSG: el fair play financiero

Detrás de la negociación aparece un factor clave que hoy condiciona cada decisión en París: el control del gasto salarial. En los últimos años el PSG inició un cambio profundo en su política económica con el objetivo de adaptarse definitivamente al fair play financiero de la UEFA.

Según datos revelados por Marca, el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi logró reducir su masa salarial en más de un 55 % en apenas tres años, dejando atrás la etapa marcada por contratos gigantes y fichajes galácticos.

El punto de inflexión llegó con la salida de figuras como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. A partir de entonces, la prioridad del club fue sanear la estructura salarial y apostar por un modelo más equilibrado, con jugadores jóvenes, contratos más contenidos y un proyecto deportivo encabezado por Luis Enrique.

Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé en el PSG vs Lille. La salida de Messi, Neymar y Mbappé fue el punto de partida del recorte salarial que impulsa hoy el PSG. FRANCK FIFE / AFP

El propio Al-Khelaïfi dejó clara la postura del club hace apenas unas semanas al referirse a la situación de Dembélé: “Ousmane es una leyenda del club, lo adoro como jugador y como persona, pero el equipo y el club están por encima de todo. Tenemos un límite salarial, como todo el mundo sabe”, explicó.

En ese contexto, el deseo del futbolista de situarse entre los jugadores mejor pagados del mundo, con un salario que supere los 30 millones de euros anuales, choca directamente con la nueva política económica del PSG. Y por eso mismo, las imágenes de su representante conversando con dirigentes del Manchester City adquieren un peso mucho mayor dentro del actual tablero del mercado europeo.

----------

+ de Golazo24:

Hansi Flick quiere a este jugador libre y el Arsenal se mete en la pelea

Hay sede: la Finalissima se jugaría en este estadio de la capital de España

La UEFA evalúa sancionar al Bayern y una de sus figuras podría perderse el cruce con Real Madrid

La UEFA sanciona al Real Madrid: 15.000 euros de multa y amenaza de cierre parcial del Bernabéu

El Tottenham Hotspur de Cuti Romero perdió otra vez y quedó a un punto del descenso