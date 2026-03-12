Las imágenes hablan por sí solas. En pleno mercado y con el futuro de varias estrellas todavía en discusión, el representante de Ousmane Dembélé apareció reunido con un alto directivo del Manchester City en el hotel de concentración del equipo inglés. El encuentro ocurrió horas antes del último partido del conjunto de Pep Guardiola y rápidamente encendió las alarmas en París.
HAY IMÁGENES
El fair play aprieta al PSG: el agente de Ousmane Dembélé fue visto con el Manchester City
El entorno del francés exige un contrato superior a los 30 millones anuales, cifra que hoy complica al PSG de Nasser Al-Khelaïfi.
No se trata de cualquier futbolista. Dembélé es hoy la gran estrella del Paris Saint-Germain, campeón de la Champions League y Balón de Oro, además de uno de los nombres clave en el equipo que llegó a la última final del Mundial de Clubes. Con el club parisino también levantó la Intercontinental y la liga en la última temporada, consolidándose como el jugador más determinante del plantel.
Sin embargo, una cosa no quita la otra. Aunque tiene contrato hasta 2028, el atacante francés pretende dar un salto en su salario y colocarse entre los futbolistas mejor pagados del mundo, una cifra que hoy el PSG no parece dispuesto (o no puede) garantizar en medio de su política de control financiero.
Las imágenes de su agente, Moussa Sissoko, conversando con dirigentes del City recorrieron rápidamente los portales deportivos de Europa. Y la pregunta comenzó a instalarse inevitablemente en el mercado: ¿puede ser este el comienzo del fin de Dembélé en el PSG?
Las imágenes que sacudieron el mercado
Según reveló el periodista del Chringuito Marcos Benito y confirmó el diario Sport con fotografías exclusivas, Sissoko, agente de Ousmane Dembélé, mantuvo una conversación con Hugo Viana, director deportivo del Manchester City. El encuentro tuvo lugar en el hotel de concentración del conjunto inglés, el famoso Four Seasons de Madrid, horas antes del partido del equipo de Pep Guardiola.
Las imágenes comenzaron a circular rápidamente por los portales deportivos europeos y alimentaron las especulaciones en torno al futuro del atacante francés.
Dembélé tiene contrato con el Paris Saint-Germain hasta 2028, pero las negociaciones para mejorar su vínculo no avanzan. El futbolista habría rechazado la última propuesta del club parisino y su entorno exige un salario superior a los 30 millones de euros por temporada, una cifra que hoy complica al equipo de Nasser Al-Khelaïfi en medio de su intento por ajustar la masa salarial al fair play financiero.
Por ahora no hay negociaciones confirmadas entre el City y el jugador, pero el contexto económico del PSG y la aparición del entorno del futbolista en conversaciones con dirigentes ingleses bastaron para activar el radar del mercado europeo.
El problema del PSG: el fair play financiero
Detrás de la negociación aparece un factor clave que hoy condiciona cada decisión en París: el control del gasto salarial. En los últimos años el PSG inició un cambio profundo en su política económica con el objetivo de adaptarse definitivamente al fair play financiero de la UEFA.
Según datos revelados por Marca, el club presidido por Nasser Al-Khelaïfi logró reducir su masa salarial en más de un 55 % en apenas tres años, dejando atrás la etapa marcada por contratos gigantes y fichajes galácticos.
El punto de inflexión llegó con la salida de figuras como Lionel Messi, Neymar y Kylian Mbappé. A partir de entonces, la prioridad del club fue sanear la estructura salarial y apostar por un modelo más equilibrado, con jugadores jóvenes, contratos más contenidos y un proyecto deportivo encabezado por Luis Enrique.
El propio Al-Khelaïfi dejó clara la postura del club hace apenas unas semanas al referirse a la situación de Dembélé: “Ousmane es una leyenda del club, lo adoro como jugador y como persona, pero el equipo y el club están por encima de todo. Tenemos un límite salarial, como todo el mundo sabe”, explicó.
En ese contexto, el deseo del futbolista de situarse entre los jugadores mejor pagados del mundo, con un salario que supere los 30 millones de euros anuales, choca directamente con la nueva política económica del PSG. Y por eso mismo, las imágenes de su representante conversando con dirigentes del Manchester City adquieren un peso mucho mayor dentro del actual tablero del mercado europeo.
