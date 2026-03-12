Sorpresa absoluta en River: Coudet mete un cambio inesperado en su debut con Huracán

Esta noche a partir de las 21:30hs River se enfrentará a Huracán por la fecha 10 del Torneo Apertura en un encuentro más que especial teniendo en cuenta que se dará el estreno de Eduardo Coudet al frente del Millonario. En las últimas horas surgió una noticia sorpresiva ya que Chacho hizo un cambio inesperado en el once inicial.
No bien se produjo su llegada a la Argentina hace poco más de una semana comenzó a trabajar de inmediato con el plantel de River con el objetivo de conocer al plantel y empezar a embeber a los jugadores de su idea para dar vuelta una historia que venía torcida de la mano de Marcelo Gallardo.
Dentro de su idea madre, Coudet quiere un equipo dinámico y voraz, que no se centre netamente en la posesión de pelota sino que sea directo. De hecho surgió la información por parte del periodista Hernán Castillo, quien marcó que Chacho les dijo a los jugadores que “el que no corre no juega”, siendo esta toda una declaración de principios.
Kendry Páez, la apuesta de Chacho en River
Ahora se viene el estreno contra Huracán y dentro del once inicial que se avizora en River aparece una sorpresa. Según la información que publicó Sebastián Srur, el que tiene muchas chances de ser titular es el ecuatoriano Kendry Páez, que hasta el momento venía sumando minutos de a ratitos. “Kendry le gusta mucho a Chacho”, afirmó el cronista en su cuenta de X.
Kendry Páez, que llegó a préstamo desde el Chelsea por 18 meses, es un jugador similar a Franco Mastantuono, que se destaca por tener una zurda elegante, es muy dinámico y puede jugar como un cuarto volante, enganche o incluso un extremo. Todas estas variantes que entrega con su juego son las cosas que parecen haber convencido a Coudet para ser titular.
Si bien quedan algunas dudas, todo indica que Coudet plantearía un 4-2-3-1 y el once de River estaría conformado por: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera; Kendry Páez, Juanfer Quintero, Tomás Galván; y Sebastián Driussi como único punta definido.
