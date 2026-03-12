River Plate visitará a Huracán este jueves 12 de marzo desde las 21:30 en el estadio Tomás Adolfo Ducó, que contará con aforo reducido. El encuentro tendrá un condimento especial, ya que marcará el debut de Eduardo Chacho Coudet como entrenador del Millonario, quien habría tomado una fuerte determinación con Facundo Colidio.
¿POR QUÉ?
Fuerte impacto en River por la resolución de Chacho Coudet con Facundo Colidio
River debutará ante Huracán y muchos miran de reojo la decisión de Chacho Coudet con Facundo Colidio.
El ex delantero de Tigre es uno de los futbolistas más cuestionados por los hinchas de River. De hecho, en el último partido del ciclo de Marcelo Gallardo fue recibido con una fuerte silbatina cuando su nombre fue anunciado por la voz del estadio.
Huracán vs River
Mucho se especuló en la previa del partido entre Huracán y River, sobre todo por lo sucedido en el barrio Estación Buenos Aires.
Finalmente, entre el Gobierno de la Ciudad y el club se tomó la decisión de que el encuentro se juegue con aforo reducido. De esta manera, alrededor de 15 mil hinchas del Globo podrán asistir al estadio Tomás Adolfo Ducó.
Ambos equipos comparten la Zona B del Torneo Apertura y buscarán sumar puntos para acercarse a la parte alta de la tabla.
Por el momento, Huracán se ubica en la séptima posición mientras que River está noveno. Esto significa que, si el torneo terminara hoy, el Millonario quedaría fuera de los playoffs.
Justamente esos resultados irregulares terminaron provocando la salida de Marcelo Gallardo y el posterior anuncio de Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador.
El ex técnico de Rosario Central tendrá su debut oficial en el partido que se disputará este jueves desde las 21:30 horas.
Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.
En cuanto a la televisación, TNT Sports será el canal encargado de transmitir el debut de Coudet al frente de River.
Chacho Coudet y Facundo Colidio
Desde su llegada a River, hubo un sinfín de especulaciones en torno a Eduardo “Chacho” Coudet y a las decisiones que podría tomar en el armado del equipo.
Por ejemplo, una de las cuestiones que más llamó la atención en las últimas horas tiene que ver con la situación del defensor chileno Paulo Díaz. Según contó el periodista Gustavo Yarroch, el entrenador busca recuperar su mejor nivel y, además, recomponer su vínculo con los hinchas.
A su vez, el periodista Sebastián Srur aseguró que Coudet quedó muy conforme con lo que viene mostrando Kevin Castaño en los entrenamientos. “Chacho Coudet quedó muy conforme con Kevin Castaño. El mediocampista es uno de los jugadores que más le está gustando al DT en las prácticas”, reveló.
Tanto Díaz como Castaño se encuentran entre los futbolistas más cuestionados por los hinchas de River. Y si hubiera que completar ese podio, el otro nombre que suele aparecer es el de Facundo Colidio.
El ex Boca es una de las dudas para el partido de esta noche. Entre él, Kendry Páez o Maximiliano Salas saldrá el futbolista que ocupará ese lugar en el ataque.
Según el periodista de ESPN Juan Patricio Balbi, el equipo que dispondría Coudet sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maxi Salas/Facundo Colidio/Kendry Páez.
Ahora habrá que esperar para ver qué decisión termina tomando el Chacho y por qué alternativa táctica se inclina para su debut.
