Fuerte impacto en River por la resolución de Chacho Coudet con Facundo Colidio

Por el momento, Huracán se ubica en la séptima posición mientras que River está noveno. Esto significa que, si el torneo terminara hoy, el Millonario quedaría fuera de los playoffs.

Justamente esos resultados irregulares terminaron provocando la salida de Marcelo Gallardo y el posterior anuncio de Eduardo Chacho Coudet como nuevo entrenador.

El ex técnico de Rosario Central tendrá su debut oficial en el partido que se disputará este jueves desde las 21:30 horas.

Nicolás Ramírez será el árbitro principal del encuentro, mientras que Sebastián Habib estará a cargo del VAR.

En cuanto a la televisación, TNT Sports será el canal encargado de transmitir el debut de Coudet al frente de River.

Chacho Coudet y Facundo Colidio

Desde su llegada a River, hubo un sinfín de especulaciones en torno a Eduardo “Chacho” Coudet y a las decisiones que podría tomar en el armado del equipo.

Por ejemplo, una de las cuestiones que más llamó la atención en las últimas horas tiene que ver con la situación del defensor chileno Paulo Díaz. Según contó el periodista Gustavo Yarroch, el entrenador busca recuperar su mejor nivel y, además, recomponer su vínculo con los hinchas.

A su vez, el periodista Sebastián Srur aseguró que Coudet quedó muy conforme con lo que viene mostrando Kevin Castaño en los entrenamientos. “Chacho Coudet quedó muy conforme con Kevin Castaño. El mediocampista es uno de los jugadores que más le está gustando al DT en las prácticas”, reveló.

Tanto Díaz como Castaño se encuentran entre los futbolistas más cuestionados por los hinchas de River. Y si hubiera que completar ese podio, el otro nombre que suele aparecer es el de Facundo Colidio.

El ex Boca es una de las dudas para el partido de esta noche. Entre él, Kendry Páez o Maximiliano Salas saldrá el futbolista que ocupará ese lugar en el ataque.

Según el periodista de ESPN Juan Patricio Balbi, el equipo que dispondría Coudet sería: Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Fausto Vera, Aníbal Moreno, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Sebastián Driussi y Maxi Salas/Facundo Colidio/Kendry Páez.

Ahora habrá que esperar para ver qué decisión termina tomando el Chacho y por qué alternativa táctica se inclina para su debut.

