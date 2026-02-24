Marcelo Gallardo confirmó, a través de un video publicado en las redes oficiales de River Plate, que dejará de ser el entrenador del Millonario. Su último partido será ante Banfield el próximo jueves 26 de febrero, por la fecha 7 del Torneo Apertura, en el estadio Monumental.
¿QUÉ PASÓ?
Repudio generalizado en River Plate por lo que dicen sobre Facundo Colidio
Muchos hinchas de River Plate miran de reojo a Facundo Colidio y más aún luego de la salida de Marcelo Gallardo. ¿Qué pasó?
Para varios futbolistas, se corre el supuesto “velo protector” que implicaba tener a un entrenador de la importancia del Muñeco. Uno de los jugadores señalados por los hinchas es Facundo Colidio, en medio de un fuerte malestar por lo ocurrido recientemente con el ex Tigre.
¿Qué pasó con Facundo Colidio?
Si bien tuvo algunos buenos momentos en River Plate, la actualidad de Facundo Colidio deja mucho que desear y los hinchas no le escapan a esa realidad.
Los números no lo favorecen: el ex Boca disputó 118 partidos con la camiseta del Millonario, en los que marcó 27 goles y brindó 12 asistencias.
Sin embargo, lo que más enojo genera entre los simpatizantes del club de Núñez es que el delantero no convierte desde hace 24 encuentros y, además, su actitud dentro del campo no parece ayudar a revertir la situación.
En esa línea, el periodista Renzo Pantich aseguró: “Está sentido, será evaluado en las próximas horas, pero tendría una sobrecarga en el gemelo izquierdo. Por ese motivo, para evitar que quede expuesto en el aplausómetro y reciba el repudio de la gente, no sería titular e incluso está en duda su presencia en el banco de suplentes”.
Se avecinan horas clave de cara al partido del jueves ante Banfield. De todos modos, gran parte del foco estará puesto en Marcelo Gallardo, por lo que también habrá que ver cuál es la reacción del público hacia el resto de los futbolistas.
La despedida de Marcelo Gallardo en River
“Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, expresó Marcelo Gallardo en su video de despedida de River Plate.
Sus resultados en esta segunda etapa al frente del Millonario estuvieron lejos de lo esperado y no logró conquistar ningún título.
Su último partido en este ciclo será el jueves 26 de febrero desde las 19:30 en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura.
En cuanto a los posibles reemplazantes del Muñeco, el nombre que hoy aparece mejor posicionado es el de Eduardo Coudet. También suenan otras alternativas como Pablo Aimar, Hernán Crespo, Ramón Díaz y Santiago Solari.
Sobre el exentrenador de Rosario Central, el periodista Germán García Grova aseguró: “Existió un primer contacto entre su agente y la directiva del club millonario”, lo que alimenta la posibilidad de que la dirigencia avance formalmente por el Chacho.
Se avecinan horas decisivas en el club de Núñez para definir al sucesor de uno de los máximos ídolos de su historia, cuyo segundo ciclo no estuvo a la altura de las expectativas.
