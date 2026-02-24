Repudio generalizado en River Plate por lo que dicen sobre Facundo Colidio

En esa línea, el periodista Renzo Pantich aseguró: “Está sentido, será evaluado en las próximas horas, pero tendría una sobrecarga en el gemelo izquierdo. Por ese motivo, para evitar que quede expuesto en el aplausómetro y reciba el repudio de la gente, no sería titular e incluso está en duda su presencia en el banco de suplentes”.

Se avecinan horas clave de cara al partido del jueves ante Banfield. De todos modos, gran parte del foco estará puesto en Marcelo Gallardo, por lo que también habrá que ver cuál es la reacción del público hacia el resto de los futbolistas.

La despedida de Marcelo Gallardo en River

“Me invade la emoción y el dolor en el alma por no poder cumplir con los objetivos”, expresó Marcelo Gallardo en su video de despedida de River Plate.

Sus resultados en esta segunda etapa al frente del Millonario estuvieron lejos de lo esperado y no logró conquistar ningún título.

Su último partido en este ciclo será el jueves 26 de febrero desde las 19:30 en el estadio Monumental, por la séptima fecha del Torneo Apertura.

En cuanto a los posibles reemplazantes del Muñeco, el nombre que hoy aparece mejor posicionado es el de Eduardo Coudet. También suenan otras alternativas como Pablo Aimar, Hernán Crespo, Ramón Díaz y Santiago Solari.

Sobre el exentrenador de Rosario Central, el periodista Germán García Grova aseguró: “Existió un primer contacto entre su agente y la directiva del club millonario”, lo que alimenta la posibilidad de que la dirigencia avance formalmente por el Chacho.

Se avecinan horas decisivas en el club de Núñez para definir al sucesor de uno de los máximos ídolos de su historia, cuyo segundo ciclo no estuvo a la altura de las expectativas.

