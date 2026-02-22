Si los hinchas de River Plate ya acumulaban enojo hacia Marcelo Gallardo por el flojo presente del equipo, este domingo explotaron de bronca cuando el entrenador tomó una polémica decisión tras la derrota ante Vélez: suspender la conferencia de prensa.
LO HIZO DE NUEVO
Gallardo suspende la conferencia de prensa y los hinchas explotan contra él
No es la primera vez que sucede. Marcelo Gallardo decidió suspender, nuevamente, una conferencia de prensa post derrota de River. Esta vez, contra Vélez.
Gallardo no quiso dar explicaciones luego de una nueva caída de River, que en el último tiempo se acumulan como una herida que no logra suturar. La de esta tarde vs. Vélez (1-0 con gol de Manuel Lanzini en el Estadio José Amalfitani) es la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura (antes vs. Tigre y vs. Argentinos Juniors). Y la estadística ampliada es peor aun: de los últimos 20 partidos perdió 13.
Luego de la derrota en Liniers, Marcelo Gallardo decidió recurrir a una forma de proceder que genera mucha controversia y que molesta mucho a los hinchas: no dar la conferencia de prensa correspondiente cuando pierde River.
Quizás también te interese leer: El gesto abatido de Gallardo tras el fácil y tempranero gol de Vélez a River
A lo largo de 2025 lo hizo en 8 ocasiones, una de ellas nada menos que tras la derrota vs. Boca en el Superclásico. Quizás el momento más delicado para el hincha y donde más necesita escuchar explicaciones.
Porque de eso se tratan las conferencias de prensa. De escuchar al entrenador con una descripción más detallada y un análisis de lo que ocurrió en la cancha. Marcelo Gallardo, con la cuota de soberbia que lo caracteriza, pegó el faltazo más de una vez. Todo un síntoma, claro: ni él mismo tenía (tiene) respuestas para el flojísimo funcionamiento de su River.
A solo 6 fechas de haber comenzado la nueva temporada de 2026, el entrenador optó por repetir el modus operandi: no se presentó a la conferencia de prensa luego de la dura derrota ante Vélez.
Según indicaron las fuentes cercanas a River, es la primera vez que Gallardo está analizando seriamente su continuidad al mando del equipo.
Sea cual sea su análisis, los hinchas explotaron de bronca por la ausencia del DT y así lo hicieron saber en redes sociales. A continuación, algunos de los reclamos al Muñeco.