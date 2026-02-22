Gallardo suspende la conferencia de prensa y los hinchas explotan contra él

Velez enfrenta a River por la fecha 6 del Torneo de La Liga - FOTO JUAN FOGLIA-NA El Muñeco, sin respuestas FOTO JUAN FOGLIA-NA

A solo 6 fechas de haber comenzado la nueva temporada de 2026, el entrenador optó por repetir el modus operandi: no se presentó a la conferencia de prensa luego de la dura derrota ante Vélez.

Según indicaron las fuentes cercanas a River, es la primera vez que Gallardo está analizando seriamente su continuidad al mando del equipo.

Sea cual sea su análisis, los hinchas explotaron de bronca por la ausencia del DT y así lo hicieron saber en redes sociales. A continuación, algunos de los reclamos al Muñeco.

El Mundo River, muy enojado con la ausencia de Marcelo Gallardo

