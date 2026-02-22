urgente24
GOLAZO24 Marcelo Gallardo > River > Vélez

LO HIZO DE NUEVO

Gallardo suspende la conferencia de prensa y los hinchas explotan contra él

No es la primera vez que sucede. Marcelo Gallardo decidió suspender, nuevamente, una conferencia de prensa post derrota de River. Esta vez, contra Vélez.

22 de febrero de 2026 - 23:09
La continuidad de Marcelo Gallardo como DT de River está seriamente en duda

FOTO NA DAMIAN DOPACIO

Si los hinchas de River Plate ya acumulaban enojo hacia Marcelo Gallardo por el flojo presente del equipo, este domingo explotaron de bronca cuando el entrenador tomó una polémica decisión tras la derrota ante Vélez: suspender la conferencia de prensa.

Velez enfrenta a River por la fecha 6 del Torneo de La Liga - JUAN FOGLIA-NA
Manuel Lanzini cumpli&oacute; la ley del ex y fue la figura de V&eacute;lez ante River

Luego de la derrota en Liniers, Marcelo Gallardo decidió recurrir a una forma de proceder que genera mucha controversia y que molesta mucho a los hinchas: no dar la conferencia de prensa correspondiente cuando pierde River.

Porque de eso se tratan las conferencias de prensa. De escuchar al entrenador con una descripción más detallada y un análisis de lo que ocurrió en la cancha. Marcelo Gallardo, con la cuota de soberbia que lo caracteriza, pegó el faltazo más de una vez. Todo un síntoma, claro: ni él mismo tenía (tiene) respuestas para el flojísimo funcionamiento de su River.

Velez enfrenta a River por la fecha 6 del Torneo de La Liga - FOTO JUAN FOGLIA-NA
El Mu&ntilde;eco, sin respuestas

A solo 6 fechas de haber comenzado la nueva temporada de 2026, el entrenador optó por repetir el modus operandi: no se presentó a la conferencia de prensa luego de la dura derrota ante Vélez.

Según indicaron las fuentes cercanas a River, es la primera vez que Gallardo está analizando seriamente su continuidad al mando del equipo.

Sea cual sea su análisis, los hinchas explotaron de bronca por la ausencia del DT y así lo hicieron saber en redes sociales. A continuación, algunos de los reclamos al Muñeco.

El Mundo River, muy enojado con la ausencia de Marcelo Gallardo

