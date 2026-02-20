ARCA va por todo y ya tiene en la mira a los contribuyentes

El SIPER es como el "Veraz" de los impuestos. Si el organismo te baja de categoría porque no les contestaste un mail o no presentaste la prueba documental en tiempo y forma, entrás en una lista negra ¿En qué te cambia la vida?, te van a pedir más retenciones, te van a dar menos planes de pago y vas a tener una lupa encima cada vez que quieras facturar. Para los contribuyentes, tener un SIPER alto no es un lujo, es una necesidad para sobrevivir en el mercado sin que el Fisco te asfixie con procedimientos diferenciales.

¿Cuáles son los plazos fatales que impone la ARCA a los contribuyentes?

El reloj es el peor enemigo del trabajador. Una vez que recibís la notificación en tu Domicilio Fiscal Electrónico, tenés exactamente 15 días hábiles para responder a través del SIACE (Sistema de Acciones de Control Electrónico). No es mucho tiempo si tenés que revolver papeles o hablar con tu contador.

Si ves que no llegás, podés pedir una prórroga de otros 15 días, pero ojo, es "por única vez". Si se te pasa la fecha, ARCA asume que sos culpable o que estás ocultando algo, y ahí es cuando empiezan a correr las sanciones y el desplome de tu perfil de riesgo. Recordá que todo lo que subas tiene carácter de declaración jurada; si mentís para salir del paso, te estás cavando tu propia fosa legal porque esos datos son la base para futuras denuncias penales tributarias.

¿Qué información real tiene ARCA sobre los contribuyentes?

A veces pecamos de ingenuos y pensamos que el Fisco no se entera de la venta de aquel auto o de la participación en esa sociedad afuera. Error. El servicio "Nuestra Parte" se nutre de una red de agentes de información que va desde los bancos hasta las inmobiliarias y los registros de la propiedad.

ARCA sabe hoy más de vos que tus propios parientes. Cruzan tus gastos con tarjeta, tus consumos de servicios públicos y hasta los movimientos de tus billeteras virtuales. Si la información que ellos tienen no coincide con lo que vos declaraste, te va a llegar una "Campaña de Inducción". Es el primer aviso, tenés 30 días para arreglar el "error" antes de que la situación pase a mayores y te abran una fiscalización electrónica formal.

arca cuit modificación

¿Tienen derecho a defensa los contribuyentes frente a la ARCA?

Si sentís que la categoría de riesgo que te asignaron es una arbitrariedad total, podés pedir una "solicitud de reconsideración". El sistema supuestamente hace un proceso nuevo con la información actualizada.

Pero si ARCA se empecina y te sigue manteniendo en una categoría baja, la pelea se traslada a la vía de los recursos legales. Podés presentar una nota de disconformidad con toda la documentación respaldatoria. Si aún así te dicen que no, te queda el famoso Recurso del Artículo 74 del Decreto 1397/79. La Justicia ya ha dicho que el SIPER es algo "organizativo" del Fisco, pero eso no les da vía libre para ser autoritarios. Si la calificación es un disparate, los contribuyentes tienen todo el derecho de patalear y llevar el tema hasta las últimas consecuencias.

