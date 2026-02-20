Un encuentro casual termina en un romance intenso que desemboca en un asesinato. Esta miniserie de 8 episodios incluye misterio, erotismo y tensión psicológica en un thriller que mantiene al espectador al borde del asiento. Disponible en Prime Video, cada capítulo revela secretos y vueltas de tuerca que hacen imposible dejar de mirar.
IMPREVISIBLE Y MUY ADICTIVA
La miniserie de 8 episodios que atrapó al público con erotismo y tensión extrema
Una intensa miniserie llegó con un romance explosivo que termina en asesinato, misterio y tensión que no deja respirar al espectador. Disponible en Prime Video.
La miniserie que ya enganchó a todos en Prime Video
La miniserie en cuestión se titula 56 Días (o 56 Days en su versión original) y, basada en la novela homónima de Catherine Ryan Howard, se estrenó el 18 de febrero de 2026. La trama sigue a Oliver Kennedy (Avan Jogia) y Ciara Wyse (Dove Cameron), quienes se conocen de casualidad y caen en un romance inmediato y apasionado.
Este amor fogoso que nace entre los dos pasa a ser un laberinto de secretos y pequeñas traiciones que desemboca en un asesinato que nadie esperaba: la policía encuentra un cuerpo irreconocible y la pregunta que atraviesa toda la serie es quién mató a quién. La trama alterna entre la investigación en tiempo presente y la evolución de la relación de la pareja en el pasado, un recurso que mantiene la intriga y la tensión en cada escena.
Además de Cameron y Jogia, aparecen Karla Souza, Dorian Missick, Megan Peta Hill y Patch Darragh, todos con papeles que aportan conflicto, humor oscuro y una química que hace que los vínculos de la serie se sientan reales, casi incómodos.
La serie tiene 8 episodios, con duración promedio de 45 a 50 minutos, ideal para maratonear sin parar en un finde, y aunque el libro original estaba ambientado en la pandemia, la serie decidió dejar ese contexto de lado para concentrarse en la dinámica tóxica de la pareja y el misterio que los rodea.
Por qué esta miniserie levanta elogios por todos lados
Hasta ahora, las críticas son en su mayoría positivas. Variety señala: "Una atractiva serie sobre venganza, secretos y la magia de la química. Aunque algunos giros son más obvios que otros, la serie prospera porque el público nunca sabe muy bien qué esperar". Collider agrega: "Todavía hay muchas sorpresas para los fans de la novela, que profundizan en los matices emocionales y morales sin borrar ninguno de los temas principales del material original". Y The Wrap enfatiza la fuerza de los protagonistas: "Los actores principales son sólidos. Cameron y Jogia dan en el clavo con la neurosis y la vulnerabilidad de Ciara y Oliver".
Lo que hace que 56 Días funcione no son solo las sorpresas que esconde la trama, sino que obliga al espectador a involucrarse: cada episodio plantea nuevas pistas, traiciones y emociones contradictorias, y los propios actores reconocieron en charla con ScreenRant que muchas veces ellos mismos descubrieron la historia al mismo tiempo que el público.
En Prime Video, la serie ya es todo un fenómeno: escaló rápidamente en los rankings globales y se metió entre los estrenos más vistos de febrero de 2026, con episodios que se devoran de un tirón y un ritmo que no da respiro.
56 Días es un experimento sobre cómo una relación intensa y tóxica puede convertirse en un juego de poder, culpa y deseo, y, al mismo tiempo, en un rompecabezas policial que atrapa y sacude de principio a fin. Tiene todo para que sea imposible dejarla: buen elenco, guion cuidado y ritmo implacable; cada capítulo te deja con ganas de más, porque la pregunta central sigue siendo quién sobrevivirá al juego del amor y el asesinato.
