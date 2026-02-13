Este finde XXL maratoneá la miniserie de 8 episodios que todos recomiendan

Netflix acaba de estrenar una miniserie que mezcla comedia negra y misterio de una manera que te atrapa desde el primer minuto, y que te va a dejar pegado al sillón sin respiro. Con este fin de semana extralargo encima, es el plan perfecto para devorar los 8 episodios y descubrir por qué nadie deja de hablar de esta serie.
La serie se llama Cómo llegar al cielo desde Belfast (en inglés, How to Get to Heaven from Belfast) y es la nueva apuesta de Lisa McGee, la creadora de Derry Girls. Se estrenó el 12 de febrero de 2026 y ya está disponible en Netflix.
Cuenta la historia de Saoirse (Roisin Gallagher), Robyn (Sinéad Keenan) y Dara (Caoilfhionn Dunne), tres amigas que crecieron juntas y ahora, en sus treinta y pico, llevan vidas muy distintas: Saoirse es una escritora exitosa con tendencia a autodestruirse, Robyn una madre estresada de tres chicos, y Dara cuida a su padre mayor mientras sigue en la habitación de su adolescencia.
Cuando reciben la noticia de la muerte de Greta (Natasha O’Keeffe), una vieja amiga con la que compartieron sus secretos, deciden ir al velorio y terminan metidas en un misterio que mezcla terror, humor y recuerdos del pasado. La historia las lleva desde Belfast hasta la Irlanda rural más salvaje, con pistas que las obligan a replantearse la lealtad, los errores del pasado y hasta lo que significa la amistad en la adultez.
Navegando por rituales misteriosos, un policía atractivo (Darragh Hand como Liam), y otros personajes secundarios, la serie logra que el espectador no solo quiera resolver el misterio, sino también acompañar a estas mujeres en sus vidas complicadas, con aciertos y errores que de por sí se sienten reales.
La crítica lo confirma: una comedia con humor y personajes inolvidables
Las reseñas no dejaron dudas de la grandiosidad de esta producción. The Guardian dice: "Si no ves nada más este año, escoge ésta (...) Tiene todo el brío, la agudeza y el baile caótico que se encuentra en la obra maestra de McGee". Por su parte, Variety destaca cómo "'Derry Girls' extrajo oro cómico de las vidas ordinarias llevadas en medio de la agitación geopolítica; 'Belfast' lleva esa tradición a su secuela, teñida con la retrospectiva y los remordimientos de la edad adulta". Y The Hollywood Reporter completa: "No pondré objeciones si McGee quiere pasar más tiempo con estos personajes y se reduce nuestra espera para su próxima temporada en televisión".
Con 8 episodios de entre 46 y 57 minutos, la serie es perfecta para una maratón intensiva este finde XXL, con capítulos que van directo al grano, con tensión, vueltas de tuerca imposibles y humor negro que no baja el ritmo ni un segundo. Además, está disponible en Netflix, así que no hay excusas: podés arrancarla hoy y terminarla mañana, y lo mejor es que cada episodio te deja con ganas de más sin sentirse forzado.
Si buscás algo que te intrigue, te haga reír y te haga emocionar, con protagonistas que no se parecen a nada que hayas visto en la pantalla chica últimamente, Cómo llegar al cielo desde Belfast es la apuesta segura para el fin de semana largo. Una serie que respeta al espectador, no te subestima y, sobre todo, te hace pasar una noche pegado al sillón con ganas de más.
