Este finde XXL maratoneá la miniserie de 8 episodios que todos recomiendan

image La trama está repleta de humor negro, secretos de la adolescencia y los paisajes más bellos de Irlanda.

La crítica lo confirma: una comedia con humor y personajes inolvidables

Las reseñas no dejaron dudas de la grandiosidad de esta producción. The Guardian dice: "Si no ves nada más este año, escoge ésta (...) Tiene todo el brío, la agudeza y el baile caótico que se encuentra en la obra maestra de McGee". Por su parte, Variety destaca cómo "'Derry Girls' extrajo oro cómico de las vidas ordinarias llevadas en medio de la agitación geopolítica; 'Belfast' lleva esa tradición a su secuela, teñida con la retrospectiva y los remordimientos de la edad adulta". Y The Hollywood Reporter completa: "No pondré objeciones si McGee quiere pasar más tiempo con estos personajes y se reduce nuestra espera para su próxima temporada en televisión".

image Con 8 episodios en Netflix, es ideal para una maratón intensiva este fin de semana largo.

Con 8 episodios de entre 46 y 57 minutos, la serie es perfecta para una maratón intensiva este finde XXL, con capítulos que van directo al grano, con tensión, vueltas de tuerca imposibles y humor negro que no baja el ritmo ni un segundo. Además, está disponible en Netflix, así que no hay excusas: podés arrancarla hoy y terminarla mañana, y lo mejor es que cada episodio te deja con ganas de más sin sentirse forzado.

Si buscás algo que te intrigue, te haga reír y te haga emocionar, con protagonistas que no se parecen a nada que hayas visto en la pantalla chica últimamente, Cómo llegar al cielo desde Belfast es la apuesta segura para el fin de semana largo. Una serie que respeta al espectador, no te subestima y, sobre todo, te hace pasar una noche pegado al sillón con ganas de más.

