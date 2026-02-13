Chiqui Tapia da el OK y River cerraría a un refuerzo inesperado

Promediando el segundo tiempo Aníbal Moreno evidenció una molestia y es por eso que fue reemplazado por Juan Carlos Portillo. El ex Talleres duró en cancha menos de dos minutos ya que en una acción desafortunada quedó clavado en el piso gritando de dolor y llorando por una lesión en su rodilla derecha por la que tuvo que salir en camilla. River terminó jugando con 10 hombres ya que no había más cambios.