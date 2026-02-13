Argentinos Juniors le dio un nuevo mazazo a River. En La Paternal el Millonario cayó por 1-0 y desnudó todas las falencias futbolísticas y anímicas del equipo de Marcelo Gallardo. Ahora podría haber un golpe de efecto con la llegada de un refuerzo inesperado gracias a un permiso especial otorgado por la AFA de Chiqui Tapia.
¿LLEGA?
Chiqui Tapia da el OK y River cerraría a un refuerzo inesperado
Luego de la derrota ante Argentinos Juniors se confirmó que River podría sumar a un refuerzo inesperado.
Fue una noche sumamente negativa la que vivió River en el Estadio Diego Armano Maradona ya que no solo sufrió una derrota sino que la actitud del equipo de Marcelo Gallardo dejó sumamente preocupados y ofuscados a sus hinchas que ya piden por la destitución del Muñeco. Fue tan negra la jornada que incluso se vivió una situación insólita.
Promediando el segundo tiempo Aníbal Moreno evidenció una molestia y es por eso que fue reemplazado por Juan Carlos Portillo. El ex Talleres duró en cancha menos de dos minutos ya que en una acción desafortunada quedó clavado en el piso gritando de dolor y llorando por una lesión en su rodilla derecha por la que tuvo que salir en camilla. River terminó jugando con 10 hombres ya que no había más cambios.
A falta de estudios médicos que corroboren la lesión todo indica que Juan Carlos Portillo sufrió una lesión de gravedad que lo dejará varios meses afuera de las canchas. A causa de esto, River podría salir al mercado de pases a buscar un nuevo futbolista ya que la AFA permite un cupo especial para sumar jugadores en caso de que se dé una situación como la que vivió el ex Talleres.
AFA habilita la llegada de un refuerzo a River
Para poder obtener este cupo lo que debe pasar primero y principal es que Portillo se haga estudios y quede corroborado que será baja por al menos cuatro meses para luego hacer una presentación en AFA. Luego de esto la Asociación del Fútbol Argentino otorga 10 días hábiles desde que sale el permiso para poder sumar a una cara nueva.
En este momento que River demuestra fragilidad defensiva, falta de juego en el medio y contundencia en ataque parece que le falta de todo, pero lo que está claro que sí o sí necesita es un centrodelantero, por lo que finalmente el Millonario podría salir desesperado a buscar un centro atacante ante la lesión de Juan Carlos Portillo si se confirma que será baja por varios meses.
