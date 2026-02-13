El Sevilla FC atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia reciente. Lejos de las noches europeas que lo convirtieron en referencia continental, el club vive hoy una tensión deportiva e institucional que empieza a sentirse también en los números. En ese escenario, un nombre vuelve a instalarse en el centro de la escena.
¿HAY UN NUEVO DUEÑO?
Sergio Ramos mueve sus fichas: KPMG audita al Sevilla en plena crisis
Five Eleven Capital, ligado a Sergio Ramos, contrató a KPMG para auditar al Sevilla FC ante una posible compra en plena crisis financiera.
Sergio Ramos, a través del fondo Five Eleven Capital, dio un paso que excede cualquier especulación mediática: la contratación de KPMG para realizar una auditoría completa sobre las cuentas del Sevilla FC. El movimiento confirma que la intención de compra no es retórica. Antes de presentar una oferta firme, el grupo busca conocer el estado real del pasivo, la estructura de deuda y el alcance del patrimonio neto negativo que arrastra la entidad.
La decisión no es menor. Una due diligence de este calibre suele ser el paso previo a una operación de adquisición o reestructuración profunda. ¿Qué encontró Five Eleven Capital en los primeros análisis? ¿Y hasta qué punto la crisis financiera del Sevilla condiciona el desembolso que debería afrontar el eventual nuevo grupo propietario?
Las cuentas bajo la lupa: patrimonio negativo y reloj en marcha
Según la información publicada por El Confidencial, contrataron a la firma global especializada en auditoría y consultoría financiera con un objetivo es claro: conocer la deuda real, evaluar el impacto de un patrimonio neto negativo y determinar si será necesaria una ampliación de capital para garantizar la estabilidad inmediata.
La consultora ya habría solicitado al club documentación clave: pagos pendientes a jugadores y empleados, estados financieros completos, contratos con proveedores y compromisos económicos a corto y medio plazo. Este tipo de procesos son habituales cuando un grupo inversor estudia una adquisición: antes de mover ficha, necesita una radiografía precisa de la viabilidad real de la entidad.
El dato más sensible es el patrimonio neto negativo superior a los 120 millones de euros. En una empresa convencional, ese escenario implicaría causa de disolución según la legislación vigente. Sin embargo, el Sevilla FC continúa operando gracias a dos factores clave: el acuerdo con CVC Capital Partners (el fondo de inversión internacional que inyectó dinero en varios clubes de La Liga a cambio de un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros), cuyos fondos pueden computarse parcialmente como recursos propios, y la normativa extraordinaria que permitió no contabilizar durante varios ejercicios las pérdidas generadas por la pandemia. Aun así, la situación obliga a adoptar medidas estructurales para evitar un deterioro mayor.
En ese contexto, el entorno de Sergio Ramos analiza si será necesaria una ampliación de capital para garantizar liquidez y afrontar los pagos más urgentes. La entrada formal en el accionariado o un movimiento financiero de mayor envergadura dependerán del diagnóstico final. El informe de KPMG marcará los próximos pasos: ampliación obligatoria, entrada de capital externo o incluso venta de activos estratégicos.
Dos finales paralelas en Nervión
Mientras los auditores revisan balances y proyectan escenarios financieros, el Sevilla FC se juega algo igual de urgente sobre el césped. Este sábado enfrentará al Deportivo Alavés desde las 14.30 en un duelo que puede marcar el pulso del tramo final de temporada. El equipo hoy ocupa el puesto 13 en La Liga y está a apenas tres puntos de la zona de descenso, una distancia que no permite distracciones.
Bajo la conducción de Matías Almeyda, el arranque ilusionó (con una goleada inicial ante el FC Barcelona), pero la irregularidad volvió a instalar dudas. El margen es corto y el calendario aprieta. Cada punto empieza a valer más que nunca.
Así, el Sevilla disputa dos partidos en simultáneo: uno en el césped, donde necesita resultados inmediatos para alejarse del descenso, y otro en los despachos, donde se define su estabilidad económica y su eventual cambio de mando. Entre la urgencia deportiva y la radiografía financiera, el club andaluz entra en semanas decisivas que pueden redefinir su futuro.
