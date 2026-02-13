Sergio Ramos mueve sus fichas: KPMG audita al Sevilla en plena crisis

El dato más sensible es el patrimonio neto negativo superior a los 120 millones de euros. En una empresa convencional, ese escenario implicaría causa de disolución según la legislación vigente. Sin embargo, el Sevilla FC continúa operando gracias a dos factores clave: el acuerdo con CVC Capital Partners (el fondo de inversión internacional que inyectó dinero en varios clubes de La Liga a cambio de un porcentaje de los ingresos audiovisuales futuros), cuyos fondos pueden computarse parcialmente como recursos propios, y la normativa extraordinaria que permitió no contabilizar durante varios ejercicios las pérdidas generadas por la pandemia. Aun así, la situación obliga a adoptar medidas estructurales para evitar un deterioro mayor.

En ese contexto, el entorno de Sergio Ramos analiza si será necesaria una ampliación de capital para garantizar liquidez y afrontar los pagos más urgentes. La entrada formal en el accionariado o un movimiento financiero de mayor envergadura dependerán del diagnóstico final. El informe de KPMG marcará los próximos pasos: ampliación obligatoria, entrada de capital externo o incluso venta de activos estratégicos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/jugadasevilla/status/2021929428041789827?s=20&partner=&hide_thread=false José María del Nido Carrasco explica en la @jugadasevilla los motivos por los que Sergio Ramos no ha vuelto a jugar en el @SevillaFC



“La decisión de que Sergio Ramos no haya vuelto a jugar en el Sevilla FC ha sido mía”



#JugadaSevilla pic.twitter.com/FOjRpwkC8P — La Jugada de Sevilla (@jugadasevilla) February 12, 2026

Dos finales paralelas en Nervión

Mientras los auditores revisan balances y proyectan escenarios financieros, el Sevilla FC se juega algo igual de urgente sobre el césped. Este sábado enfrentará al Deportivo Alavés desde las 14.30 en un duelo que puede marcar el pulso del tramo final de temporada. El equipo hoy ocupa el puesto 13 en La Liga y está a apenas tres puntos de la zona de descenso, una distancia que no permite distracciones.

Bajo la conducción de Matías Almeyda, el arranque ilusionó (con una goleada inicial ante el FC Barcelona), pero la irregularidad volvió a instalar dudas. El margen es corto y el calendario aprieta. Cada punto empieza a valer más que nunca.

Así, el Sevilla disputa dos partidos en simultáneo: uno en el césped, donde necesita resultados inmediatos para alejarse del descenso, y otro en los despachos, donde se define su estabilidad económica y su eventual cambio de mando. Entre la urgencia deportiva y la radiografía financiera, el club andaluz entra en semanas decisivas que pueden redefinir su futuro.

----------------

+ EN GOLAZO24

La FIFA podría castigar al Athletic: el supuesto error que lo dejaría sin fichar en tres mercados

Ya son siete en total: Thomas Partey suma dos nuevas acusaciones de violación

Archivos de Jeffrey Epstein: Franck Ribéry aparece en los documentos y se reabren viejas polémicas

Punto final a la Superliga: el Real Madrid firma la paz con la UEFA y abandona el proyecto