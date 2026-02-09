Los archivos vinculados al caso Jeffrey Epstein vuelven a sacudir el escenario internacional. En las últimas horas, la difusión de nuevos documentos judiciales en Estados Unidos reactivó nombres, testimonios y relatos que involucran a figuras públicas de distintos ámbitos, desde la política hasta el entretenimiento y el deporte.
TIENE HISTORIAL
Archivos de Jeffrey Epstein: Franck Ribéry aparece en los documentos y se reabren viejas polémicas
En archivos del caso Epstein, una víctima menciona al ex Bayern Múnich Franck Ribéry y reaviva polémicas por antecedentes ya juzgados en Francia.
El caso Epstein, que durante años expuso una red de abusos sexuales, tráfico de menores y encubrimientos, ya salpicó a empresarios, miembros de la realeza y celebridades globales. En ese contexto, los materiales difundidos (que incluyen declaraciones de víctimas, intercambios de correos electrónicos y otros documentos incorporados a expedientes judiciales) contienen menciones a personalidades conocidas, entre ellas Donald Trump, Bill Gates, Kevin Spacey y muchas otras, reavivando debates públicos incluso en ausencia de imputaciones formales o resoluciones judiciales nuevas.
Entre los nombres que aparecen mencionados en estos relatos vinculados a abuso, violencia y redes de explotación figura el del ex Bayern Múnich, Franck Ribéry. Su inclusión en uno de los archivos generó atención inmediata, en un contexto en el que los documentos se van revelando de manera parcial y escalonada, y representan solo una fracción del volumen total de material existente. El impacto no se explica únicamente por el peso del caso Epstein, sino también porque el exfutbolista arrastra antecedentes judiciales previos que, aunque cerrados sin condena, forman parte de su historial y vuelven a quedar bajo la lupa.
El historial de Franck Ribéry: causas judiciales cerradas y antecedentes que vuelven a escena
La mención de Franck Ribéry en los archivos vinculados al caso Epstein reavivó episodios de su pasado que ya habían generado controversia en Europa. El más conocido es el llamado caso Zahia, que se remonta a hechos ocurridos entre 2008 y 2009 y que derivó, años más tarde, en un proceso judicial en Francia.
En ese expediente, Ribéry y Karim Benzema fueron acusados de haber contratado servicios sexuales de Zahia Dehar cuando esta era menor de edad. Ambos futbolistas reconocieron haber pagado por mantener relaciones sexuales, pero aseguraron haber desconocido la edad de la joven. El juicio se celebró en París en 2014 y concluyó con la absolución de los jugadores, al considerar la Justicia que no se pudo probar que supieran que se trataba de una menor.
Un año más tarde, en 2015, el nombre de Ribéry volvió a aparecer en otro episodio vinculado a prostitución. Según informaciones publicadas entonces por medios franceses, el futbolista fue citado a declarar por la Brigada de Represión del Proxenetismo en el marco de una investigación sobre la presencia de escorts en Alemania, entre las que habría figurado una menor. Tras la declaración y las diligencias correspondientes, no se presentaron cargos y la causa no avanzó judicialmente.
Ambos antecedentes quedaron cerrados sin condena y no derivaron en sanciones penales ni deportivas. Sin embargo, forman parte del historial público del exinternacional francés y explican por qué cualquier nueva mención de su nombre en contextos vinculados a abuso, explotación o redes de prostitución genera impacto inmediato.
Ese trasfondo es el que vuelve a quedar bajo la lupa ahora, no por la reapertura de causas judiciales, sino por la aparición de su nombre en un archivo sensible que reactiva debates pasados y expone cómo determinados antecedentes pesan incluso años después de haber sido resueltos en los tribunales.
Qué dicen los archivos Epstein sobre Ribéry y por qué su nombre aparece ahora
La reaparición del nombre de Franck Ribéry está directamente vinculada a la difusión reciente de archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de un conjunto amplio de materiales incorporados a expedientes judiciales, que incluyen declaraciones de víctimas reunidas durante la investigación.
En las últimas horas, el nombre de Ribéry comenzó a circular en redes luego de que usuarios y analistas independientes revisaran esos archivos de manera detallada y detectaran su mención dentro de uno de los documentos. No hubo un comunicado oficial, ni un señalamiento específico por parte de las autoridades estadounidenses: la referencia salió a la luz a partir de la lectura minuciosa de los archivos que se están publicando de forma parcial y escalonada.
Según el documento en cuestión, una víctima menciona a Ribéry en varios pasajes de su testimonio. El relato (de carácter estrictamente testimonial) lo vincula a episodios ocurridos en contextos de prostitución y violencia, e incluye referencias a situaciones que habrían requerido intervención policial. Las menciones aparecen distribuidas en distintas páginas del archivo y forman parte de una narración más amplia sobre entornos de explotación y abuso.
Es fundamental precisar el alcance real de estas referencias. No se trata de una denuncia penal contra Ribéry, ni de una imputación formal, ni de la apertura de una causa judicial en su contra. Su nombre figura mencionado dentro de una declaración incluida en un expediente, sin que hasta el momento exista acción legal alguna derivada de ese testimonio.
Otro elemento central a mencionar es el contexto de publicación. Las autoridades estadounidenses aclararon que el material difundido hasta ahora representa solo una fracción del volumen total de documentos reunidos durante la investigación. Esa dinámica explica por qué siguen apareciendo nombres nuevos y por qué muchas menciones generan impacto mediático inmediato, aun cuando no derivan en consecuencias judiciales directas.
En el caso de Ribéry, la repercusión se amplifica por su historial previo. Aunque sus antecedentes judiciales fueron cerrados sin condena, la combinación entre esos episodios ya conocidos y la aparición de su nombre en un archivo tan sensible como el del caso Epstein alcanza para reactivar el debate público. Por ahora, el escenario permanece circunscripto al plano mediático y reputacional, a la espera de si alguna autoridad o parte involucrada decide avanzar más allá de los documentos recientemente difundidos.
