Archivos de Jeffrey Epstein: Franck Ribéry aparece en los documentos y se reabren viejas polémicas

Benzema y Ribéry Ribéry y Benzema, juntos con la selección de Francia durante la entonación del himno, en los años en que compartieron vestuario antes de sus polémicas judiciales ya cerradas.

Un año más tarde, en 2015, el nombre de Ribéry volvió a aparecer en otro episodio vinculado a prostitución. Según informaciones publicadas entonces por medios franceses, el futbolista fue citado a declarar por la Brigada de Represión del Proxenetismo en el marco de una investigación sobre la presencia de escorts en Alemania, entre las que habría figurado una menor. Tras la declaración y las diligencias correspondientes, no se presentaron cargos y la causa no avanzó judicialmente.

Ambos antecedentes quedaron cerrados sin condena y no derivaron en sanciones penales ni deportivas. Sin embargo, forman parte del historial público del exinternacional francés y explican por qué cualquier nueva mención de su nombre en contextos vinculados a abuso, explotación o redes de prostitución genera impacto inmediato.

Ese trasfondo es el que vuelve a quedar bajo la lupa ahora, no por la reapertura de causas judiciales, sino por la aparición de su nombre en un archivo sensible que reactiva debates pasados y expone cómo determinados antecedentes pesan incluso años después de haber sido resueltos en los tribunales.

Qué dicen los archivos Epstein sobre Ribéry y por qué su nombre aparece ahora

La reaparición del nombre de Franck Ribéry está directamente vinculada a la difusión reciente de archivos relacionados con el caso Jeffrey Epstein por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se trata de un conjunto amplio de materiales incorporados a expedientes judiciales, que incluyen declaraciones de víctimas reunidas durante la investigación.

En las últimas horas, el nombre de Ribéry comenzó a circular en redes luego de que usuarios y analistas independientes revisaran esos archivos de manera detallada y detectaran su mención dentro de uno de los documentos. No hubo un comunicado oficial, ni un señalamiento específico por parte de las autoridades estadounidenses: la referencia salió a la luz a partir de la lectura minuciosa de los archivos que se están publicando de forma parcial y escalonada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NickRTFM/status/2020880787923485179?s=20&partner=&hide_thread=false Franck Ribery found in the Epstein Files... pic.twitter.com/US62JZKiII — Nick (@NickRTFM) February 9, 2026

Según el documento en cuestión, una víctima menciona a Ribéry en varios pasajes de su testimonio. El relato (de carácter estrictamente testimonial) lo vincula a episodios ocurridos en contextos de prostitución y violencia, e incluye referencias a situaciones que habrían requerido intervención policial. Las menciones aparecen distribuidas en distintas páginas del archivo y forman parte de una narración más amplia sobre entornos de explotación y abuso.

Es fundamental precisar el alcance real de estas referencias. No se trata de una denuncia penal contra Ribéry, ni de una imputación formal, ni de la apertura de una causa judicial en su contra. Su nombre figura mencionado dentro de una declaración incluida en un expediente, sin que hasta el momento exista acción legal alguna derivada de ese testimonio.

Otro elemento central a mencionar es el contexto de publicación. Las autoridades estadounidenses aclararon que el material difundido hasta ahora representa solo una fracción del volumen total de documentos reunidos durante la investigación. Esa dinámica explica por qué siguen apareciendo nombres nuevos y por qué muchas menciones generan impacto mediático inmediato, aun cuando no derivan en consecuencias judiciales directas.

En el caso de Ribéry, la repercusión se amplifica por su historial previo. Aunque sus antecedentes judiciales fueron cerrados sin condena, la combinación entre esos episodios ya conocidos y la aparición de su nombre en un archivo tan sensible como el del caso Epstein alcanza para reactivar el debate público. Por ahora, el escenario permanece circunscripto al plano mediático y reputacional, a la espera de si alguna autoridad o parte involucrada decide avanzar más allá de los documentos recientemente difundidos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/landpalestine/status/2020501987788542313?s=20&partner=&hide_thread=false BREAKING - Franck Ribéry’s name was revealed to appear in the Epstein files pic.twitter.com/wpIziewuor — LPC (@landpalestine) February 8, 2026

