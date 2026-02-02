La desclasificación de documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló una conexión hasta ahora desconocida entre Jeffrey Epstein y el estilista argentino Roberto Giordano. Según los archivos, el financista visitó Punta del Este en diciembre de 2016 y mantuvo vínculos económicos con el empresario de la moda durante varios años.
DATOS, CONTEXTOS Y ZONAS GRISES
Roberto Giordano y una conexión inesperada con la red de Jeffrey Epstein
El Departamento de Justicia estadounidense reveló transferencias de dinero y contactos al estilista en la estadía de Jeffrey Epstein en Uruguay en 2016.
Los investigadores sostienen que el reconocido peluquero que falleció en 2024 recibió múltiples transferencias de dinero por parte del magnate financiero, incluso desde una década antes de la última visita registrada al Latinoamérica. De acuerdo con la investigación, el magnate utilizaba eventos de alta sociedad como una vía para ampliar su red de contactos en Sudamérica.
Su presencia en Uruguay quedó confirmada a partir de un intercambio de correos electrónicos con el ex primer ministro israelí Ehud Barak. En mensajes fechados el 29 de diciembre de ese año, el delincuente sexual infantil y violador en serie postergó una reunión al alegar un viaje urgente a la ciudad esteña, destino habitual de la élite internacional.
Según los reportes, los fondos enviados al empresario argentino estarían vinculados a la logística de sus megadesfiles, que reunían a figuras del modelaje, el espectáculo y celebridades internacionales. La revelación se conoce mientras la Justicia estadounidense analiza el alcance de la red en la región.
Quién fue Roberto Giordano, el estilista mencionado en archivos del caso Jeffrey Epstein
Nacido en Quilmes el 27 de marzo de 1945, Roberto Giordano fue un reconocido peluquero, estilista y empresario argentino. Con una fuerte vocación desde joven, construyó un imperio ligado al mundo de la belleza y la moda, convirtiéndose en uno de los nombres más influyentes del rubro en el país.
Durante las décadas de 1980 y 1990 alcanzó su mayor popularidad como organizador de desfiles de moda de alto impacto en destinos turísticos como Punta del Este y Pinamar. Impulsó las carreras de numerosas modelos y figuras del espectáculo, y se consolidó como el “peluquero de las estrellas”.
Su exposición mediática y su estilo extravagante lo volvieron un personaje habitual de la televisión y la prensa, aunque su carrera también estuvo atravesada por conflictos judiciales. A comienzos de los años 2000 enfrentó causas por evasión fiscal y fue condenado por insolvencia fraudulenta, lo que marcó un quiebre en su trayectoria pública.
En los últimos años se mantuvo alejado de los medios y residió en Uruguay y finalmente falleció a los 79 años en el Sanatorio Mater Dei, en el barrio porteño de Palermo, el 22 de noviembre de 2024 dejando una figura tan influyente como polémica en la historia de la moda y la peluquería argentina.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina
Rafael Santos Borré confirmó su decisión tras la oferta para volver a River
Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto
Otro avión de la Fuerza Aérea de USA en Argentina: La explicación oficial
Tensión en un móvil de TN: Una cronista se llevó una bikini y la vendedora la salió a buscar