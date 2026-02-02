Roberto Giordano y una conexión inesperada con la red de Jeffrey Epstein

Quién fue Roberto Giordano, el estilista mencionado en archivos del caso Jeffrey Epstein

Nacido en Quilmes el 27 de marzo de 1945, Roberto Giordano fue un reconocido peluquero, estilista y empresario argentino. Con una fuerte vocación desde joven, construyó un imperio ligado al mundo de la belleza y la moda, convirtiéndose en uno de los nombres más influyentes del rubro en el país.

Durante las décadas de 1980 y 1990 alcanzó su mayor popularidad como organizador de desfiles de moda de alto impacto en destinos turísticos como Punta del Este y Pinamar. Impulsó las carreras de numerosas modelos y figuras del espectáculo, y se consolidó como el “peluquero de las estrellas”.

Su exposición mediática y su estilo extravagante lo volvieron un personaje habitual de la televisión y la prensa, aunque su carrera también estuvo atravesada por conflictos judiciales. A comienzos de los años 2000 enfrentó causas por evasión fiscal y fue condenado por insolvencia fraudulenta, lo que marcó un quiebre en su trayectoria pública.

En los últimos años se mantuvo alejado de los medios y residió en Uruguay y finalmente falleció a los 79 años en el Sanatorio Mater Dei, en el barrio porteño de Palermo, el 22 de noviembre de 2024 dejando una figura tan influyente como polémica en la historia de la moda y la peluquería argentina.

---------------------

