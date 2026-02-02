Telefe apuesta a una destacada figura musical para renovar La Peña de Morfi

Telefe redobla la apuesta con el nuevo Gran Hermano

El reality más exitoso de la televisión argentina anunció la fecha de su regreso por la pantalla de Telefe. Gran Hermano: Generación dorada será la nueva edición que promete renovar el formato, una casa completamente distinta y una estrategia pensada para reconquistar al público masivo.

Después de algunas semanas de rumores, el canal anunció que el debut será el lunes 23 de febrero y que Santiago del Moro continuará como conductor. A más de 25 años de su estreno en el país, el ciclo televisivo sigue siendo uno de los programas más fuertes del prime time y una pieza clave en la grilla del canal.

El canal de las pelotas apuesta a una temporada que buscará actualizar el clásico encierro a los nuevos consumos digitales. Si bien se mantendrán los pilares históricos del certamen, se sumarán nuevas dinámicas de juego, desafíos inesperados y una casa diseñada para potenciar la convivencia y el conflicto.

Además, la propuesta tendrá una fuerte presencia en plataformas digitales, con más contenido en streaming y redes sociales. El rol del destacado conductor será central para acompañar una temporada que aspira a convertirse nuevamente en el gran tema de conversación del año.

