En la actualidad Telefe se encuentra atravesando un proceso de cambios internos y uno de los programas que podría sufrir modificaciones es La Peña de Morfi. Según trascendió, Lizy Tagliani y Diego Leuco no continuarían al frente del ciclo, luego de meses de rumores sobre una relación laboral distante entre ambos.
FUERTE APUESTA
Telefe apuesta a una destacada figura musical para renovar La Peña de Morfi
Lizy Tagliani y Diego Leuco no seguirían al frente del histórico programa televisivo, en medio de rumores de tensiones y cambios en Telefe.
Durante el último año, las versiones sobre tensiones entre los conductores fueron en aumento y habrían influido en la decisión del canal de las pelotas. A esto se suma el contexto de reestructuración en la señal televisiva tras la llegada de nuevos dueños, lo que habría acelerado la necesidad de renovar el formato y su conducción.
En ese marco, comenzó a circular con fuerza el nombre de Diego Torres como posible nuevo conductor. “Quieren remontarlo desde la cabeza para abajo y el nombre que están buscando para este año es Diego Torres”, reveló el periodista Alejandro Castelo el domingo (01/02) en Infama, aunque aclaró que el cantante tendría complicaciones de agenda.
La elección no sería casual debido a que el músico mantiene un fuerte vínculo con el programa y con su creador, Gerardo Rozín. Sin embargo, también apareció en carpeta Soledad Pastorutti, quien ya condujo el ciclo en reemplazos anteriores.
Telefe redobla la apuesta con el nuevo Gran Hermano
El reality más exitoso de la televisión argentina anunció la fecha de su regreso por la pantalla de Telefe. Gran Hermano: Generación dorada será la nueva edición que promete renovar el formato, una casa completamente distinta y una estrategia pensada para reconquistar al público masivo.
Después de algunas semanas de rumores, el canal anunció que el debut será el lunes 23 de febrero y que Santiago del Moro continuará como conductor. A más de 25 años de su estreno en el país, el ciclo televisivo sigue siendo uno de los programas más fuertes del prime time y una pieza clave en la grilla del canal.
El canal de las pelotas apuesta a una temporada que buscará actualizar el clásico encierro a los nuevos consumos digitales. Si bien se mantendrán los pilares históricos del certamen, se sumarán nuevas dinámicas de juego, desafíos inesperados y una casa diseñada para potenciar la convivencia y el conflicto.
Además, la propuesta tendrá una fuerte presencia en plataformas digitales, con más contenido en streaming y redes sociales. El rol del destacado conductor será central para acompañar una temporada que aspira a convertirse nuevamente en el gran tema de conversación del año.
