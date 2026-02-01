¿Ángel de Brito y Flor de la V, amigos? Ni en un millón de años. La relación entre ambos es tan ácida que ahora el conductor de LAM decidió hacer lo que mejor sabe: sacar todos los trapitos sucios al sol sin piedad alguna.
"LA DESPIDIERON AL AIRE"
La dura verdad que Flor de la V no quería que se supiera
Flor de la V quedó expuesta cuando Ángel de Brito sacó a la luz todo lo que está pasando en “Los Profesionales de Siempre”.
Porque si hay algo que duele más que estar atravesando una crisis profesional, es que te la ventile al mundo entero justamente quien alguna vez te tildó de "mala compañera". Y eso es exactamente lo que está viviendo Flor de la V en estos momentos, mientras De Brito se encarga de exponer cada detalle del naufragio que está sufriendo su programa en El Nueve.
El verano golpea duro a la televisión argentina. La gente anda por otros lados, tomándose el tiempo de descansar de todo, y eso incluye inevitablemente a la televisión. Los números del encendido caen naturalmente en esta época del año. Sin embargo, parece que ese no es el único problema al que se enfrenta "Los Profesionales de Siempre". Y fue el mismísimo Ángel de Brito quien se ocupó de explicar todo con lujo de detalles, demostrando que la crisis va mucho más allá de la típica baja veraniega.
A través de su cuenta personal de X @AngeldebritoOk, el periodista decidió hablar de diferentes programas y arrancó de lleno, sin anestesia, con el de Flor de la V. En un tweet que tituló "Cambios chimenteros", fue desmenuzando cada bombazo. La primera revelación cayó como baldazo de agua fría: "En 'Los Profesionales' hay recambio de productores y panelistas".
Ángel De Brito contó por qué el ciclo de Flor de la V se desarma
De Brito no se guardó absolutamente nada. Inmediatamente apuntó: "Josefina Pouso renunció para sumarse a 'Desayuno Americano' en América. No la despidieron al aire". La aclaración parece innecesaria, pero evidentemente había versiones cruzadas sobre cómo se dio realmente esa salida. La panelista prefirió cambiar de barco, y el conductor se ocupó de que todos supieran que fue decisión de ella.
Pero ahí no terminó el rosario de malas noticias. El periodista agregó otra información que suena a alarma roja: "Convocaron a Santiago Rova Roy y a Nancy Duré, pero finalmente no aceptaron". Dos figuras del ambiente que dijeron que no. Dos rechazos que evidencian que el programa no está siendo visto como una opción atractiva, sino todo lo contrario. Nadie quiere subirse a un barco que hace agua por todos lados.
Internas y salidas
No obstante, como si fuera poco, De Brito siguió descargando información: "Sacaron del panel a Fede Flowers". Y lo más picante llegó cuando mencionó los números de rating. "Los números están bajos. Flor se queja al aire", escribió sin filtro alguno.
El golpe de gracia vino por el lado de la producción ejecutiva. De Brito cerró su tweet revelando: "El productor ejecutivo, Lucho Fryszberg, renunció y el lunes 02/02 comienza otro Lucho". Un cambio de timón que huele a último manotazo de ahogado, intentando salvar lo que parece cada vez más insalvable.
Por su parte, Flor de la V optó por el mutismo absoluto. No admitió ni desmintió nada de lo que su colega expuso públicamente. ¿Estrategia comunicacional o simple aceptación de una realidad que es imposible de maquillar? Hasta ahora, parece ser que el programa enfrenta su peor momento y el futuro luce más incierto que nunca.
-------------------------------
Más contenido en Urgente24
Cuenta DNI mete cambios fuertes en febrero y sorprende a millones de usuarios
La miniserie de 8 capítulos que ya se volvió la favorita de todos
Primera semana de febrero con valores extremos en AMBA: temperaturas máximas de 35 grados
Bioceres se desploma en Wall Street: De promesa unicornio a acción basura por debajo de US$1