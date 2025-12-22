Varios programas televisivos cambiarán su panel en 2026, Los Profesionales de Siempre no es la excepción y Flor de la V sufrió la baja inesperada de una panelista. Se trata de Débora D'Amato quien comunicó su salida del ciclo mediante una publicación en Instagram.
"LA VIDA ME PIDE DECIR ADIÓS"
Flor de la V sufre otra baja en su programa: Qué panelista anunció su salida
La reconocida comunicadora anunció su inesperada salida de Los Profesionales de Siempre y le dedicó cálidas palabras a su conductora Flor de la V.
La comunicadora decidió compartir una imagen con la conductora para anunciar que no continuará en su puesto. Si bien al comienzo del posteo le dedicó palabras de cariño a la conductora, posteriormente expresó: "Hoy la vida me pide decir adiós. Un adiós que no tiene que ver con falta de ganas ni con afecto, sino con tiempos".
Asimismo, señaló que "aunque duele" la decisión tomada en la actualidad elije "ser honesta" con su persona y con lo que necesita. "Gracias, Flor, por tu generosidad, por tu respeto, por tu manera amorosa y profesional de trabajar, por abrir puertas y por demostrar que se puede llegar lejos sin perder la humanidad. Seguís siendo ejemplo. Seguís siendo inspiración. Y seguís teniendo mi admiración intacta", completó.
De esta manera, la periodista se suma a Alejandro Castelo y Estefi Berardi, quienes también optaron por dar un paso al costado con el fin de continuar sus carreras por otros caminos y generó en la producción que pongan manos a la obra con el fin de buscar un reemplezo y mantener al público cautivo frente a tantos cambios.
Flor de la V vuelve al teatro con una éxotica propuesta
Luego de varios intentos por parte de José María Muscari finalmente Flor de la V se sumará a "Sex, viví tu experiencia".
"Tenía ganas de volver al teatro y 'Sex' llegó en el momento justo. Muchas veces me llamó Muscari y siempre le decía que no y acá estoy porque entendí que este espectáculo es una fiesta y tiene muchas aristas interesantes”, comentó la conductora.
Asimismo, la artista dejó en claro por qué esta vez aceptó ser parte. “Se habla de diversidad, humanidad, sexualidad, no intenta adoctrinar a nadie sino abrir la cabeza”, explicó en la presentación que se realizó en Foga Ahumados en el barrio porteño de Palermo.
Cabe destacar que, a lo largo de todas sus temporadas, la apuesta teatral reunió a figuras del espectáculo como por ejemplo Diego Ramos, Celeste Muriega, Noelia Marzol, Christian Sancho, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Luca Martin y Evelyn Botto, entre otros.
---------------------
Más noticias en Urgente24:
Oficios: Cómo la Generación Z se asegura no ser reemplazada por Inteligencia Artificial
Por apendicitis, CFK fue internada en el Sanatorio Otamendi
La bailarina que cambió su imagen por completo y ahora es actriz
Entusiasta: Pablo Quirnó aseguró que el acuerdo con USA se firmará "a la brevedad"
El optimismo de JP Morgan frente a una economía (muy) frágil