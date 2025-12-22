Flor de la V sufre otra baja en su programa: Qué panelista anunció su salida

Flor de la V vuelve al teatro con una éxotica propuesta

Luego de varios intentos por parte de José María Muscari finalmente Flor de la V se sumará a "Sex, viví tu experiencia".

"Tenía ganas de volver al teatro y 'Sex' llegó en el momento justo. Muchas veces me llamó Muscari y siempre le decía que no y acá estoy porque entendí que este espectáculo es una fiesta y tiene muchas aristas interesantes”, comentó la conductora.

Asimismo, la artista dejó en claro por qué esta vez aceptó ser parte. “Se habla de diversidad, humanidad, sexualidad, no intenta adoctrinar a nadie sino abrir la cabeza”, explicó en la presentación que se realizó en Foga Ahumados en el barrio porteño de Palermo.

Cabe destacar que, a lo largo de todas sus temporadas, la apuesta teatral reunió a figuras del espectáculo como por ejemplo Diego Ramos, Celeste Muriega, Noelia Marzol, Christian Sancho, Julieta Ortega, Gloria Carrá, Luca Martin y Evelyn Botto, entre otros.

