Tiene 15 años y ya dirige su propia empresa de inteligencia artificial

"A finales de octavo grado quise emprender algún tipo de negocio", sostuvo Nick. "Pasé mucho tiempo pensando en qué problemas podrían solucionarse con IA", destacó el mismo. Este tuvo ayuda con su madre en la investigación de mercado ya que la misma trabaja en finanzas. Su padre, a su vez, lo orientó en la técnica inicial ya que se dedica a la IA en una empresa tecnológica.