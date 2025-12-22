Muchos adolescentes ya están inmersos completamente en la inteligencia artificial y este joven de 15 años le dio la vuelta: ahora dirige su propia empresa, la cual parece tener un gran futuro en la industria que se viene próximamente. Proyectos que sin duda dan de qué hablar.
VISIÓN
Tiene 15 años y ya dirige su propia empresa de inteligencia artificial
Un adolescente de solo 15 años no solo va a la escuela sino que también dirige su propia empresa de inteligencia artificial. El futuro de los más jóvenes.
Las oportunidades de negocios o de emprendimientos están a la orden del día y la tecnología ayuda muchísimo a la hora de crear algo propio. Este adolescente de 15 años llamado Nick Dobroshinsky ya creó su empresa de inteligencia artificial y es todo un éxito.
Inteligencia artificial y empresas, el futuro
Este adolescente de 15 años que todavía va a la escuela creó una herramienta financiera impulsada por IA, la cual tiene más de 50.000 usuarios mensuales. El mismo es de Washington y quiso hacer algo más aparte de estudiar en un instituto típico de Estados Unidos.
"A finales de octavo grado quise emprender algún tipo de negocio", sostuvo Nick. "Pasé mucho tiempo pensando en qué problemas podrían solucionarse con IA", destacó el mismo. Este tuvo ayuda con su madre en la investigación de mercado ya que la misma trabaja en finanzas. Su padre, a su vez, lo orientó en la técnica inicial ya que se dedica a la IA en una empresa tecnológica.
La herramienta se llama BeyondSPX y genera informes sobre empresas de pequeña y mediana capitalización que cotizan en bolsa. La misma está basada en la IA y sin duda es un talento que se puede explotar en su juventud, ya que muchas empresas buscan a promesas para liderar diferentes proyectos.
------------------------
Otras lecturas de Urgente24:
ChatGPT ya tiene su directorio de aplicaciones: cómo usarlas y para qué sirven
Informe Digital 2025: Pasamos 6 horas y 38 minutos por día pegados a la pantalla
Compras sin humanos: La guerra tech que trae bots y reemplaza a los humanos
Facebook Messenger: La aplicación que usaban millones desaparece para siempre